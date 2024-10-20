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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 17400
Ульм 1846
0:1
Конец матча
Карлсруэ
0'
28' Желтая карточка
Рапп Николай
83' Желтая карточка
Зивзивадзе Буду
88' Желтая карточка
Хигль Феликс
90' Желтая карточка
Штромпф Филипп
90' Желтая карточка
Франке Марсель
0:1
90' Гол
Франке Марсель
90' Желтая карточка
Майер Филипп
90'+6

Ход матча

28'
 
Рапп Николай
65'
 
Конте Бамбасе
Бурнич Дженис
65'
 
Пфайффер Лука
Шлойзенер Фабиан
66'
 
Херольд Дэвид
Гюнтер Лассе
68'
Нельсон Джейден
Краттенмахер Морис
 
83'
 
Зивзивадзе Буду
87'
 
Хунцикер Андрин
Зивзивадзе Буду
87'
 
Хессер Робин
Йенсен Леон
88'
Хигль Феликс
 
90'
Штромпф Филипп
 
90'
 
Франке Марсель
90'
0:1
Франке Марсель
(Ванитцек Марвин)
90'
Майер Филипп
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 13
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 12
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 420 Количество передач 474
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Тиде
Никлас
6
Гейер
Томас
32
Штромпф
Филипп
27
Кольбе
Никлас
18
Штолль
Леннарт
43
Рёш
Ромарио
38
Хюрюлайнен
Лука
26
Майер
Филипп
11
Хесса
Деннис
30
Краттенмахер
Морис
33
Хигль
Феликс
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
29
Гюнтер
Лассе
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
11
Зивзивадзе
Буду
24
Шлойзенер
Фабиан
Ульм 1846
3-4-2-1
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Ульм 1846
Карлсруэ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
4:0
ТМК
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хигль Феликс 4 (2) 0.44
Райхерт Йоханнес 1 (1) 0.11
Штромпф Филипп 1 0.11
Рёш Ромарио 1 0.11
Телалович Семир 1 0.11
Краттенмахер Морис 1 0.11
Хесса Деннис 0 0
Алльгайер Бастиан 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 6 0.67
Ванитцек Марвин 4 0.44
Йенсен Леон 3 0.33
Шлойзенер Фабиан 2 0.22
Хунцикер Андрин 2 0.22
Гюнтер Лассе 1 0.11
Бурнич Дженис 1 0.11
Франке Марсель 1 0.11
Конте Бамбасе 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Херольд Дэвид 0 0

Карточки

Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штромпф Филипп 4 0
Брандт Макс 2 1
Майер Филипп 3 0
Рёш Ромарио 3 0
Хесса Деннис 2 0
Ортаг Кристиан 2 0
Райхерт Йоханнес 1 0
Рёзер Лукас 1 0
Кольбе Никлас 1 0
Хигль Феликс 1 0
Алльгайер Бастиан 1 0
Лаурин Ульрих 1 0
Томас Вёрле 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 5 0
Бурнич Дженис 4 0
Зивзивадзе Буду 3 0
Ванитцек Марвин 2 0
Йенсен Леон 2 0
Хунцикер Андрин 2 0
Айхнер Кристиан 1 0
Франке Марсель 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Байфус Марцель 1 0
Гюнтер Лассе 1 0

Результаты матчей

Ульм 1846
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Карлсруэ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
6
Ульм 1846
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Карлсруэ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
11
Ульм 1846
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Карлсруэ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

8
7
0 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
5
71%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
7
88%
1
14%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
20
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
6
30%
16-30
2
22%
2
10%
31-45
3
33%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
22%
4
20%
76-90

Пропущено

12
14
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
8%
6
43%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
7
58%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Ульм 1846
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3
Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0
Карлсруэ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2
Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1

Результаты матчей

Ульм 1846
Карлсруэ

Точный счет

1:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ульм 1846
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
7
2
2
7
2.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Карлсруэ
 9 5 4 0 20 - 14 19
3.
Гамбург
 9 5 3 1 22 - 9 18
4.
Ганновер 96
 9 5 1 3 10 - 6 16
5.
Магдебург
 9 4 4 1 18 - 12 16
6.
Падерборн
 9 4 4 1 16 - 12 16
7.
Герта
 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Нюрнберг
 9 4 1 4 15 - 16 13
9.
Эльвeрсберг
 9 3 4 2 15 - 10 13
10.
Кёльн
 9 3 3 3 21 - 18 12
11.
Кайзерслаутерн
 9 3 3 3 14 - 13 12
12.
Гройтер Фюрт
 9 2 4 3 13 - 14 10
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Шальке 04
 9 2 2 5 16 - 20 8
15.
Ульм 1846
 9 2 1 6 9 - 12 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 9 1 3 5 12 - 17 6
18.
Ян
 9 1 1 7 1 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Нюрнберг
 4 2 0 2 6 - 9 6
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
11.
Фортуна
 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Гройтер Фюрт
 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Шальке 04
 4 1 1 2 11 - 11 4
15.
Магдебург
 4 0 4 0 6 - 6 4
16.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
17.
Ульм 1846
 5 1 0 4 6 - 8 3
18.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Карлсруэ
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Герта
 4 2 2 0 9 - 6 8
5.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
7.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
9.
Падерборн
 5 1 3 1 8 - 10 6
10.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 8 - 6 5
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
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Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Рапп Николай получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ульм 1846 0:1 Карлсруэ онлайн

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