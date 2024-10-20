  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Рома
0:0
Первый тайм: 29'
Интер Милан
0'

Ход матча

12'
 
Фраттези Давиде
Чалханоглу Хакан
27'
 
Де Врей Стефан
Ачерби Франческо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 128
Рома 12.5% (16)
X 21.1% (27)
Интер Милан 66.4% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Интер Милан
4.50
Реклама, bettery.ru
4.40
Реклама, betboom.ru
3.75
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Свилар
Миле
23
Манчини
Джанлука
5
Н'Дика
Эван
3
Анхелиньо
Хосе
19
Челик
Зеки
59
Залевски
Никола
17
Коне
Куадио
4
Кристанте
Бриан
21
Дибала
Пауло
7
Пеллегрини
Лоренцо
11
Довбик
Артём
1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
Рома
3-4-2-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Рома
Интер Милан

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 16 побед

44 матча

27.3%
31.8%
40.9%
12 побед 14 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.1%
29.5%
36.4%
15 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

20.5%
43.2%
36.3%
9 побед 19 ничьих 16 побед

История матчей

СA
2:4
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:2
СA
3:1
К
2:0
СA
0:3
СA
3:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:2
МКЧ
0:2
СA
0:0
СA
0:3
К
2:3
К
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
СA
0:0
К
1:1
К
0:1
СA
5:3
СA
1:0
С
3:1
К
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:3
К
2:1
СA
0:4
С
2:2
К
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

28
32

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Среднее время на гол

64
67

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

1.58
1.65

Среднее время на гол

56
54

Всего голов

66
65

Голов в среднем за матч

1.5
1.48

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
26
Больше 59%
Меньше 41%
18
17
Больше 39%
Меньше 61%
27
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 3 0.38
Бальданци Томмазо 1 0.13
Кристанте Бриан 1 0.13
Шомуродов Элдор 1 0.13
Писилли Никколо 1 0.13
Дибала Пауло 1 (1) 0.13
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Паредес Леандро 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 7 0.88
Мартинес Лаутаро 2 0.25
Дармиан Маттео 1 0.13
Димарко Федерико 1 0.13
Барелла Николо 1 0.13
Фраттези Давиде 1 0.13
Дюмфрис Дензел 1 0.13
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.13
Ачерби Франческо 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Тареми Мехди 0 0
Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Росси Даниэле 1 1
Кристанте Бриан 2 0
Писилли Никколо 2 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Манчини Джанлука 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Соуле Матиас 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 0
Мхитарян Генрих 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Димарко Федерико 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Биссекк Янн-Аурель 1 0

Результаты матчей

Рома
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Интер Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Интер Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
8
Рома
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Интер Милан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
3
20%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
3
38%
1
7%
61-75
2
25%
2
13%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Монца - Рома 1:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1
Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2
Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0

