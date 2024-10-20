  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 16126
Гройтер Фюрт
0:4
Конец матча
Нюрнберг
0'
0:1
13' Гол
Эмрели Махир
0:2
18' Гол
Цимас Стефанос
32' Желтая карточка
Хргота Бранимир
0:3
34' Гол
Цимас Стефанос
40' Желтая карточка
Гисельман Нико
56' Желтая карточка
Эмрели Махир
64' Желтая карточка
Цимас Стефанос
83' Желтая карточка
Мотика Неманья
0:4
88' Гол
Шлаймер Лукас
90'+4
44
Нолль
Науэль
18
Майерхёфер
Марко
23
Юнг
Гидеон
33
Дитц
Максимилиан
2
Аста
Симон
17
Гисельман
Нико
6
Бансе
Саша
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
9
Футкеу
Ноэль
11
Массимо
Роберто
1
Рейхерт
Ян
44
Карафиат
Ондржей
31
Кнохе
Робин
4
Ельч
Финн
2
Вилладсен
Оливер
20
Яндер
Каспар
3
Данило
Соарес
10
Юстван
Юлиан
17
Кастроп
Йенс
30
Эмрели
Махир
9
Цимас
Стефанос
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Нюрнберг
3-3-2-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Нюрнберг

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 5 побед

21 матч

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
57.1%
9.6%
7 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
2:3
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
0:0
Б2
5:1
Б
0:1
Б
0:0
К
0:1
Б2
1:1
Б2
2:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.18

Среднее время на гол

56
76

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.91
1

Среднее время на гол

99
90

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.24
1.1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

72
82

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 4 (3) 0.44
Футкеу Ноэль 3 0.33
Србени Деннис 2 0.22
Хргота Бранимир 1 0.11
Майерхёфер Марко 1 0.11
Юнг Гидеон 1 0.11
Иттер Джанлука 1 0.11
Philipp Mueller 0 0
Массимо Роберто 0 0
Консбрух Джомейн 0 0
Мустафа Сулиман 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цимас Стефанос 4 0.44
Яндер Каспар 2 0.22
Шлаймер Лукас 2 0.22
Пик Флориан 1 0.11
Карафиат Ондржей 1 0.11
Окунуки Кандзи 1 0.11
Шевчик Михал 1 0.11
Эмрели Махир 1 0.11
Rafael Lubach 1 0.11
Думан Тайлан 1 (1) 0.11
Юстван Юлиан 0 0
Валентини Энрико 0 0
Данило Соарес 0 0
Кастроп Йенс 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 4 0
Хргота Бранимир 3 0
Србени Деннис 3 0
Массимо Роберто 3 0
Гисельман Нико 2 0
Мотика Неманья 2 0
Бансе Саша 1 0
Александр Цорнигер 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 5 0
Яндер Каспар 3 1
Флик Флориан 3 0
Цимас Стефанос 1 1
Думан Тайлан 2 0
Эмрели Махир 2 0
Серра Янни 1 0
Данило Соарес 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Шевчик Михал 1 0
Ельч Финн 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Нюрнберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Нюрнберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

8
6
Гройтер Фюрт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Нюрнберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
3
43%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
4
31%
3
20%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
15%
4
27%
76-90

Пропущено

14
16
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
5
36%
4
25%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
29%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3
Нюрнберг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2
Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Нюрнберг

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:4
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
0:4
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
1
1.5
3
2
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
5
4
2
7
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Карлсруэ
 9 5 4 0 20 - 14 19
3.
Гамбург
 9 5 3 1 22 - 9 18
4.
Ганновер 96
 9 5 1 3 10 - 6 16
5.
Магдебург
 9 4 4 1 18 - 12 16
6.
Падерборн
 9 4 4 1 16 - 12 16
7.
Герта
 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Нюрнберг
 9 4 1 4 15 - 16 13
9.
Эльвeрсберг
 9 3 4 2 15 - 10 13
10.
Кёльн
 9 3 3 3 21 - 18 12
11.
Кайзерслаутерн
 9 3 3 3 14 - 13 12
12.
Гройтер Фюрт
 9 2 4 3 13 - 14 10
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Шальке 04
 9 2 2 5 16 - 20 8
15.
Ульм 1846
 9 2 1 6 9 - 12 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 9 1 3 5 12 - 17 6
18.
Ян
 9 1 1 7 1 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Нюрнберг
 4 2 0 2 6 - 9 6
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
11.
Фортуна
 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Гройтер Фюрт
 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Шальке 04
 4 1 1 2 11 - 11 4
15.
Магдебург
 4 0 4 0 6 - 6 4
16.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
17.
Ульм 1846
 5 1 0 4 6 - 8 3
18.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Карлсруэ
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Герта
 4 2 2 0 9 - 6 8
5.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
7.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
9.
Падерборн
 5 1 3 1 8 - 10 6
10.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 8 - 6 5
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Гройтер Фюрт 0:4 Нюрнберг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный