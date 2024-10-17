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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Эмполи
 
Позже
Наполи
Эмполи
Наполи

История личных встреч

Эмполи
Наполи

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:1
К
3:2
СA
2:1
СA
5:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:2
СA
4:2
СA
2:2
СA
1:3

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2
1.22

Среднее время на гол

45
73

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2.22
1.71

Среднее время на гол

40
52

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

2.13
1.44

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

42
62

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 2 (1) 0.29
Гьяси Эммануэль 2 0.29
Эспозито Себастьяно 2 0.29
Пеццелла Джузеппе 0 0
Анджорин Фаустино 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 3 (1) 0.43
Кварацхелия Хвича 3 0.43
Ди Лоренцо Джованни 2 0.29
Нерес Давид 1 0.14
Мактоминай Скотт 1 0.14
Политано Маттео 1 0.14
Симеоне Джованни 1 0.14
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.14
Буонджорно Алессандро 1 0.14
Спинаццола Леонардо 0 0
Ррахмани Амир 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Грасси Альберто 1 0
Мале Юссеф 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Какаче Либерато 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Васкес Дэвис 1 0
Фаццини Якопо 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоботка Станислав 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Антонио Конте 1 0

Результаты матчей

Эмполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эмполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
10
Эмполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Наполи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2
Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0
Наполи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Наполи - Комо 3:1 Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0
Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0

Результаты матчей

Эмполи
Наполи

Точный счет

0:0
3 раза 100%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Лацио
 Заявка 7 4 1 2 14 - 11 13
4.
Удинезе
 Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 10 - 1 13
6.
Милан
 Заявка 7 3 2 2 15 - 9 11
7.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 16 - 13 10
9.
Рома
 Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
10.
Эмполи
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11.
Фиорентина
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
12.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
13.
Комо
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
14.
Болонья
 Заявка 7 1 5 1 7 - 9 8
15.
Парма
 Заявка 7 1 3 3 10 - 12 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
17.
Лечче
 Заявка 7 1 2 4 3 - 12 5
18.
Дженоа
 Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19.
Венеция
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 7 0 4 3 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
4.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
6.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
8.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
9.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Ювентус
 Заявка 4 1 3 0 4 - 1 6
11.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
16.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Кальяри
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Парма
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Аталанта Ретеги Матео 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (2)
Ювентус Влахович Душан 5
Комо Кутроне Патрик 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Удинезе Камара Хассан 1 2
Болонья Лукуми Джон 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2024, осталось 2 дня 5 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 52
    Эмполи 0% (0)
    X 5.8% (3)
    Наполи 94.2% (49)
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    Прогнозы на матч Эмполи - Наполи

    Исход игры
    Эмполи
    0% (0)
    Ничья
    5.8% (3)
    Наполи
    94.2% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.75% (32)
    Меньше
    37.25% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (34)
    Нет
    33.33% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    50% (26)
    0:2 Наполи
    15.4% (8)
    0:1 Наполи
    15.4% (8)
    1:3 Наполи
    9.6% (5)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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