Тур: 7.
4:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаАнтониу Минас
15' Желтая карточкаПосо Хосе
21' Желтая карточкаСилва Андерсон
38' Желтая карточкаЖажа Коэльо
1:0
44' ГолДрагомир Влад
45' Желтая карточкаКина Домингуш
45' Желтая карточкаКовачевич Боян
2:0
47' ГолЖайро
3:0
49' ГолТанкович Муамер
4:0
67' ГолГольдар Давид
70' Желтая карточкаТанкович Муамер
90'+3
Ход матча
14'
15'
21'
38'
44'
1:0
45'
45'
47'
2:0
49'
3:0
60'
60'
67'
4:0
70'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
-
11 Жажа КоэльоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 ЖайроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 БруноПолузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карседо Хуан Карлос
- Основной состав
-
93 Эпасси ДэвисВратарь
-
13 ДелмироЗащитник
-
27 Шимич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Бакич ДушанНападающий
-
22 Sadok Yeddes
-
-
-
-
Главный тренер: Мауро Каморанези
История личных встреч
Пафос
Кармиотисса
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
3.2
1.8
Среднее время на гол
28
50
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.4
0.4
Среднее время на гол
225
225
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.8
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|5
|0.71
|Силва Андерсон
|4
|0.57
|Гольдар Давид
|3
|0.43
|Жажа Коэльо
|2
|0.29
|Драгомир Влад
|2
|0.29
|Танкович Муамер
|1
|0.14
|Родригеш Педру
|1
|0.14
|Шуньич Иван
|1
|0.14
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Посо Хосе
|2
|0.29
|Гиусис Христос
|2
|0.29
|Цмилянич Борис
|1
|0.14
|Стоянович Лука
|1 (1)
|0.14
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жажа Коэльо
|2
|0
|Сильва Хонатан
|2
|0
|Шуньич Иван
|2
|0
|Нател Лео
|2
|0
|Наме Мустафа
|2
|0
|Силва Андерсон
|2
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Люккассен Деррик
|1
|0
|Бруно V
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Драгомир Влад
|1
|0
|Кина Домингуш
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Абубакар
|3
|0
|Ковачевич Боян
|3
|0
|Гиусис Христос
|1
|1
|Квирквия Мате
|2
|0
|Цмилянич Борис
|2
|0
|Антониу Минас
|2
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Посо Хосе
|1
|0
|Шимич Стефан
|1
|0
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
|Кукалаш Ставрош
|1
|0
|Imrane Daouda Bamba
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Кармиотисса
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Пафос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Кармиотисса
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
7
3
Пафос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Кармиотисса
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
12
2
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
4
57%
2
50%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
19
6
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
11%
1
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
1
17%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
6
32%
1
17%
61-75
4
21%
3
50%
76-90
Пропущено
4
12
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0
АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1
Кармиотисса
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кармиотисса - Аполлон 2:0 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3
Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Отеллос - Кармиотисса 1:2
Результаты матчей
Пафос
Кармиотисса
Точный счет
4:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
4:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Пафос
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
16
43
25
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|5
|Пафос
|Жайро
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|4
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Эносис
|Elisha Sam
|1 2
|Эносис
|Менди Проспер
|1 2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3