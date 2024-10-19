  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 7.
Пафос
4:0
Конец матча
Кармиотисса
0'
14' Желтая карточка
Антониу Минас
15' Желтая карточка
Посо Хосе
21' Желтая карточка
Силва Андерсон
38' Желтая карточка
Жажа Коэльо
1:0
44' Гол
Драгомир Влад
45' Желтая карточка
Кина Домингуш
45' Желтая карточка
Ковачевич Боян
2:0
47' Гол
Жайро
3:0
49' Гол
Танкович Муамер
4:0
67' Гол
Гольдар Давид
70' Желтая карточка
Танкович Муамер
90'+3
Пафос
Кармиотисса

История личных встреч

Пафос
Кармиотисса

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
4:0
ПД
0:6
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
3:0
Р
4:1
ВД
0:1

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

3.2
1.8

Среднее время на гол

28
50

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.4
0.4

Среднее время на гол

225
225

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.8
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 5 0.71
Силва Андерсон 4 0.57
Гольдар Давид 3 0.43
Жажа Коэльо 2 0.29
Драгомир Влад 2 0.29
Танкович Муамер 1 0.14
Родригеш Педру 1 0.14
Шуньич Иван 1 0.14
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Посо Хосе 2 0.29
Гиусис Христос 2 0.29
Цмилянич Борис 1 0.14
Стоянович Лука 1 (1) 0.14

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жажа Коэльо 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Шуньич Иван 2 0
Нател Лео 2 0
Наме Мустафа 2 0
Силва Андерсон 2 0
Танкович Муамер 1 0
Гольдар Давид 1 0
Люккассен Деррик 1 0
Бруно V 1 0
Коррея Жоау 1 0
Драгомир Влад 1 0
Кина Домингуш 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Абубакар 3 0
Ковачевич Боян 3 0
Гиусис Христос 1 1
Квирквия Мате 2 0
Цмилянич Борис 2 0
Антониу Минас 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Посо Хосе 1 0
Шимич Стефан 1 0
Грэдинару Рэзван 1 0
Хочко Дени 1 0
Делмиро 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Пантели Стилианос 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Кукалаш Ставрош 1 0
Imrane Daouda Bamba 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Кармиотисса
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Пафос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Кармиотисса
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

7
3
Пафос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Кармиотисса
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

12
2
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
4
57%
2
50%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

19
6
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
11%
1
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
1
17%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
6
32%
1
17%
61-75
4
21%
3
50%
76-90

Пропущено

4
12
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0
АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1
Кармиотисса
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кармиотисса - Аполлон 2:0 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3
Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Отеллос - Кармиотисса 1:2

Результаты матчей

Пафос
Кармиотисса

Точный счет

4:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

4:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Пафос
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
3
1
2.5
2
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
1
6
4
3
2.5
2
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 6 1 0 19 - 4 19
2.
Арис Лимасол
 6 4 2 0 10 - 2 14
3.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 16 - 5 13
4.
Омония Никосия
 7 4 0 3 10 - 7 12
5.
АЕК Ларнака
 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
АЕЛ Лимасол
 5 3 0 2 12 - 10 9
7.
Анортосис
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Омония Арадиппу
 7 2 2 3 5 - 11 8
9.
Кармиотисса
 7 2 2 3 6 - 12 8
10.
Аполлон
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Эносис
 7 2 0 5 4 - 12 6
12.
Этникос Ахна
 6 1 2 3 11 - 16 5
13.
Неа Саламина
 6 1 0 5 8 - 18 3
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 2 4 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
Аполлон
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
АПОЭЛ
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Омония Арадиппу
 4 0 2 2 1 - 9 2
10.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 4 0 0 4 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 12 - 0 10
2.
Пафос
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
АЕК Ларнака
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Эносис
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Кармиотисса
 3 1 1 1 2 - 5 4
9.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 11 4
10.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Омония Никосия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 5 - 12 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
Пафос Жайро 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 4
Пафос Силва Андерсон 4
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
Эносис Менди Проспер 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Пафос 4:0 Кармиотисса онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный