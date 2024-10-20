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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Фурно Франческо
Лечче
0:0
Первый тайм: 5'
Фиорентина
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 112
Лечче 2.7% (3)
X 21.4% (24)
Фиорентина 75.9% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лечче
Ничья
Фиорентина
3.40
3.20
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3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
12
Гильберт
Фредерик
4
Гаспар
Киалонга
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
10
Уден
Реми
20
Рамадани
Юльбер
75
Пьерре
Бальтазар
13
Доргу
Патрик
3
Ребич
Анте
9
Крстович
Никола
43
Де
Хеа
Давид
2
Додо
Домилсон
15
Комуццо
Пьетро
6
Раньери
Лука
21
Госенс
Робин
32
Катальди
Данило
29
Адли
Ясин
23
Кольпани
Андреа
10
Гудмундссон
Альберт
4
Бове
Эдоардо
20
Кин
Мойзе
Лечче
4-4-2
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Фиорентина

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СA
3:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.33

Среднее время на гол

108
67

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.25
Доргу Патрик 1 0.13
Рамадани Юльбер 0 0
Гаспар Киалонга 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 3 (2) 0.38
Кин Мойзе 2 0.25
Госенс Робин 1 0.13
Адли Ясин 1 0.13
Бираги Кристиано 1 0.13
Мартинес Куарта Лукас 1 0.13
Раньери Лука 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доргу Патрик 1 1
Баскиротто Федерико 2 0
Рафья Хамза 2 0
Гильберт Фредерик 0 1
Ребич Анте 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Моренте Тете 1 0
Рамадани Юльбер 1 0
Галло Антонино 1 0
Банда Ламек 1 0
Пьерре Бальтазар 1 0
Гаспар Киалонга 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 3 0
Додо Домилсон 3 0
Понграчич Марин 1 1
Бове Эдоардо 2 0
Палладино Раффаэле 0 1
Бираги Кристиано 1 0
Госенс Робин 1 0
Ричардсон Амир 1 0
Комуццо Пьетро 1 0

Результаты матчей

Лечче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Лечче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
6
Лечче
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Фиорентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
5
42%
4
50%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Удинезе - Лечче 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2
Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3
Фиорентина
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1
Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0

Результаты матчей

Лечче
Фиорентина

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лечче
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 15 - 5 19
2.
Ювентус
 Заявка 8 4 4 0 11 - 1 16
3.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5.
Лацио
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
6.
Удинезе
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
7.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Аталанта
 0:0 Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
9.
Фиорентина
 0:0 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
10.
Рома
 Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
11.
Эмполи
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
12.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
13.
Комо
 Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
14.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
15.
Парма
 Заявка 8 1 4 3 11 - 13 7
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
17.
Лечче
 0:0 Заявка 8 1 3 4 3 - 12 6
18.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Венеция
 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 4 3 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
3.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
7.
Фиорентина
 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Аталанта
 0:0 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
9.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
10.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
11.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Лечче
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 6 5
13.
Венеция
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
14.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
15.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
18.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
19.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7.
Аталанта
 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
8.
Кальяри
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16.
Фиорентина
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Лечче
 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Аталанта Ретеги Матео 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Баскиротто Федерико из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Фиорентина пытается что-то создать.
    • 1'
      Додо Домилсон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Лечче начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 112
    Лечче 2.7% (3)
    X 21.4% (24)
    Фиорентина 75.9% (85)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Фиорентина
    3.40
    3.20
    Реклама, fon.bet
    3.25
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лечче 0:0 Фиорентина онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 0:0 Фиорентина

    Исход игры
    Лечче
    2.7% (3)
    Ничья
    21.2% (24)
    Фиорентина
    76.1% (86)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.82% (57)
    Меньше
    48.18% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    71.82% (79)
    Нет
    28.18% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    47.8% (54)
    0:1 Фиорентина
    20.4% (23)
    1:1 Ничья
    20.4% (23)
    0:2 Фиорентина
    4.4% (5)
    2:1 Лечче
    1.8% (2)
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