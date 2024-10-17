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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 15.
Сочи
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 54
Сочи 83.3% (45)
X 14.8% (8)
Родина Москва 1.9% (1)
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Сочи
Ничья
Родина Москва
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 6 0.43
Писарский Владимир 4 0.29
Мелёшин Павел 3 0.21
Барт Руслан 3 0.21
Кожемякин Олег 2 0.14
Марсело Алвеш 2 (1) 0.14
Магаль Руслан 1 0.07
Кравцов Кирилл 1 0.07
Гуарирапа Сауль 1 0.07
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 6 0.43
Рейна Йорди 2 0.14
Шадринцев Дмитрий 2 0.14
Гордюшенко Астемир 1 0.07
Калмыков Амур 1 0.07
Концевой Артём Александрович 1 0.07
Бурлаков Матвей 1 0.07

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсело Алвеш 4 0
Начо Сааведра 4 0
Заика Кирилл 2 1
Суслов Кирилл 3 0
Крамарич Мартин 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Гуарирапа Сауль 2 0
Сафронов Илья 0 1
Литвинов Вячеслав 1 0
Барт Руслан 1 0
Писарский Владимир 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордюшенко Астемир 5 0
Мусаев Леон 4 0
Фищенко Руслан 3 0
Клещенко Александр 2 0
Рейна Йорди 2 0
Крижан Митча 2 0
Кочиев Хетаг 2 0
Бурлаков Матвей 1 0
Мальцев Руслан 1 0
Рядно Михаил 1 0

Результаты матчей

Сочи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Родина Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
5
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Родина Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

11
7
Сочи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Родина Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
8%
4
50%
61-75
5
42%
1
13%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
60%
76-90

Забито

23
15
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
5
22%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
1
4%
5
33%
46-60
4
17%
5
33%
61-75
8
35%
1
7%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
6
40%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
20%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сочи - Волга Ульяновск 2:0 Арсенал Тула - Сочи 1:1 Сочи - Чайка 5:0 Торпедо Москва - Сочи 2:2
Кубань Холдинг - Сочи 0:5 Сокол - Сочи 1:1 Сочи - Ротор 0:0 Алания - Сочи 1:1 Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1
Родина Москва
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Родина Москва - Спартак Кострома 1:2 Родина Москва - Енисей 1:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - Родина Москва 2:1
Машук-КМВ - Родина Москва 0:3 Тюмень - Родина Москва 1:2 Уфа - Родина Москва 2:0 Родина Москва - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Ротор 2:2 Шинник - Родина Москва 0:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Алания - Родина Москва 0:1 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3

Результаты матчей

Сочи
Родина Москва

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Сочи
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
2
5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
5
9
3
11
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 8 0 25 - 12 26
2.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 8 0 12 - 6 26
3.
Урал
 Заявка 14 7 4 3 19 - 12 25
4.
Балтика
 Заявка 14 6 6 2 14 - 9 24
5.
Черноморец Нв
 Заявка 14 7 2 5 21 - 17 23
6.
Сочи
 Заявка 14 5 6 3 23 - 15 21
7.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 12 - 13 20
8.
Ротор
 Заявка 14 4 7 3 11 - 9 19
9.
Родина Москва
 Заявка 14 4 7 3 15 - 14 19
10.
Чайка
 Заявка 14 4 6 4 15 - 16 18
11.
Енисей
 Заявка 14 5 2 7 14 - 16 17
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 4 5 5 15 - 22 17
13.
КАМАЗ
 Заявка 14 4 4 6 12 - 10 16
14.
Сокол
 Заявка 14 3 6 5 8 - 17 15
15.
Алания
 Заявка 14 3 5 6 8 - 11 14
16.
Шинник
 Заявка 14 3 5 6 9 - 14 14
17.
Уфа
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
18.
Тюмень
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 Заявка 7 2 4 1 11 - 6 10
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 7 1 4 2 5 - 5 7
16.
Алания
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Балтика
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
4.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
5.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
6.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
7.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
8.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
9.
КАМАЗ
 Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
17.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Нефтехимик Джамилов Султан 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2024, осталось 2 дня 6 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 54
    Сочи 83.3% (45)
    X 14.8% (8)
    Родина Москва 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Родина Москва
    3.45
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    Прогнозы на матч Сочи - Родина Москва

    Исход игры
    Сочи
    83.6% (46)
    Ничья
    14.5% (8)
    Родина Москва
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (36)
    Меньше
    30.77% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (40)
    Нет
    23.08% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    52.7% (29)
    1:0 Сочи
    12.7% (7)
    1:1 Ничья
    9.1% (5)
    2:0 Сочи
    7.3% (4)
    3:2 Сочи
    3.6% (2)
    3:1 Сочи
    3.6% (2)
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