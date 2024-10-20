Тур: 8. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо. Зрители: 11797 Главный судья: Зуфферли Лука
0'
0:1
7' ГолПашалич Марио
43' Желтая карточкаЭдерсон Хонорато
0:2
47' ГолРетеги Матео
90' Желтая карточкаБузио Джанлука
90'+4
Ход матча
7'
0:1
43'
47'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
7 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 7
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
370 Количество передач 503
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Саградо
Ричи
4
Хин
Исак
32
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Саградо РичиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йебоа ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Думбия ИссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Патрисиу РуйВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Венеция
Аталанта
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
38
90
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.25
|Андерсен Магнус II
|1
|0.13
|Бузио Джанлука
|1
|0.13
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.13
|Кандела Антонио
|0
|0
|Йебоа Джон
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|8 (2)
|1
|Лукман Адемола
|2 (1)
|0.25
|Брешианини Марко
|2
|0.25
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.13
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.13
|Пашалич Марио
|1
|0.13
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.13
|Де Рон Мартен
|1
|0.13
|Самарджич Лазар
|1
|0.13
|Дзаньоло Николо
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|1
|Дункан Альфред
|1
|0
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|Дзампано Франческо
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Йебоа Джон
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Бузио Джанлука
|1
|0
|Свобода Михаэль
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Шингтьен Йоэль
|1
|0
|Саградо Ричи
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Хин Исак
|2
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Белланова Рауль
|1
|0
|Ретеги Матео
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аталанта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Венеция
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Аталанта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
0
8
Венеция
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Аталанта
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
0
11
Голы по времени матча
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
Пропущено
9
5
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
33%
1
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Забито
7
20
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
2
29%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
3
43%
3
15%
76-90
Пропущено
12
11
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
4
33%
2
18%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
6
55%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Верона - Венеция 2:1 Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0
Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1
Аталанта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3
Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0
Результаты матчей
Венеция
Аталанта
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Венеция
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
17
53
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 1
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|9.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|12.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 12
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|15.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 13
|7
|16.
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 18
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 9
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 12
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|19.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 7
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|8 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (1)
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Верона
|Дуда Ондрей
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Венеция 0:2 Аталанта
Исход игры
Венеция
0.9% (1)
Ничья
6.2% (7)
Аталанта
92.9% (105)
Тотал 2.5
Больше
70% (77)
Меньше
30% (33)
Обе команды забьют
Да
72.73% (80)
Нет
27.27% (30)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
53.1% (60)
0:1 Аталанта
13.3% (15)
0:2 Аталанта
11.5% (13)
1:3 Аталанта
10.6% (12)
1:1 Ничья
3.5% (4)
2:3 Аталанта
1.8% (2)
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