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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 25124 Главный судья: Фурно Франческо
Лечче
0:6
Конец матча
Фиорентина
0'
18' Желтая карточка
Кольпани Андреа
0:1
20' Гол
Катальди Данило
0:2
34' Гол
Кольпани Андреа
42' Желтая карточка
Адли Ясин
43' Красная карточка
Галло Антонино
0:3
45' Гол
Катальди Данило
0:4
54' Гол
Кольпани Андреа
59' Желтая карточка
Госенс Робин
0:5
61' Гол
Бельтран Лукас
0:6
72' Гол
Паризи Фабьяно
80' Желтая карточка
Раньери Лука
85' Желтая карточка
Ричардсон Амир
90'+1

Ход матча

9'
 
Бельтран Лукас
Гудмундссон Альберт
18'
 
Кольпани Андреа
20'
0:1
Катальди Данило
(Бове Эдоардо)
34'
0:2
Кольпани Андреа
42'
 
Адли Ясин
43'
Галло Антонино
 
45'
0:3
Катальди Данило
46'
 
Куаме Кристиан
Кин Мойзе
46'
Банда Ламек
Уден Реми
 
46'
Моренте Тете
Ребич Анте
 
46'
Кулибали Лассана
Пьерре Бальтазар
 
54'
0:4
Кольпани Андреа
57'
 
Соттиль Риккардо
Бове Эдоардо
57'
 
Ричардсон Амир
Адли Ясин
59'
 
Госенс Робин
61'
0:5
Бельтран Лукас
(Куаме Кристиан)
66'
 
Паризи Фабьяно
Госенс Робин
72'
0:6
Паризи Фабьяно
(Кольпани Андреа)
75'
Каба Мохамед
Рамадани Юльбер
 
80'
 
Раньери Лука
85'
 
Ричардсон Амир
87'
Жан Габи
Гильберт Фредерик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 6
  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 11
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 355 Количество передач 562
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 113
Лечче 2.7% (3)
X 21.2% (24)
Фиорентина 76.1% (86)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
12
Гильберт
Фредерик
4
Гаспар
Киалонга
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
10
Уден
Реми
20
Рамадани
Юльбер
75
Пьерре
Бальтазар
13
Доргу
Патрик
3
Ребич
Анте
9
Крстович
Никола
43
Де
Хеа
Давид
2
Додо
Домилсон
15
Комуццо
Пьетро
6
Раньери
Лука
21
Госенс
Робин
32
Катальди
Данило
29
Адли
Ясин
23
Кольпани
Андреа
10
Гудмундссон
Альберт
4
Бове
Эдоардо
20
Кин
Мойзе
Лечче
4-4-2
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Фиорентина

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СA
3:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.33

Среднее время на гол

108
67

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.25
Доргу Патрик 1 0.13
Рамадани Юльбер 0 0
Гаспар Киалонга 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 3 (2) 0.38
Кин Мойзе 2 0.25
Кольпани Андреа 2 0.25
Катальди Данило 2 0.25
Госенс Робин 1 0.13
Адли Ясин 1 0.13
Бираги Кристиано 1 0.13
Бельтран Лукас 1 0.13
Паризи Фабьяно 1 0.13
Мартинес Куарта Лукас 1 0.13
Куаме Кристиан 0 0
Раньери Лука 0 0
Бове Эдоардо 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галло Антонино 1 1
Доргу Патрик 1 1
Баскиротто Федерико 2 0
Рафья Хамза 2 0
Гильберт Фредерик 0 1
Ребич Анте 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Моренте Тете 1 0
Рамадани Юльбер 1 0
Банда Ламек 1 0
Пьерре Бальтазар 1 0
Гаспар Киалонга 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 3 0
Додо Домилсон 3 0
Понграчич Марин 1 1
Госенс Робин 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Палладино Раффаэле 0 1
Бираги Кристиано 1 0
Адли Ясин 1 0
Раньери Лука 1 0
Кольпани Андреа 1 0
Комуццо Пьетро 1 0

Результаты матчей

Лечче
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Лечче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
6
Лечче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Фиорентина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
4
33%
2
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
15
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
1
33%
5
33%
31-45
1
33%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

18
8
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
7
39%
4
50%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Удинезе - Лечче 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2
Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3
Фиорентина
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1
Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0

Результаты матчей

Лечче
Фиорентина

Точный счет

0:4
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Лечче
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 15 - 5 19
2.
Ювентус
 Заявка 8 4 4 0 11 - 1 16
3.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
6.
Лацио
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
7.
Удинезе
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
8.
Фиорентина
 Заявка 8 3 4 1 15 - 8 13
9.
Торино
 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
10.
Рома
 Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
11.
Эмполи
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
12.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
13.
Комо
 Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
14.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
15.
Парма
 Заявка 8 1 4 3 11 - 13 7
16.
Кальяри
 0:0 Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
18.
Лечче
 Заявка 8 1 2 5 3 - 18 5
19.
Монца
 Заявка 7 0 4 3 5 - 9 4
20.
Венеция
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
3.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
7.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
9.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
10.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
11.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Торино
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
15.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
16.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
17.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
18.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
19.
Кальяри
 0:0 Заявка 5 0 3 2 1 - 7 3
20.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
9.
Кальяри
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
14.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 8 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 89'
    Раньери Лука из команды Фиорентина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 89'
    Лечче пытается что-то создать.
  • 89'
    Ламек Банда ослабляет давление, выбив мяч.
  • 88'
    Фиорентина пытается что-то создать.
  • 88'
    Фиорентина начинает контратаку
  • 88'
    Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 88'
    Паризи Фабьяно ослабляет давление, выбив мяч.
  • 87'
    Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Лечче 2.7% (3)
    X 21.2% (24)
    Фиорентина 76.1% (86)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 0:6 Фиорентина

    Исход игры
    Лечче
    2.7% (3)
    Ничья
    21.2% (24)
    Фиорентина
    76.1% (86)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.82% (57)
    Меньше
    48.18% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    71.82% (79)
    Нет
    28.18% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    47.8% (54)
    0:1 Фиорентина
    20.4% (23)
    1:1 Ничья
    20.4% (23)
    0:2 Фиорентина
    4.4% (5)
    2:1 Лечче
    1.8% (2)
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