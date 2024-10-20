Тур: 9. Стадион: Донауштадион. Зрители: 17400
0'
28' Желтая карточкаРапп Николай
83' Желтая карточкаЗивзивадзе Буду
88' Желтая карточкаХигль Феликс
90' Желтая карточкаШтромпф Филипп
90' Желтая карточкаФранке Марсель
0:1
90' ГолФранке Марсель
90' Желтая карточкаМайер Филипп
90'+6
Ход матча
28'
83'
88'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 13
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 12
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
420 Количество передач 474
-
50 Владение мячом, % 50
43
Рёш
Ромарио
26
Майер
Филипп
11
Хесса
Деннис
33
Хигль
Феликс
29
Гюнтер
Лассе
17
Рапп
Николай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Рёш РомариоЗащитник
- Полузащитник
-
26 Майер ФилиппПолузащитник
-
11 Хесса ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Хигль ФеликсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Галь ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Келлер Аарон
-
Главный тренер: Томас Вёрле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Enes Zengin
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Ульм 1846
Карлсруэ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ульм 1846
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хигль Феликс
|4 (2)
|0.44
|Райхерт Йоханнес
|1 (1)
|0.11
|Штромпф Филипп
|1
|0.11
|Рёш Ромарио
|1
|0.11
|Телалович Семир
|1
|0.11
|Краттенмахер Морис
|1
|0.11
|Хесса Деннис
|0
|0
|Алльгайер Бастиан
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|6
|0.67
|Ванитцек Марвин
|4
|0.44
|Йенсен Леон
|3
|0.33
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0.22
|Хунцикер Андрин
|2
|0.22
|Гюнтер Лассе
|1
|0.11
|Бурнич Дженис
|1
|0.11
|Франке Марсель
|1
|0.11
|Конте Бамбасе
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Херольд Дэвид
|0
|0
Карточки
Ульм 1846
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штромпф Филипп
|4
|0
|Брандт Макс
|2
|1
|Майер Филипп
|3
|0
|Рёш Ромарио
|3
|0
|Хесса Деннис
|2
|0
|Ортаг Кристиан
|2
|0
|Райхерт Йоханнес
|1
|0
|Рёзер Лукас
|1
|0
|Кольбе Никлас
|1
|0
|Хигль Феликс
|1
|0
|Алльгайер Бастиан
|1
|0
|Лаурин Ульрих
|1
|0
|Томас Вёрле
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|5
|0
|Бурнич Дженис
|4
|0
|Зивзивадзе Буду
|3
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Йенсен Леон
|2
|0
|Хунцикер Андрин
|2
|0
|Айхнер Кристиан
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Результаты матчей
Ульм 1846
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Карлсруэ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
6
Ульм 1846
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Карлсруэ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
11
Ульм 1846
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Карлсруэ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
17
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
8
7
0 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
5
71%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
7
88%
1
14%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
20
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
6
30%
16-30
2
22%
2
10%
31-45
3
33%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
22%
4
20%
76-90
Пропущено
12
14
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
8%
6
43%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
7
58%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Ульм 1846
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3
Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0
Карлсруэ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2
Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1
Результаты матчей
Ульм 1846
Карлсруэ
Точный счет
1:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ульм 1846
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
13
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
27
72
27
45
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5