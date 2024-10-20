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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 11797 Главный судья: Зуфферли Лука
Венеция
0:2
Конец матча
Аталанта
0'
0:1
7' Гол
Пашалич Марио
43' Желтая карточка
Эдерсон Хонорато
0:2
47' Гол
Ретеги Матео
90' Желтая карточка
Бузио Джанлука
90'+4

Ход матча

7'
0:1
Пашалич Марио
(Ретеги Матео)
43'
 
Эдерсон Хонорато
46'
 
Руджери Маттео
Хин Исак
46'
 
Куадрадо Хуан
Лукман Адемола
46'
Бузио Джанлука
Эллертссон Микаэль-Эгиль
 
47'
0:2
Ретеги Матео
64'
Йебоа Джон
Николусси Кавилья Ханс
 
64'
Хапс Ридгесиано
Саградо Ричи
 
68'
 
Дзаньоло Николо
Де Кетеларе Шарль
68'
 
Самарджич Лазар
Ретеги Матео
75'
 
Сулемана Ибрахим
Эдерсон Хонорато
79'
Эль-Хаддад Саад
Ористанио Гаэтано
 
79'
Гиткьяер Кристиан
Похьянпало Йоэль
 
90'
Бузио Джанлука
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 370 Количество передач 503
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 113
Венеция 0.9% (1)
X 6.2% (7)
Аталанта 92.9% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Станкович
Филип
27
Кандела
Антонио
30
Свобода
Михаэль
4
Идзес
Джей
21
Саградо
Ричи
7
Дзампано
Франческо
32
Дункан
Альфред
14
Николусси
Кавилья
Ханс
11
Ористанио
Гаэтано
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
20
Похьянпало
Йоэль
29
Карнесекки
Марко
15
Де
Рон
Мартен
4
Хин
Исак
19
Джимсити
Берат
16
Белланова
Рауль
77
Дзаппакоста
Давиде
13
Эдерсон
Хонорато
8
Пашалич
Марио
17
Де
Кетеларе
Шарль
11
Лукман
Адемола
32
Ретеги
Матео
Венеция
3-4-2-1
Аталанта
3-4-2-1

История личных встреч

Венеция
Аталанта

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:3
К
2:0
СA
4:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 2 0.25
Андерсен Магнус II 1 0.13
Бузио Джанлука 1 0.13
Ористанио Гаэтано 1 0.13
Кандела Антонио 0 0
Йебоа Джон 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 8 (2) 1
Лукман Адемола 2 (1) 0.25
Брешианини Марко 2 0.25
Эдерсон Хонорато 1 0.13
Дзаппакоста Давиде 1 0.13
Пашалич Марио 1 0.13
Де Кетеларе Шарль 1 0.13
Де Рон Мартен 1 0.13
Самарджич Лазар 1 0.13
Дзаньоло Николо 0 0
Руджери Маттео 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николусси Кавилья Ханс 1 1
Дункан Альфред 1 0
Хапс Ридгесиано 1 0
Дзампано Франческо 1 0
Кандела Антонио 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Йебоа Джон 1 0
Идзес Джей 1 0
Бузио Джанлука 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Шингтьен Йоэль 1 0
Саградо Ричи 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Хонорато 3 0
Де Рон Мартен 3 0
Хин Исак 2 0
Джимсити Берат 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Белланова Рауль 1 0
Ретеги Матео 1 0
Коссуну Одилон 1 0

Результаты матчей

Венеция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аталанта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Венеция
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Аталанта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

0
8
Венеция
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Аталанта
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

0
11

Голы по времени матча

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
1
50%
1
11%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Пропущено

9
5
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
33%
1
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Забито

7
20
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
2
29%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
3
43%
3
15%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
4
33%
2
18%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
6
55%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Верона - Венеция 2:1 Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0
Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1
Аталанта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3
Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0

Результаты матчей

Венеция
Аталанта

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Венеция
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 15 - 5 19
2.
Ювентус
 Заявка 8 4 4 0 11 - 1 16
3.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
6.
Лацио
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
7.
Удинезе
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
8.
Фиорентина
 Заявка 8 3 4 1 15 - 8 13
9.
Торино
 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
10.
Рома
 Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
11.
Эмполи
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
12.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
13.
Комо
 Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
14.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
15.
Парма
 Заявка 8 1 4 3 11 - 13 7
16.
Кальяри
 0:0 Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
18.
Лечче
 Заявка 8 1 2 5 3 - 18 5
19.
Монца
 Заявка 7 0 4 3 5 - 9 4
20.
Венеция
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
3.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
7.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
9.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
10.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
11.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Торино
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
15.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
16.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
17.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
18.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
19.
Кальяри
 0:0 Заявка 5 0 3 2 1 - 7 3
20.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
9.
Кальяри
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
14.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 8 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (2)
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Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
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    Сегодняшная посещаемость составляет 11979 болельщиков
  • 94'
    Аталанта заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Венеция: 42%, Аталанта: 58%.
  • 94'
    Дзаньоло Николо наказан за толчок Идзес Джей
  • 94'
    Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Венеция 0.9% (1)
    X 6.2% (7)
    Аталанта 92.9% (105)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Венеция 0:2 Аталанта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Венеция 0:2 Аталанта

    Исход игры
    Венеция
    0.9% (1)
    Ничья
    6.2% (7)
    Аталанта
    92.9% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (77)
    Меньше
    30% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (80)
    Нет
    27.27% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    53.1% (60)
    0:1 Аталанта
    13.3% (15)
    0:2 Аталанта
    11.5% (13)
    1:3 Аталанта
    10.6% (12)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
    2:3 Аталанта
    1.8% (2)
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