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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Гамбург
3:1
Второй тайм: 78'
Магдебург
0'
1:0
5' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд
15' Желтая карточка
Эль-Ханкури Мохамед
2:0
42' Гол
Каттербах Ноа
3:0
45' Гол
Зельке Дейви
57' Красная карточка
Шонлау Себастьян
60' Желтая карточка
Livan Burcu
3:1
63' Пенальти
Карс Мартейн
66' Желтая карточка
Рейс Людовит
67' Желтая карточка
Мухайм Миро

Ход матча

5'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
(Мухайм Миро)
1:0
15'
 
Эль-Ханкури Мохамед
42'
Каттербах Ноа
(Мефферт Йонас)
2:0
45'
Зельке Дейви
(Мухайм Миро)
3:0
46'
 
Livan Burcu
Амаечи Ксавьер
46'
 
Хёршер Филипп
Tobias Mueller
46'
 
Нолленбергер Александер
Эль-Ханкури Мохамед
55'
 
Abu-Bekir El-Zein
Кремпицки Коннор
57'
Шонлау Себастьян
 
60'
 
Livan Burcu
60'
Перрен Люка
Жан-Люк Домпе
 
63'
3:1
Карс Мартейн
66'
Рейс Людовит
 
67'
Мухайм Миро
 
69'
Пореба Лукаш
Рихтер Марко
 
69'
Джатта Бейкери
Кёнигсдёрффер Рансфорд
 
77'
 
Ито Тацуя
Гнака Силас

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Магдебург
1.68
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Все Коэффициенты
1
Фернандеш
Даниэль
8
Эльфадли
Даниэль
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
23
Мефферт
Йонас
33
Каттербах
Ноа
20
Рихтер
Марко
14
Рейс
Людовит
7
Жан-Люк
Домпе
27
Зельке
Дейви
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
1
Райманн
Доминик
5
Tobias
Mueller
16
Матисен
Маркус
15
Эбер
Даниэль
24
Югоне
Жан
25
Гнака
Силас
13
Кремпицки
Коннор
11
Эль-Ханкури
Мохамед
20
Амаечи
Ксавьер
9
Карс
Мартейн
23
Атик
Бариш
Гамбург
3-1-4-2
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Гамбург
Магдебург

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
3:2
Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
0:1
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.75

Среднее время на гол

54
51

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.57
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

57
52

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 7 (1) 0.78
Кёнигсдёрффер Рансфорд 5 0.56
Зельке Дейви 4 0.44
Жан-Люк Домпе 3 0.33
Каттербах Ноа 1 0.11
Эльфадли Даниэль 1 0.11
Хайер Моритц 1 0.11
Мухайм Миро 0 0
Карабец Адам 0 0
Fabio Balde 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Джатта Бейкери 0 0
Ферай Иммануэль 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карс Мартейн 4 0.44
Амаечи Ксавьер 2 0.22
Livan Burcu 2 0.22
Хёршер Филипп 2 0.22
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.11
Матисен Маркус 1 0.11
Нолленбергер Александер 1 0.11
Югоне Жан 1 0.11
Кремпицки Коннор 1 0.11
Гнака Силас 1 0.11
Михель Фалько 1 0.11
Мусонда Лубамба 0 0
Ито Тацуя 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 5 1
Хефти Сильван 3 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 2 0
Мухайм Миро 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Сахити Эмир 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Карабец Адам 1 0
Эльфадли Даниэль 1 0
Fabio Balde 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 4 1
Гнака Силас 3 0
Ито Тацуя 3 0
Югоне Жан 3 0
Кремпицки Коннор 2 0
Эбер Даниэль 2 0
Мусонда Лубамба 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Карс Мартейн 1 0
Нолленбергер Александер 1 0
Марушич Алекса 1 0
Хоти Анди 1 0
Кристиан Титц 1 0

Результаты матчей

Гамбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
0
Гамбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Магдебург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
6
Гамбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Магдебург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
4
33%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
29%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
6
32%
3
18%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
6
32%
4
24%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
5
63%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2
Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0
Магдебург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Магдебург - Энерги Коттбус 4:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Дармштадт - Магдебург 1:2 Магдебург - Карлсруэ 2:2
Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1

Результаты матчей

Гамбург
Магдебург

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:2
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:2
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
2
1.5
7
1
3
5
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Гамбург
 3:1 9 5 3 1 22 - 9 18
3.
Карлсруэ
 0:0 9 4 5 0 19 - 14 17
4.
Ганновер 96
 9 5 1 3 10 - 6 16
5.
Магдебург
 1:3 9 4 4 1 18 - 12 16
6.
Падерборн
 9 4 4 1 16 - 12 16
7.
Герта
 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Нюрнберг
 3:0 9 4 1 4 14 - 16 13
9.
Эльвeрсберг
 9 3 4 2 15 - 10 13
10.
Кёльн
 9 3 3 3 21 - 18 12
11.
Кайзерслаутерн
 9 3 3 3 14 - 13 12
12.
Гройтер Фюрт
 0:3 9 2 4 3 13 - 13 10
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Ульм 1846
 0:0 9 2 2 5 9 - 11 8
15.
Шальке 04
 9 2 2 5 16 - 20 8
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 9 1 3 5 12 - 17 6
18.
Ян
 9 1 1 7 1 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 3:1 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Карлсруэ
 0:0 4 3 1 0 11 - 7 10
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Нюрнберг
 3:0 4 2 0 2 6 - 9 6
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
11.
Фортуна
 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Гройтер Фюрт
 0:3 5 1 2 2 5 - 7 5
14.
Шальке 04
 4 1 1 2 11 - 11 4
15.
Магдебург
 1:3 4 0 4 0 6 - 6 4
16.
Ульм 1846
 0:0 5 1 1 3 6 - 7 4
17.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
18.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 1:3 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Герта
 4 2 2 0 9 - 6 8
4.
Гамбург
 3:1 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Нюрнберг
 3:0 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Карлсруэ
 0:0 5 1 4 0 8 - 7 7
8.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
9.
Падерборн
 5 1 3 1 8 - 10 6
10.
Гройтер Фюрт
 0:3 4 1 2 1 8 - 6 5
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 5
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Гамбург
    Ничья
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