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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Гройтер Фюрт
0:3
Второй тайм: 78'
Нюрнберг
0'
0:1
13' Гол
Эмрели Махир
0:2
18' Гол
Цимас Стефанос
32' Желтая карточка
Хргота Бранимир
0:3
34' Гол
Цимас Стефанос
40' Желтая карточка
Гисельман Нико
56' Желтая карточка
Эмрели Махир
64' Желтая карточка
Цимас Стефанос

Ход матча

13'
0:1
Эмрели Махир
(Юстван Юлиан)
18'
0:2
Цимас Стефанос
(Данило Соарес)
27'
Србени Деннис
Юнг Гидеон
 
32'
Хргота Бранимир
 
34'
0:3
Цимас Стефанос
(Юстван Юлиан)
40'
Гисельман Нико
 
46'
Консбрух Джомейн
Гисельман Нико
 
46'
Иттер Джанлука
Бансе Саша
 
56'
 
Эмрели Махир
62'
 
Голлер Беньямин
Эмрели Махир
62'
Мотика Неманья
Массимо Роберто
 
64'
 
Цимас Стефанос
74'
 
Шлаймер Лукас
Цимас Стефанос
74'
 
Rafael Lubach
Юстван Юлиан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Нюрнберг
1.92
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4.00
3.90
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Все Коэффициенты
44
Нолль
Науэль
18
Майерхёфер
Марко
23
Юнг
Гидеон
33
Дитц
Максимилиан
2
Аста
Симон
17
Гисельман
Нико
6
Бансе
Саша
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
9
Футкеу
Ноэль
11
Массимо
Роберто
1
Рейхерт
Ян
44
Карафиат
Ондржей
31
Кнохе
Робин
4
Ельч
Финн
2
Вилладсен
Оливер
20
Яндер
Каспар
3
Данило
Соарес
10
Юстван
Юлиан
17
Кастроп
Йенс
30
Эмрели
Махир
9
Цимас
Стефанос
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Нюрнберг
3-3-2-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Нюрнберг

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 5 побед

21 матч

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
57.1%
9.6%
7 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
2:3
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
0:0
Б2
5:1
Б
0:1
Б
0:0
К
0:1
Б2
1:1
Б2
2:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.18

Среднее время на гол

56
76

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.91
1

Среднее время на гол

99
90

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.24
1.1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

72
82

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 4 (3) 0.44
Футкеу Ноэль 3 0.33
Србени Деннис 2 0.22
Хргота Бранимир 1 0.11
Майерхёфер Марко 1 0.11
Юнг Гидеон 1 0.11
Иттер Джанлука 1 0.11
Philipp Mueller 0 0
Массимо Роберто 0 0
Консбрух Джомейн 0 0
Мустафа Сулиман 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цимас Стефанос 4 0.44
Яндер Каспар 2 0.22
Пик Флориан 1 0.11
Карафиат Ондржей 1 0.11
Окунуки Кандзи 1 0.11
Шлаймер Лукас 1 0.11
Шевчик Михал 1 0.11
Эмрели Махир 1 0.11
Rafael Lubach 1 0.11
Думан Тайлан 1 (1) 0.11
Юстван Юлиан 0 0
Валентини Энрико 0 0
Данило Соарес 0 0
Кастроп Йенс 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 4 0
Хргота Бранимир 3 0
Србени Деннис 3 0
Массимо Роберто 3 0
Гисельман Нико 2 0
Мотика Неманья 1 0
Бансе Саша 1 0
Александр Цорнигер 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 5 0
Яндер Каспар 3 1
Флик Флориан 3 0
Цимас Стефанос 1 1
Думан Тайлан 2 0
Эмрели Махир 2 0
Серра Янни 1 0
Данило Соарес 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Шевчик Михал 1 0
Ельч Финн 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Нюрнберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

8
6
Гройтер Фюрт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Нюрнберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
3
43%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
4
31%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
2
15%
3
27%
76-90

Пропущено

10
16
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
4
40%
4
25%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
30%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3
Нюрнберг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2
Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Нюрнберг

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
4
4
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Гамбург
 3:1 9 5 3 1 22 - 9 18
3.
Карлсруэ
 0:0 9 4 5 0 19 - 14 17
4.
Ганновер 96
 9 5 1 3 10 - 6 16
5.
Магдебург
 1:3 9 4 4 1 18 - 12 16
6.
Падерборн
 9 4 4 1 16 - 12 16
7.
Герта
 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Нюрнберг
 3:0 9 4 1 4 14 - 16 13
9.
Эльвeрсберг
 9 3 4 2 15 - 10 13
10.
Кёльн
 9 3 3 3 21 - 18 12
11.
Кайзерслаутерн
 9 3 3 3 14 - 13 12
12.
Гройтер Фюрт
 0:3 9 2 4 3 13 - 13 10
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Ульм 1846
 0:0 9 2 2 5 9 - 11 8
15.
Шальке 04
 9 2 2 5 16 - 20 8
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 9 1 3 5 12 - 17 6
18.
Ян
 9 1 1 7 1 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 3:1 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Карлсруэ
 0:0 4 3 1 0 11 - 7 10
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Нюрнберг
 3:0 4 2 0 2 6 - 9 6
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
11.
Фортуна
 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Гройтер Фюрт
 0:3 5 1 2 2 5 - 7 5
14.
Шальке 04
 4 1 1 2 11 - 11 4
15.
Магдебург
 1:3 4 0 4 0 6 - 6 4
16.
Ульм 1846
 0:0 5 1 1 3 6 - 7 4
17.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
18.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 1:3 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Герта
 4 2 2 0 9 - 6 8
4.
Гамбург
 3:1 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Нюрнберг
 3:0 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Карлсруэ
 0:0 5 1 4 0 8 - 7 7
8.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
9.
Падерборн
 5 1 3 1 8 - 10 6
10.
Гройтер Фюрт
 0:3 4 1 2 1 8 - 6 5
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
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Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 5
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
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    Гройтер Фюрт
    Ничья
    Нюрнберг
    1.92
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    4.00
    3.90
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