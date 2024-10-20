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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Зуфферли Лука
Венеция
0:0
Первый тайм: 7'
Аталанта
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 113
Венеция 0.9% (1)
X 6.2% (7)
Аталанта 92.9% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Аталанта
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35
Станкович
Филип
4
Идзес
Джей
30
Свобода
Михаэль
21
Саградо
Ричи
27
Кандела
Антонио
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
14
Николусси
Кавилья
Ханс
32
Дункан
Альфред
7
Дзампано
Франческо
11
Ористанио
Гаэтано
20
Похьянпало
Йоэль
29
Карнесекки
Марко
15
Де
Рон
Мартен
4
Хин
Исак
19
Джимсити
Берат
16
Белланова
Рауль
77
Дзаппакоста
Давиде
13
Эдерсон
Хонорато
8
Пашалич
Марио
17
Де
Кетеларе
Шарль
11
Лукман
Адемола
32
Ретеги
Матео
Венеция
3-5-2
Аталанта
3-4-2-1

История личных встреч

Венеция
Аталанта

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:3
К
2:0
СA
4:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 2 0.29
Андерсен Магнус II 1 0.14
Бузио Джанлука 1 0.14
Ористанио Гаэтано 1 0.14
Кандела Антонио 0 0
Йебоа Джон 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 7 (2) 1
Лукман Адемола 2 (1) 0.29
Брешианини Марко 2 0.29
Эдерсон Хонорато 1 0.14
Дзаппакоста Давиде 1 0.14
Де Кетеларе Шарль 1 0.14
Де Рон Мартен 1 0.14
Самарджич Лазар 1 0.14
Пашалич Марио 0 0
Дзаньоло Николо 0 0
Руджери Маттео 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николусси Кавилья Ханс 1 1
Дункан Альфред 1 0
Хапс Ридгесиано 1 0
Дзампано Франческо 1 0
Кандела Антонио 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Йебоа Джон 1 0
Идзес Джей 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Шингтьен Йоэль 1 0
Саградо Ричи 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 3 0
Эдерсон Хонорато 2 0
Хин Исак 2 0
Джимсити Берат 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Белланова Рауль 1 0
Ретеги Матео 1 0
Коссуну Одилон 1 0

Результаты матчей

Венеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аталанта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Венеция
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Аталанта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

0
8
Венеция
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Аталанта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

0
11

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Пропущено

9
5
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
33%
1
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
2
29%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
14%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
3
43%
3
17%
76-90

Пропущено

10
11
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
30%
2
18%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
0
0%
6
55%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Верона - Венеция 2:1 Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0
Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1
Аталанта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3
Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0

Результаты матчей

Венеция
Аталанта

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Венеция
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 15 - 5 19
2.
Ювентус
 Заявка 8 4 4 0 11 - 1 16
3.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5.
Лацио
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
6.
Удинезе
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
7.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Аталанта
 0:0 Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
9.
Фиорентина
 0:0 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
10.
Рома
 Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
11.
Эмполи
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
12.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
13.
Комо
 Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
14.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
15.
Парма
 Заявка 8 1 4 3 11 - 13 7
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
17.
Лечче
 0:0 Заявка 8 1 3 4 3 - 12 6
18.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Венеция
 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 4 3 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
3.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
7.
Фиорентина
 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Аталанта
 0:0 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
9.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
10.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
11.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Лечче
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 6 5
13.
Венеция
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
14.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
15.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
18.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
19.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7.
Аталанта
 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
8.
Кальяри
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16.
Фиорентина
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Лечче
 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Аталанта Ретеги Матео 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
Весь список
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    Прогнозы 113
    Венеция 0.9% (1)
    X 6.2% (7)
    Аталанта 92.9% (105)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Венеция
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Венеция 0:0 Аталанта

    Исход игры
    Венеция
    0.9% (1)
    Ничья
    6.2% (7)
    Аталанта
    92.9% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (77)
    Меньше
    30% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (80)
    Нет
    27.27% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    53.1% (60)
    0:1 Аталанта
    13.3% (15)
    0:2 Аталанта
    11.5% (13)
    1:3 Аталанта
    10.6% (12)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
    2:3 Аталанта
    1.8% (2)
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