Тур: 8. Стадион: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare. Зрители: 25124 Главный судья: Фурно Франческо
0:6
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаКольпани Андреа
0:1
20' ГолКатальди Данило
0:2
34' ГолКольпани Андреа
42' Желтая карточкаАдли Ясин
43' Красная карточкаГалло Антонино
0:3
45' ГолКатальди Данило
0:4
54' ГолКольпани Андреа
59' Желтая карточкаГосенс Робин
0:5
61' ГолБельтран Лукас
0:6
72' ГолПаризи Фабьяно
80' Желтая карточкаРаньери Лука
85' Желтая карточкаРичардсон Амир
90'+1
Ход матча
18'
20'
0:1
34'
0:2
42'
43'
45'
0:3
46'
54'
0:4
59'
61'
0:5
72'
80'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 6
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 11
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
355 Количество передач 562
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Уден
Реми
13
Доргу
Патрик
43
Де
Хеа
Давид
21
Госенс
Робин
29
Адли
Ясин
20
Кин
Мойзе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Доргу ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
-
19 Жан ГабиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Банда ЛамекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
43 Де Хеа ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Госенс РобинЗащитник
- Полузащитник
-
29 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лечче
Фиорентина
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1.33
Среднее время на гол
108
67
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|2
|0.25
|Доргу Патрик
|1
|0.13
|Рамадани Юльбер
|0
|0
|Гаспар Киалонга
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|3 (2)
|0.38
|Кин Мойзе
|2
|0.25
|Кольпани Андреа
|2
|0.25
|Катальди Данило
|2
|0.25
|Госенс Робин
|1
|0.13
|Адли Ясин
|1
|0.13
|Бираги Кристиано
|1
|0.13
|Бельтран Лукас
|1
|0.13
|Паризи Фабьяно
|1
|0.13
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0.13
|Куаме Кристиан
|0
|0
|Раньери Лука
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галло Антонино
|1
|1
|Доргу Патрик
|1
|1
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Рафья Хамза
|2
|0
|Гильберт Фредерик
|0
|1
|Ребич Анте
|1
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Моренте Тете
|1
|0
|Рамадани Юльбер
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
|Пьерре Бальтазар
|1
|0
|Гаспар Киалонга
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Додо Домилсон
|3
|0
|Понграчич Марин
|1
|1
|Госенс Робин
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Палладино Раффаэле
|0
|1
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Раньери Лука
|1
|0
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Комуццо Пьетро
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Лечче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
6
Лечче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Фиорентина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
4
33%
2
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
15
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
1
33%
5
33%
31-45
1
33%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
18
8
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
7
39%
4
50%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Удинезе - Лечче 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2
Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3
Фиорентина
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1
Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0
Результаты матчей
Лечче
Фиорентина
Точный счет
0:4
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Лечче
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
62
17
53
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 1
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|9.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|12.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 12
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|15.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 13
|7
|16.
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 18
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 9
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 12
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|19.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 7
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
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|Иццо Армандо
|4
|Верона
|Дуда Ондрей
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 0:6 Фиорентина
Исход игры
Лечче
2.7% (3)
Ничья
21.2% (24)
Фиорентина
76.1% (86)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (57)
Меньше
48.18% (53)
Обе команды забьют
Да
71.82% (79)
Нет
28.18% (31)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
47.8% (54)
0:1 Фиорентина
20.4% (23)
1:1 Ничья
20.4% (23)
0:2 Фиорентина
4.4% (5)
2:1 Лечче
1.8% (2)
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