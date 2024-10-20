Барелла после рывка по правому флангу выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Мхитарян сыграл не самым лучшим образом и в итоге упустил мяч за лицевую линию поля.

Анхелиньо при развитии атаки по левому флангу отыгрался с Залевски, далее Анхелиньо попытался войти в штрафную площадь, Фраттези накрыл соперника и выбил мяч на угловой.

Пеллегрини разыграл корнер с Дибалой, далее Пауло с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Н'Дика под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Димарко после прохода по левому флангу от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Ромы" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

Ачерби теперь уже присел на газо после рывка за Довбиком. Есть небольшой дискомфорт в области задней бедра у Франческо.

Анхелиньо с левой половины поля выполнил передачу к линии штрафной площади на Дибалу, Пауло под давлением де Время и Павара не смог создать голевой момент.

Анхелиньо с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, Кристанте под давлением соперника никак не мог добраться до него.

Залевски с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Дармиан удачно накрыл Николу и в итоге мяч ушёл к центру поля.

Коне при входе в штрафную площадь по правой половине поля налетел на Бастони и оказался на газоне, Давиде Масса показал, что нужно играть дальше.

Тюрам получил повреждение в борьбе за мяч с Кристанте в центре поля, игроки "Интера" не стали форсировать события и выбили мяч в аут.

Тюрам быстро поднялся после небольшой паузы, форвард "Интера" показал, что с ним всё нормально, Маркус готов играть дальше.

Бастони из аута с левого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, оттуда последовала скидка в центр штрафной на Мартинеса от Павара, Лаутаро под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слабо и практически точно по центру, Свилар поймал его без особого труда.

Из центра поля последовал заброс на ход Пеллегрини к правому углу штрафной площади, Зоммер вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

Против Мартинеса в центре поля были нарушены правила со стороны Манчини. Игроки "Интера" очень быстро разыграли стандарт.

17' Барелла на своей половине поля нарушил правила против Дибалы. Игроки "Ромы" очень долго готовились к стандарту.

16' Мартинес с левой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Мхитарян в касание пробил по воротам, мяч задел перекладину и ушёл за лицевой линию поля.

15' Тюрам вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и пробил по воротам, Н'Дика грамотно блокировал попытку.

14' В составе "Интера" произошла замена. Вместо Хакана Чалханоглу, который получил мышечное повреждение, на поле вышел Давиде Фраттези.

13' Пеллегрини вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем сильно выполнил прострел во вратарскую, Зоммер неудачно поставил руки и едва не срезал мяч в собственные ворота, но мяч попал в штангу, а затем уже после отскока Янн выловил его.

12' Дибала с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ачерби головой сыграл не очень удачно, но всё же выбил мяч подальше от своих ворот.

11' Н'Дика в центре поля схватил Тюрама за футболку, Давиде Масса не стал долго ждать и дал свисток в пользу миланского клуба.

10' Мартинес при смещении в центр с правой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Свилар прочитал момент и при игре на выходе в прыжке перехватил мяч.

9' "Рома" пока что по большей части вынуждена действовать от обороны, "Интер" в свою очередь показывает, что сегодня с настроем у него само собой проблем в Риме нет.