Тур: 15.
Позже
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|6
|0.43
|Писарский Владимир
|4
|0.29
|Мелёшин Павел
|3
|0.21
|Барт Руслан
|3
|0.21
|Кожемякин Олег
|2
|0.14
|Марсело Алвеш
|2 (1)
|0.14
|Магаль Руслан
|1
|0.07
|Кравцов Кирилл
|1
|0.07
|Гуарирапа Сауль
|1
|0.07
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юшин Александр
|6
|0.43
|Рейна Йорди
|2
|0.14
|Шадринцев Дмитрий
|2
|0.14
|Гордюшенко Астемир
|1
|0.07
|Калмыков Амур
|1
|0.07
|Концевой Артём Александрович
|1
|0.07
|Бурлаков Матвей
|1
|0.07
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсело Алвеш
|4
|0
|Начо Сааведра
|4
|0
|Заика Кирилл
|2
|1
|Суслов Кирилл
|3
|0
|Крамарич Мартин
|3
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Гуарирапа Сауль
|2
|0
|Сафронов Илья
|0
|1
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Барт Руслан
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордюшенко Астемир
|5
|0
|Мусаев Леон
|4
|0
|Фищенко Руслан
|3
|0
|Клещенко Александр
|2
|0
|Рейна Йорди
|2
|0
|Крижан Митча
|2
|0
|Кочиев Хетаг
|2
|0
|Бурлаков Матвей
|1
|0
|Мальцев Руслан
|1
|0
|Рядно Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Родина Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
5
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Родина Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
11
7
Сочи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Родина Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
8%
4
50%
61-75
5
42%
1
13%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
60%
76-90
Забито
23
15
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
5
22%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
1
4%
5
33%
46-60
4
17%
5
33%
61-75
8
35%
1
7%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
6
40%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
20%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сочи - Волга Ульяновск 2:0 Арсенал Тула - Сочи 1:1 Сочи - Чайка 5:0 Торпедо Москва - Сочи 2:2
Кубань Холдинг - Сочи 0:5 Сокол - Сочи 1:1 Сочи - Ротор 0:0 Алания - Сочи 1:1 Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1
Родина Москва
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Родина Москва - Спартак Кострома 1:2 Родина Москва - Енисей 1:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - Родина Москва 2:1
Машук-КМВ - Родина Москва 0:3 Тюмень - Родина Москва 1:2 Уфа - Родина Москва 2:0 Родина Москва - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Ротор 2:2 Шинник - Родина Москва 0:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Алания - Родина Москва 0:1 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3
Результаты матчей
Сочи
Родина Москва
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Сочи
Родина Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
25
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
35
34
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
68
59
311
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|25 - 12
|26
|2.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|12 - 6
|26
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 12
|25
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 9
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 13
|20
|8.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|11 - 9
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|15 - 14
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 16
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 10
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|8 - 17
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|8 - 11
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|8 - 3
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 6
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 5
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|4.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|5.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 13
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Сочи
|Крамарич Мартин
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Нефтехимик
|Джамилов Султан
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|5
Прогнозы на матч Сочи - Родина Москва
Исход игры
Сочи
83.6% (46)
Ничья
14.5% (8)
Родина Москва
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (36)
Меньше
30.77% (16)
Обе команды забьют
Да
76.92% (40)
Нет
23.08% (12)
Популярный счёт
2:1 Сочи
52.7% (29)
1:0 Сочи
12.7% (7)
1:1 Ничья
9.1% (5)
2:0 Сочи
7.3% (4)
3:2 Сочи
3.6% (2)
3:1 Сочи
3.6% (2)
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