Результаты матчей

Рома
Интер Милан

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Рома
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 15 - 5 19
2.
Ювентус
 Заявка 8 4 4 0 11 - 1 16
3.
Интер Милан
 0:0 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
6.
Лацио
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
7.
Удинезе
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
8.
Фиорентина
 Заявка 8 3 4 1 15 - 8 13
9.
Торино
 Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
10.
Рома
 0:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 5 11
11.
Эмполи
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
12.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
13.
Комо
 Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
14.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 13 9
15.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
16.
Парма
 Заявка 8 1 4 3 11 - 13 7
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
18.
Лечче
 Заявка 8 1 2 5 3 - 18 5
19.
Монца
 Заявка 7 0 4 3 5 - 9 4
20.
Венеция
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
3.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Интер Милан
 0:0 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
7.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Рома
 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
9.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
10.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
11.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
20.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
5.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
6.
Интер Милан
 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
9.
Кальяри
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Рома
 0:0 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
14.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 8 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Анхелиньо с левой половины поля выполнил передачу к линии штрафной площади на Дибалу, Пауло под давлением де Время и Павара не смог создать голевой момент. 
  • Замена
    31'
    Вторую вынужденную замену за тайм провёл Симоне Индзаги. Вместо Франческо Ачерби на поле вышел Стефан де Врей. 
  • Травма, повреждение
    30'
    Ачерби теперь уже присел на газо после рывка за Довбиком. Есть небольшой дискомфорт в области задней бедра у Франческо.  
  • 29'
    Димарко после прохода по левому флангу от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Ромы" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
  • Угловой
    28'
    Пеллегрини разыграл корнер с Дибалой, далее Пауло с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Н'Дика под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 27'
    Анхелиньо при развитии атаки по левому флангу отыгрался с Залевски, далее Анхелиньо попытался войти в штрафную площадь, Фраттези накрыл соперника и выбил мяч на угловой. 
  • 26'
    Барелла после рывка по правому флангу выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Мхитарян сыграл не самым лучшим образом и в итоге упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Против Мартинеса в центре поля были нарушены правила со стороны Манчини. Игроки "Интера" очень быстро разыграли стандарт. 
  • 24'
    Из центра поля последовал заброс на ход Пеллегрини к правому углу штрафной площади, Зоммер вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
  • 23'
    Бастони из аута с левого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, оттуда последовала скидка в центр штрафной на Мартинеса от Павара, Лаутаро под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слабо и практически точно по центру, Свилар поймал его без особого труда. 
  • 22'
    Тюрам быстро поднялся после небольшой паузы, форвард "Интера" показал, что с ним всё нормально, Маркус готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    21'
    Тюрам получил повреждение в борьбе за мяч с Кристанте в центре поля, игроки "Интера" не стали форсировать события и выбили мяч в аут. 
  • Судья
    20'
    Коне при входе в штрафную площадь по правой половине поля налетел на Бастони и оказался на газоне, Давиде Масса показал, что нужно играть дальше. 
  • 19'
    Залевски с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Дармиан удачно накрыл Николу и в итоге мяч ушёл к центру поля. 
  • 18'
    Анхелиньо с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, Кристанте под давлением соперника никак не мог добраться до него. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      17'
      Барелла на своей половине поля нарушил правила против Дибалы. Игроки "Ромы" очень долго готовились к стандарту. 
    • Штанга
      16'
      Мартинес с левой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Мхитарян в касание пробил по воротам, мяч задел перекладину и ушёл за лицевой линию поля. 
    • 15'
      Тюрам вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и пробил по воротам, Н'Дика грамотно блокировал попытку. 
    • Замена
      14'
      В составе "Интера" произошла замена. Вместо Хакана Чалханоглу, который получил мышечное повреждение, на поле вышел Давиде Фраттези. 
    • Штанга
      13'
      Пеллегрини вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем сильно выполнил прострел во вратарскую, Зоммер неудачно поставил руки и едва не срезал мяч в собственные ворота, но мяч попал в штангу, а затем уже после отскока Янн выловил его. 
    • 12'
      Дибала с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ачерби головой сыграл не очень удачно, но всё же выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Н'Дика в центре поля схватил Тюрама за футболку, Давиде Масса не стал долго ждать и дал свисток в пользу миланского клуба. 
    • 10'
      Мартинес при смещении в центр с правой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Свилар прочитал момент и при игре на выходе в прыжке перехватил мяч. 
    • 9'
      "Рома" пока что по большей части вынуждена действовать от обороны, "Интер" в свою очередь показывает, что сегодня с настроем у него само собой проблем в Риме нет. 
    • 8'
      Из центра поля последовала передача на ход Барелле по правому флангу, Н'Дика накрыл Николо и выбил мяч в аут. 
    • Угловой
      7'
      Димарко разыграл угловой с Бастони, а затем Федерико с правого фланга закрутил мяч на ближний угол вратарской, "Интер" создал вполне голевой момент, но Мхитарян забрался в офсайд. 
    • Опасный момент
      6'
      Мхитарян отыгрался с Тюрамом при развитии атаки по центру, далее Генрих сделал передачу правее к радиусу штрафной площади, Мартинес в касание сделал скидку как раз на Тюрама, а Маркус в касание пробил в правый угол ворот, Свилар в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 5'
      Мартинес под давлением соперника от линии штрафной площади с левой половины поля пробил по воротам, мяч вновь полетел слишком высоко. 
    • 4'
      Барелла с правого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Димарко неудачно подстроился под мяч и в касание отправил его к правому угловому флажку. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Тюрам совершил рывок по правому флангу, но под давлением двух соперников Маркус в итоге нарушил правила против Н'Дика. 
    • 2'
      Пеллегрини из-за пределов штрафной площади после смещения в центр с левой половины поля пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Риме за очки. "Рому" довольно сильно "лихорадит" и временами кажется, что в клубе многие не знают, что они хотят, но конечно же на чемпиона Италии должен быть всегда особый настрой, особенно при своих болельщиках. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Рома 0:0 Интер Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 0:0 Интер Милан

    Исход игры
    Рома
    12.4% (16)
    Ничья
    21.7% (28)
    Интер Милан
    65.9% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.37% (75)
    Меньше
    33.63% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    86.73% (98)
    Нет
    13.27% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    45% (58)
    1:1 Ничья
    17.8% (23)
    0:1 Интер Милан
    6.2% (8)
    2:1 Рома
    5.4% (7)
    1:0 Рома
    3.1% (4)
    1:3 Интер Милан
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    0:2 Интер Милан
    2.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рома
    Интер Милан
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный