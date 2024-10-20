Тур: 9. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
0:3
Второй тайм: 78'
0'
0:1
13' ГолЭмрели Махир
0:2
18' ГолЦимас Стефанос
32' Желтая карточкаХргота Бранимир
0:3
34' ГолЦимас Стефанос
40' Желтая карточкаГисельман Нико
56' Желтая карточкаЭмрели Махир
64' Желтая карточкаЦимас Стефанос
Ход матча
13'
0:1
18'
0:2
32'
34'
0:3
40'
56'
64'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
44
Нолль
Науэль
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
31
Кнохе
Робин
20
Яндер
Каспар
10
Юстван
Юлиан
17
Кастроп
Йенс
30
Эмрели
Махир
- Основной состав
-
44 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Яндер КаспарЗащитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
-
30 Эмрели МахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Сидел НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Клозе Мирослав
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Нюрнберг
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 5 побед
21 матч
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
57.1%
9.6%
7 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.6
1.18
Среднее время на гол
56
76
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.91
1
Среднее время на гол
99
90
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.24
1.1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
72
82
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|4 (3)
|0.44
|Футкеу Ноэль
|3
|0.33
|Србени Деннис
|2
|0.22
|Хргота Бранимир
|1
|0.11
|Майерхёфер Марко
|1
|0.11
|Юнг Гидеон
|1
|0.11
|Иттер Джанлука
|1
|0.11
|Philipp Mueller
|0
|0
|Массимо Роберто
|0
|0
|Консбрух Джомейн
|0
|0
|Мустафа Сулиман
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цимас Стефанос
|4
|0.44
|Яндер Каспар
|2
|0.22
|Пик Флориан
|1
|0.11
|Карафиат Ондржей
|1
|0.11
|Окунуки Кандзи
|1
|0.11
|Шлаймер Лукас
|1
|0.11
|Шевчик Михал
|1
|0.11
|Эмрели Махир
|1
|0.11
|Rafael Lubach
|1
|0.11
|Думан Тайлан
|1 (1)
|0.11
|Юстван Юлиан
|0
|0
|Валентини Энрико
|0
|0
|Данило Соарес
|0
|0
|Кастроп Йенс
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|4
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Србени Деннис
|3
|0
|Массимо Роберто
|3
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Мотика Неманья
|1
|0
|Бансе Саша
|1
|0
|Александр Цорнигер
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|5
|0
|Яндер Каспар
|3
|1
|Флик Флориан
|3
|0
|Цимас Стефанос
|1
|1
|Думан Тайлан
|2
|0
|Эмрели Махир
|2
|0
|Серра Янни
|1
|0
|Данило Соарес
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Шевчик Михал
|1
|0
|Ельч Финн
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Нюрнберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
8
6
Гройтер Фюрт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Нюрнберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
3
43%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
4
31%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
2
15%
3
27%
76-90
Пропущено
10
16
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
4
40%
4
25%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
30%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3
Нюрнберг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2
Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Нюрнберг
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
44
44
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|3:1
|9
|5
|3
|1
|22 - 9
|18
|3.
|0:0
|9
|4
|5
|0
|19 - 14
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 6
|16
|5.
|1:3
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|6.
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|7.
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|8.
|3:0
|9
|4
|1
|4
|14 - 16
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|15 - 10
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|21 - 18
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|12.
|0:3
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|17 - 20
|9
|14.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|16 - 20
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|10 - 22
|7
|17.
|9
|1
|3
|5
|12 - 17
|6
|18.
|9
|1
|1
|7
|1 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|3:1
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|13 - 8
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|3:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|13.
|0:3
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|11 - 11
|4
|15.
|1:3
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|16.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|1 - 10
|4
|18.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|1:3
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|3:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|3:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|8 - 10
|6
|10.
|0:3
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|8 - 10
|5
|12.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|9 - 13
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 5
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5