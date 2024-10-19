Тур: 10. Стадион: Ника.
1:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаКалюжный Иван
25' Желтая карточкаМишнёв Дмитрий
26' Желтая карточкаЧелядин Артём
1:0
58' ГолБеляев Александр
63' Желтая карточкаСкляр Александр
88' Желтая карточкаИсенко Павел
90' Желтая карточкаШостак Денис
90'+5
Ход матча
25'
26'
58'
63'
88'
90'
26
Miguel
II
33
Juan
Alvina
59
Козак
Артём
25
Luka
Gucek
11
Кане
Ибрахим
77
Samson
Iyede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Juan AlvinaПолузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
-
23 ДжеованиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Luka GucekЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кане ИбрахимНападающий
-
77 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
80 Denys Ndukve
-
-
Главный тренер: Доланский Сергей
История личных встреч
Александрия
Ворскла
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
23 матча
47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.73
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.35
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|5 (1)
|0.56
|Ковалец Кирилл
|3
|0.33
|Juan Alvina
|2
|0.22
|Джеовани
|1
|0.11
|Шабанов Артём
|1
|0.11
|Miguel II
|1
|0.11
|Калюжный Иван
|1
|0.11
|Беляев Александр
|1
|0.11
|Кравченко Никита
|0
|0
|Копына Юрий
|0
|0
|Шулянский Артём
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кане Ибрахим
|2
|0.2
|Samson Iyede
|2
|0.2
|Челядин Артём
|1
|0.1
|Нестеренко Иван
|1
|0.1
|Скляр Александр
|1
|0.1
|Мякушко Сергей
|1
|0.1
|Ковталюк Николай
|1
|0.1
|Пердута Игорь
|0
|0
|Шкрийелж Демир
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калюжный Иван
|3
|0
|Смирный Евгений
|3
|0
|Филиппов Александр
|2
|0
|Ротань Руслан
|1
|0
|Мартынюк Александр
|1
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|Miguel II
|1
|0
|Шостак Денис
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Ващенко Даниил
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|2
|1
|Челядин Артём
|3
|0
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Пердута Игорь
|1
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
|Изотов Данило
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ворскла
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
2
Александрия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Ворскла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
4
36%
2
29%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
75%
2
20%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
5
31%
2
22%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
1
6%
2
22%
76-90
Пропущено
5
15
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
60%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Александрия - Кривбасс КР 4:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Александрия - ФК Левый Берег 2:0
Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 1:2
Ворскла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Полесье - Ворскла 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Кривбасс - Ворскла 1:1 Динамо Киев - Ворскла 3:1
Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0
Результаты матчей
Александрия
Ворскла
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Александрия
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
12
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
52
22
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
64
54
28
18
19
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|8
|1
|0
|17 - 4
|25
|2.
|9
|7
|2
|0
|15 - 6
|23
|3.
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|4.
|9
|6
|1
|2
|26 - 9
|19
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 4
|13
|6.
|9
|4
|0
|5
|9 - 11
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|10.
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13.
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|15.
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|16.
|0:1
|10
|1
|2
|7
|4 - 21
|5
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|4 - 6
|9
|7.
|3
|2
|1
|0
|8 - 0
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|2 - 3
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|8.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|9.
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (3)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|4
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 2