  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Ульм 1846
0:0
Первый тайм: 41'
Карлсруэ
0'
28' Желтая карточка
Рапп Николай

Ход матча

28'
 
Рапп Николай

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Ульм 1846
Ничья
Карлсруэ
3.70
3.70
Реклама, fon.bet
2.08
Все Коэффициенты
1
Тиде
Никлас
6
Гейер
Томас
32
Штромпф
Филипп
27
Кольбе
Никлас
18
Штолль
Леннарт
43
Рёш
Ромарио
38
Хюрюлайнен
Лука
26
Майер
Филипп
11
Хесса
Деннис
30
Краттенмахер
Морис
33
Хигль
Феликс
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
29
Гюнтер
Лассе
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
11
Зивзивадзе
Буду
24
Шлойзенер
Фабиан
Ульм 1846
3-4-2-1
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Ульм 1846
Карлсруэ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
4:0
ТМК
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хигль Феликс 4 (2) 0.44
Райхерт Йоханнес 1 (1) 0.11
Штромпф Филипп 1 0.11
Рёш Ромарио 1 0.11
Телалович Семир 1 0.11
Краттенмахер Морис 1 0.11
Хесса Деннис 0 0
Алльгайер Бастиан 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 6 0.67
Ванитцек Марвин 4 0.44
Йенсен Леон 3 0.33
Шлойзенер Фабиан 2 0.22
Хунцикер Андрин 2 0.22
Гюнтер Лассе 1 0.11
Бурнич Дженис 1 0.11
Конте Бамбасе 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Херольд Дэвид 0 0

Карточки

Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брандт Макс 2 1
Штромпф Филипп 3 0
Рёш Ромарио 3 0
Майер Филипп 2 0
Хесса Деннис 2 0
Ортаг Кристиан 2 0
Райхерт Йоханнес 1 0
Рёзер Лукас 1 0
Кольбе Никлас 1 0
Алльгайер Бастиан 1 0
Лаурин Ульрих 1 0
Томас Вёрле 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 4 0
Бурнич Дженис 4 0
Зивзивадзе Буду 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Йенсен Леон 2 0
Хунцикер Андрин 2 0
Айхнер Кристиан 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Байфус Марцель 1 0
Гюнтер Лассе 1 0

Результаты матчей

Ульм 1846
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Карлсруэ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
6
Ульм 1846
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
11
Ульм 1846
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

7
7
0 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
5
71%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
6
86%
1
14%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
6
32%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
3
33%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
22%
3
16%
76-90

Пропущено

11
14
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
6
43%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
6
55%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Ульм 1846
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3
Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0
Карлсруэ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2
Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1

Результаты матчей

Ульм 1846
Карлсруэ

Точный счет

1:2
3 раза 75%
3:1
1 раз 25%
3:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ульм 1846
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
7
1
2
6
2.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Гамбург
 1:0 9 5 3 1 20 - 8 18
3.
Карлсруэ
 0:0 9 4 5 0 19 - 14 17
4.
Ганновер 96
 9 5 1 3 10 - 6 16
5.
Магдебург
 0:1 9 4 4 1 17 - 10 16
6.
Падерборн
 9 4 4 1 16 - 12 16
7.
Герта
 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Нюрнберг
 3:0 9 4 1 4 14 - 16 13
9.
Эльвeрсберг
 9 3 4 2 15 - 10 13
10.
Кёльн
 9 3 3 3 21 - 18 12
11.
Кайзерслаутерн
 9 3 3 3 14 - 13 12
12.
Гройтер Фюрт
 0:3 9 2 4 3 13 - 13 10
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Ульм 1846
 0:0 9 2 2 5 9 - 11 8
15.
Шальке 04
 9 2 2 5 16 - 20 8
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 9 1 3 5 12 - 17 6
18.
Ян
 9 1 1 7 1 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 1:0 5 3 2 0 13 - 4 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Карлсруэ
 0:0 4 3 1 0 11 - 7 10
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Нюрнберг
 3:0 4 2 0 2 6 - 9 6
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
11.
Фортуна
 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Гройтер Фюрт
 0:3 5 1 2 2 5 - 7 5
14.
Шальке 04
 4 1 1 2 11 - 11 4
15.
Магдебург
 0:1 4 0 4 0 6 - 6 4
16.
Ульм 1846
 0:0 5 1 1 3 6 - 7 4
17.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
18.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 0:1 5 4 0 1 11 - 4 12
3.
Герта
 4 2 2 0 9 - 6 8
4.
Гамбург
 1:0 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Нюрнберг
 3:0 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Карлсруэ
 0:0 5 1 4 0 8 - 7 7
8.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
9.
Падерборн
 5 1 3 1 8 - 10 6
10.
Гройтер Фюрт
 0:3 4 1 2 1 8 - 6 5
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Рапп Николай получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ульм 1846
Ничья
Карлсруэ
3.70
3.70
Реклама, fon.bet
2.08
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ульм 1846 0:0 Карлсруэ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ульм 1846
Карлсруэ
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный