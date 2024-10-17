Тур: 8. Стадион: Карло Кастеллани.
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Наполи
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
16 матчей
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2
1.22
Среднее время на гол
45
73
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2.22
1.71
Среднее время на гол
40
52
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
2.13
1.44
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
42
62
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|2 (1)
|0.29
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.29
|Эспозито Себастьяно
|2
|0.29
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Анджорин Фаустино
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|3 (1)
|0.43
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.43
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.29
|Нерес Давид
|1
|0.14
|Мактоминай Скотт
|1
|0.14
|Политано Маттео
|1
|0.14
|Симеоне Джованни
|1
|0.14
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.14
|Буонджорно Алессандро
|1
|0.14
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Ррахмани Амир
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Грасси Альберто
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Васкес Дэвис
|1
|0
|Фаццини Якопо
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Эмполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
10
Эмполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Наполи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2
Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0
Наполи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Наполи - Комо 3:1 Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0
Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0
Результаты матчей
Эмполи
Наполи
Точный счет
0:0
3 раза 100%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
52
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 1
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 13
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 12
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 9
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 12
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
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- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (1)
|Аталанта
|Ретеги Матео
|7 (1)
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Комо
|Кутроне Патрик
|4
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Верона
|Дуда Ондрей
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 2
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
Прогнозы на матч Эмполи - Наполи
Исход игры
Эмполи
0% (0)
Ничья
5.8% (3)
Наполи
94.2% (49)
Тотал 2.5
Больше
62.75% (32)
Меньше
37.25% (19)
Обе команды забьют
Да
66.67% (34)
Нет
33.33% (17)
Популярный счёт
1:2 Наполи
50% (26)
0:2 Наполи
15.4% (8)
0:1 Наполи
15.4% (8)
1:3 Наполи
9.6% (5)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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