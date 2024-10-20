Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Лазаро Валентино тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

47' Лазаро Валентино навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Коко Сауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Ауджелло Томмазо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Команда Торино сравняла счет! Игра продолжается!

38' Отличная индивидуальная работа от Виола Николас , гол забит с изяществом.

38' Милинкович-Савич Ваня плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

38' Г О О О О Л - Виола Николас левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

37' Игра в одни ворота сейчас. Торино доминирует и владеет мячом

35' Адопо Ндари создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Валюкевич Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Матч возобновлен

32' Влашич Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Кальяри

30' Влашич Никола не смог попасть в створ ударом издали

29' Адамс Че создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Удар от ворот произведет Кальяри

29' Влашич Никола не смог попасть в створ ударом издали

29' Лазаро Валентино навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Лазаро Валентино из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Торино

27' Луперто Себастьяно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Лувумбу Зито из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Виола Николас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Цортеа Надир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Удар от ворот произведет Кальяри

22' Риччи Самуэле нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

22' Адамс Че создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Линетти Кароль из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Торино

15' Виола Николас бьет со штрафного в створ, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

14' Коко Сауль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

13' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Торино

10' Влашич Никола не смог попасть в створ ударом издали

10' Линетти Кароль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Адамс Че оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Войвода Мергим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Удар от ворот произведет Торино

6' Пикколи Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

2' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Торино начинает с центра поля