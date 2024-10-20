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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 16000 Главный судья: Аурелиано Джанлука
Кальяри
3:2
Конец матча
Торино
0'
14' Желтая карточка
Коко Сауль
1:0
38' Гол
Виола Николас
1:1
41' Гол
Санабрия Антонио
45' Желтая карточка
Лазаро Валентино
54' Желтая карточка
Масина Адам
1:2
55' Гол
Линетти Кароль
60' Желтая карточка
Адопо Ндари
2:2
74' Гол
Паломино Хосе
3:2
78' Гол в свои ворота
Коко Сауль
83' Желтая карточка
Паоло Ваноли
90'+5

Ход матча

14'
 
Коко Сауль
38'
Виола Николас
1:0
41'
1:1
Санабрия Антонио
(Лазаро Валентино)
45'
 
Лазаро Валентино
46'
Марин Рэзван
Лувумбу Зито
 
54'
 
Масина Адам
55'
1:2
Линетти Кароль
(Влашич Никола)
60'
Адопо Ндари
 
63'
Лападула Джанлука
Виола Николас
 
63'
Гаэтано Джанлука
Адопо Ндари
 
63'
Паломино Хосе
Мина Йерри
 
74'
Паломино Хосе
(Луперто Себастьяно)
2:2
75'
 
Гинейтис Гвидас
Линетти Кароль
78'
Коко Сауль
3:2
80'
Дейола Алессандро
Макумбу Антуан
 
83'
 
Паоло Ваноли
83'
 
Дембеле Али
Лазаро Валентино
83'
 
Карамо Янн
Влашич Никола

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 12
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 338 Количество передач 476
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 113
Кальяри 12.4% (14)
X 51.3% (58)
Торино 36.3% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
6
Луперто
Себастьяно
19
Цортеа
Надир
3
Ауджелло
Томмазо
8
Адопо
Ндари
29
Макумбу
Антуан
10
Виола
Николас
77
Лувумбу
Зито
91
Пикколи
Роберто
32
Милинкович-Савич
Ваня
4
Валюкевич
Себастьян
23
Коко
Сауль
5
Масина
Адам
20
Лазаро
Валентино
27
Войвода
Мергим
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
10
Влашич
Никола
18
Адамс
Че
9
Санабрия
Антонио
Кальяри
3-4-2-1
Торино
3-4-1-2

История личных встреч

Кальяри
Торино

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

24 матча

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

20.8%
54.2%
25%
5 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:3
СA
5:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:3
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Среднее время на гол

60
83

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.42
1.58

Среднее время на гол

63
56

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.46
1.33

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

61
67

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пикколи Роберто 2 0.25
Марин Рэзван 2 (1) 0.25
Виола Николас 1 0.13
Паломино Хосе 1 0.13
Цортеа Надир 1 0.13
Луперто Себастьяно 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Лувумбу Зито 0 0
Адопо Ндари 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.38
Сапата Дуван 3 0.38
Санабрия Антонио 2 0.25
Коко Сауль 2 0.25
Влашич Никола 1 (1) 0.13
Линетти Кароль 1 0.13
Илич Иван 1 0.13
Лазаро Валентино 0 0
Масина Адам 0 0
Гинейтис Гвидас 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дейола Алессандро 2 0
Мина Йерри 2 0
Марин Рэзван 2 0
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Пикколи Роберто 1 0
Адопо Ндари 1 0
Оберт Адам 1 0
Прати Маттео 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паоло Ваноли 2 1
Линетти Кароль 2 0
Лазаро Валентино 2 0
Войвода Мергим 2 0
Валюкевич Себастьян 2 0
Илич Иван 2 0
Дембеле Али 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Сапата Дуван 1 0
Тамез Адриен 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Масина Адам 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Педерсен Маркус II 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Коко Сауль 1 0

Результаты матчей

Кальяри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Торино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
6
Кальяри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Торино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
2
Кальяри
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Торино
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
2
29%
5
36%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
7%
2
14%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
3
21%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ювентус - Кальяри 1:1 Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2
Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1
Торино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Торино 3:2 Торино - Лацио 2:3 Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3
Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0

Результаты матчей

Кальяри
Торино

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:3
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
1
1
4
1.5
2
1
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
4
1
1
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
6
2
2
6
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 15 - 5 19
2.
Ювентус
 Заявка 8 4 4 0 11 - 1 16
3.
Интер Милан
 0:0 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
6.
Лацио
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
7.
Удинезе
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
8.
Фиорентина
 Заявка 8 3 4 1 15 - 8 13
9.
Торино
 Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
10.
Рома
 0:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 5 11
11.
Эмполи
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
12.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
13.
Комо
 Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
14.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 13 9
15.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
16.
Парма
 Заявка 8 1 4 3 11 - 13 7
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
18.
Лечче
 Заявка 8 1 2 5 3 - 18 5
19.
Монца
 Заявка 7 0 4 3 5 - 9 4
20.
Венеция
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
3.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Интер Милан
 0:0 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
7.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Рома
 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
9.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
10.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
11.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
20.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
5.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
6.
Интер Милан
 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
9.
Кальяри
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Рома
 0:0 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
14.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 8 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 16000 болельщиков
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Кальяри вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Кальяри: 42%, Торино: 58%.
  • 95'
    Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 95'
    Цортеа Надир из команды Кальяри перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Контроль мяча: Кальяри: 42%, Торино: 58%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Масина Адам из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 92'
      Санабрия Антонио не смог попасть в створ ударом издали
    • 92'
      Риччи Самуэле создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Цортеа Надир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Адамс Че нанес удар головой, но Симоне Скуффет спокойно отбил мяч.
    • 92'
      Карамо Янн из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Гинейтис Гвидас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Кальяри 12.4% (14)
    X 51.3% (58)
    Торино 36.3% (41)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Кальяри 3:2 Торино онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 3:2 Торино

    Исход игры
    Кальяри
    12.4% (14)
    Ничья
    51.3% (58)
    Торино
    36.3% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.09% (32)
    Меньше
    70.91% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    75.45% (83)
    Нет
    24.55% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.1% (51)
    1:2 Торино
    20.4% (23)
    0:1 Торино
    10.6% (12)
    2:1 Кальяри
    6.2% (7)
    0:0 Ничья
    5.3% (6)
    1:0 Кальяри
    4.4% (5)
    0:2 Торино
    3.5% (4)
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