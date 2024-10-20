Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Патрик Доргу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Фиорентина , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Ребич Анте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Г О О О О Л - Катальди Данило правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

43' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Галло Антонино удален с поля!

42' Судье надоело, что Адли Ясин тянет время и он наказал его горчичником

41' Патрик Доргу выиграл воздушное противоборство у Адли Ясин

40' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Госенс Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Адли Ясин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Кин Мойзе пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

37' Удар от ворот произведет Лечче

37' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Г О О О О Л - Кольпани Андреа левой ногой классно пробил с лета.

34' Бельтран Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Лечче

32' Пьетро Комуццо ослабляет давление, выбив мяч.

31' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Лечче

31' Раньери Лука из команды Фиорентина наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

29' Удар от ворот произведет Фиорентина

29' Рамадани Юльбер из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Ох, нехорошо это выглядит. Кин Мойзе получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Кин Мойзе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Хорошую попытку сделал Кин Мойзе . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Удар от ворот произведет Лечче

26' Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Пьетро Комуццо выиграл воздушное противоборство у Ребич Анте

25' Кин Мойзе пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

24' Уден Реми из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Игрок из команды Лечче делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' Пьетро Комуццо из команды Фиорентина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Пьетро Комуццо ослабляет давление, выбив мяч.

20' Г О О О О Л - Катальди Данило наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

20' Катальди Данило из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Игрок из команды Лечче делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Кольпани Андреа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Додо Домилсон из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' О, нет. Из многообещающей позиции Ребич Анте из команды Лечче наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

16' Удар от ворот произведет Фиорентина

16' Уден Реми из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Пьетро Комуццо наказан за толчок Крстович Никола

14' Адли Ясин из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ребич Анте наказан за толчок Пьетро Комуццо

12' Пьетро Комуццо выиграл воздушное противоборство у Крстович Никола

12' Удар от ворот произведет Лечче

11' Кин Мойзе из команды Фиорентина наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

11' Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Пьетро Комуццо из команды Фиорентина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Патрик Доргу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Игрок из команды Лечче делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Матч возобновится спорным мячом

7' Ох, нехорошо это выглядит. Гудмундссон Альберт получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Гудмундссон Альберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Крстович Никола пробует нанести удар издали, но Давид де Хеа держит все под контролем

5' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Фиорентина

4' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Игрок из команды Лечче делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лечче начинает с центра поля