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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Александрия
0:0
Первый тайм: 16'
Ворскла
0'
6' Желтая карточка
Калюжный Иван

Ход матча

6'
Калюжный Иван
 
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Ворскла
3.60
3.60
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5.80
Все Коэффициенты
44
Ермаков
Георгий
4
Кравченко
Никита
26
Miguel
II
31
Шабанов
Артём
24
Мартынюк
Александр
5
Калюжный
Иван
33
Juan
Alvina
59
Козак
Артём
15
Мишнёв
Дмитрий
21
Беляев
Александр
9
Филиппов
Александр
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
25
Luka
Gucek
5
Черноморец
Александр
29
Бацула
Андрей
44
Хрипчук
Даниил
6
Скляр
Александр
38
Челядин
Артём
11
Кане
Ибрахим
77
Samson
Iyede
30
Нестеренко
Иван
Александрия
Ворскла

История личных встреч

Александрия
Ворскла

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

23 матча

47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ТМС
4:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
Р
1:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.73
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.35
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 5 (1) 0.56
Ковалец Кирилл 3 0.33
Juan Alvina 2 0.22
Джеовани 1 0.11
Шабанов Артём 1 0.11
Miguel II 1 0.11
Калюжный Иван 1 0.11
Кравченко Никита 0 0
Копына Юрий 0 0
Шулянский Артём 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кане Ибрахим 2 0.2
Samson Iyede 2 0.2
Челядин Артём 1 0.1
Нестеренко Иван 1 0.1
Скляр Александр 1 0.1
Мякушко Сергей 1 0.1
Ковталюк Николай 1 0.1
Пердута Игорь 0 0
Шкрийелж Демир 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смирный Евгений 3 0
Калюжный Иван 2 0
Филиппов Александр 2 0
Ротань Руслан 1 0
Мартынюк Александр 1 0
Шабанов Артём 1 0
Miguel II 1 0
Скорко Данил 1 0
Ващенко Даниил 1 0
Juan Alvina 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 1 1
Ковталюк Николай 2 0
Челядин Артём 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Бацула Андрей 1 0
Пердута Игорь 1 0
Мякушко Сергей 1 0
Черноморец Александр 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Luka Gucek 1 0
Исенко Павел 1 0
Кулаковский Артем 1 0
Изотов Данило 1 0

Результаты матчей

Александрия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ворскла
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
2
Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Ворскла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
75%
2
22%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
1
7%
2
22%
76-90

Пропущено

5
14
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
60%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Александрия - Кривбасс КР 4:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Александрия - ФК Левый Берег 2:0
Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 1:2
Ворскла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Полесье - Ворскла 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Кривбасс - Ворскла 1:1 Динамо Киев - Ворскла 3:1
Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0

Результаты матчей

Александрия
Ворскла

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Александрия
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
2
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
3
1.5
2
7
1
7
2.5
1
8
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 8 7 1 0 16 - 4 22
2.
Александрия
 0:0 9 6 3 0 14 - 6 21
3.
Полесье
 8 6 2 0 18 - 6 20
4.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 26 - 9 19
5.
Рух Львов
 8 3 4 1 14 - 4 13
6.
Заря
 9 4 0 5 9 - 11 12
7.
ЛНЗ Черкасcы
 9 3 3 3 10 - 13 12
8.
Кривбасс
 8 3 2 3 7 - 9 11
9.
Черноморец Од
 9 3 1 5 5 - 9 10
10.
Ворскла
 0:0 10 2 4 4 9 - 14 10
11.
Верес
 9 2 3 4 9 - 13 9
12.
Карпаты
 9 2 3 4 10 - 14 9
13.
Колос Ковалёвка
 10 1 5 4 5 - 8 8
14.
ФК Левый Берег
 9 2 1 6 4 - 12 7
15.
Оболонь
 9 1 2 6 4 - 20 5
16.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Александрия
 0:0 5 3 2 0 9 - 5 11
3.
Динамо Киев
 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 1 1 7 - 5 10
5.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 14 - 4 9
6.
Черноморец Од
 6 3 0 3 4 - 6 9
7.
Рух Львов
 3 2 1 0 8 - 0 7
8.
Заря
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
10.
Верес
 7 1 3 3 7 - 11 6
11.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Оболонь
 5 1 2 2 4 - 9 5
14.
Ворскла
 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Александрия
 0:0 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Шахтёр Донецк
 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Кривбасс
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Заря
 5 2 0 3 4 - 6 6
7.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
8.
Ворскла
 0:0 7 1 3 3 7 - 9 6
9.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
10.
ФК Левый Берег
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 3 - 5 2
14.
ЛНЗ Черкасcы
 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
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Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (3)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Кривбасс Бизимана Джихад 4
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Калюжный Иван получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Ворскла
3.60
3.60
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Где смотреть матч Александрия 0:0 Ворскла онлайн

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Александрия
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