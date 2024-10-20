Тур: 8. Стадион: Сардиния Арена. Зрители: 16000 Главный судья: Аурелиано Джанлука
0'
14' Желтая карточкаКоко Сауль
1:0
38' ГолВиола Николас
1:1
41' ГолСанабрия Антонио
45' Желтая карточкаЛазаро Валентино
54' Желтая карточкаМасина Адам
1:2
55' ГолЛинетти Кароль
60' Желтая карточкаАдопо Ндари
2:2
74' ГолПаломино Хосе
3:2
78' Гол в свои воротаКоко Сауль
83' Желтая карточкаПаоло Ваноли
90'+5
Ход матча
14'
38'
1:0
41'
45'
54'
55'
1:2
60'
74'
78'
3:2
83'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
7 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 5
-
9 Угловые 12
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
338 Количество передач 476
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Мина
Йерри
19
Цортеа
Надир
77
Лувумбу
Зито
23
Коко
Сауль
18
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
19 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбу ЗитоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Шерри АленВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Дембеле АлиЗащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
90 Edoardo Zaia
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кальяри
Торино
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
24 матча
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
20.8%
54.2%
25%
5 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.08
Среднее время на гол
60
83
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.42
1.58
Среднее время на гол
63
56
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.46
1.33
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
61
67
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пикколи Роберто
|2
|0.25
|Марин Рэзван
|2 (1)
|0.25
|Виола Николас
|1
|0.13
|Паломино Хосе
|1
|0.13
|Цортеа Надир
|1
|0.13
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
|Лувумбу Зито
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|3
|0.38
|Сапата Дуван
|3
|0.38
|Санабрия Антонио
|2
|0.25
|Коко Сауль
|2
|0.25
|Влашич Никола
|1 (1)
|0.13
|Линетти Кароль
|1
|0.13
|Илич Иван
|1
|0.13
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Масина Адам
|0
|0
|Гинейтис Гвидас
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Марин Рэзван
|2
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Пикколи Роберто
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
|Прати Маттео
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паоло Ваноли
|2
|1
|Линетти Кароль
|2
|0
|Лазаро Валентино
|2
|0
|Войвода Мергим
|2
|0
|Валюкевич Себастьян
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Сапата Дуван
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Масина Адам
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Педерсен Маркус II
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Коко Сауль
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Торино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
6
Кальяри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Торино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
2
Кальяри
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Торино
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
2
29%
5
36%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
7%
2
14%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
3
21%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ювентус - Кальяри 1:1 Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2
Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1
Торино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Торино 3:2 Торино - Лацио 2:3 Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3
Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0
Результаты матчей
Кальяри
Торино
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:3
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
21
14
21
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
41
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
26
62
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 1
|16
|3.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 5
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|12.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 12
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 13
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 18
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 9
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|8.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 12
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|6.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
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|Удинезе
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|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Верона
|Дуда Ондрей
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри 3:2 Торино
Исход игры
Кальяри
12.4% (14)
Ничья
51.3% (58)
Торино
36.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
29.09% (32)
Меньше
70.91% (78)
Обе команды забьют
Да
75.45% (83)
Нет
24.55% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.1% (51)
1:2 Торино
20.4% (23)
0:1 Торино
10.6% (12)
2:1 Кальяри
6.2% (7)
0:0 Ничья
5.3% (6)
1:0 Кальяри
4.4% (5)
0:2 Торино
3.5% (4)
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