Тур: 9. Стадион: Фолькспаркштадион.
0'
1:0
5' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
15' Желтая карточкаЭль-Ханкури Мохамед
2:0
42' ГолКаттербах Ноа
3:0
45' ГолЗельке Дейви
57' Красная карточкаШонлау Себастьян
60' Желтая карточкаLivan Burcu
3:1
63' ПенальтиКарс Мартейн
66' Желтая карточкаРейс Людовит
67' Желтая карточкаМухайм Миро
Ход матча
5'
42'
2:0
45'
3:0
57'
60'
63'
3:1
66'
67'
77'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
28
Мухайм
Миро
20
Рихтер
Марко
14
Рейс
Людовит
27
Зельке
Дейви
15
Эбер
Даниэль
24
Югоне
Жан
25
Гнака
Силас
23
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рихтер МаркоПолузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
24 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Карабец АдамПолузащитник
-
29 Сахити ЭмирПолузащитник
-
45 Fabio Balde
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
-
24 Югоне ЖанПолузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Livan Burcu
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Гамбург
Магдебург
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.57
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
57
52
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|7 (1)
|0.78
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|5
|0.56
|Зельке Дейви
|4
|0.44
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.33
|Каттербах Ноа
|1
|0.11
|Эльфадли Даниэль
|1
|0.11
|Хайер Моритц
|1
|0.11
|Мухайм Миро
|0
|0
|Карабец Адам
|0
|0
|Fabio Balde
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Джатта Бейкери
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карс Мартейн
|4
|0.44
|Амаечи Ксавьер
|2
|0.22
|Livan Burcu
|2
|0.22
|Хёршер Филипп
|2
|0.22
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.11
|Матисен Маркус
|1
|0.11
|Нолленбергер Александер
|1
|0.11
|Югоне Жан
|1
|0.11
|Кремпицки Коннор
|1
|0.11
|Гнака Силас
|1
|0.11
|Михель Фалько
|1
|0.11
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Ито Тацуя
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|5
|1
|Хефти Сильван
|3
|0
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0
|Сахити Эмир
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Карабец Адам
|1
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|0
|Fabio Balde
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|4
|1
|Гнака Силас
|3
|0
|Ито Тацуя
|3
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Кремпицки Коннор
|2
|0
|Эбер Даниэль
|2
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Карс Мартейн
|1
|0
|Нолленбергер Александер
|1
|0
|Марушич Алекса
|1
|0
|Хоти Анди
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
0
Гамбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Магдебург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
6
Гамбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Магдебург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
4
33%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
29%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
6
32%
3
18%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
6
32%
4
24%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
5
63%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2
Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0
Магдебург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Магдебург - Энерги Коттбус 4:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Дармштадт - Магдебург 1:2 Магдебург - Карлсруэ 2:2
Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1
Результаты матчей
Гамбург
Магдебург
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:2
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:2
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
62
71
35
26
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|3:1
|9
|5
|3
|1
|22 - 9
|18
|3.
|0:0
|9
|4
|5
|0
|19 - 14
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 6
|16
|5.
|1:3
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|6.
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|7.
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|8.
|3:0
|9
|4
|1
|4
|14 - 16
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|15 - 10
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|21 - 18
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|12.
|0:3
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|17 - 20
|9
|14.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|16 - 20
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|10 - 22
|7
|17.
|9
|1
|3
|5
|12 - 17
|6
|18.
|9
|1
|1
|7
|1 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|3:1
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|13 - 8
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|3:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|13.
|0:3
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|11 - 11
|4
|15.
|1:3
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|16.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|1 - 10
|4
|18.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|1:3
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|3:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|3:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|8 - 10
|6
|10.
|0:3
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|8 - 10
|5
|12.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|9 - 13
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 5
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5