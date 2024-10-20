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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Херраджи Абделатиф
Гавр
0:0
Первый тайм: 7'
Лион
0'
7' Желтая карточка
Него Лоик

Ход матча

7'
Него Лоик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 108
Гавр 1.9% (2)
X 16.7% (18)
Лион 81.5% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
32
Пембеле
Тимоте
4
Льорис
Готье
22
Сальмье
Йоанн
94
Туре
Абдулайе
7
Него
Лоик
5
Таргаллин
Уссама
19
Н'диайе
Рассул
27
Опери
Кристофер
10
Касимир
Хосуэ
45
Сумаре
Исса
23
Перри
Лукас
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
22
Мата
Клинтон
19
Ньякат
Мусса
16
Абнер
8
Толиссо
Корентен
7
Верету
Жордан
6
Какере
Максанс
18
Шерки
Райан
10
Ляказетт
Александр
11
Фофана
Малик
Гавр
3-1-4-2
Лион
4-3-3

История личных встреч

Гавр
Лион

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Абдулайе 2 (2) 0.25
Льорис Готье 1 0.13
Кузяев Далер 1 0.13
Н'диайе Рассул 1 0.13
Санганте Аруна 1 0.13
Опери Кристофер 0 0
Зуауи Янис 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орбан Гифт 2 0.25
Фофана Малик 1 0.13
Тальяфико Николас 1 0.13
Толиссо Корентен 1 0.13
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.13
Чалета-Цар Дуе 1 0.13
Шерки Райан 1 0.13
Мата Клинтон 0 0
Ляказетт Александр 0 0
Бенрахма Саид 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 1
Касимир Хосуэ 2 0
Санганте Аруна 2 0
Льорис Готье 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Кузяев Далер 1 0
Сальмье Йоанн 1 0
Десма Артур 1 0
Н'диайе Рассул 1 0
Кехта Ясин 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 3 0
Мата Клинтон 2 0
Ляказетт Александр 1 0
Тальяфико Николас 1 0
Верету Жордан 1 0
Толиссо Корентен 1 0
Адриэлсон 1 0
Абнер 1 0
Шерки Райан 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Гавр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Лион
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0
Гавр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

2
5
Гавр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Лион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
1
20%
1-15
3
33%
3
60%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
43%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
19%
2
14%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
6
38%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брест - Гавр 2:0 Гавр - Лилль 0:3 Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0
Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3
Лион
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0
Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2

Результаты матчей

Гавр
Лион

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Гавр
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
3
1
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
2.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Реймс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6.
Ланс
 Заявка 8 3 5 0 9 - 4 14
7.
Лион
 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Брест
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Страсбург
 Заявка 8 2 4 2 16 - 16 10
10.
Ницца
 Заявка 7 2 3 2 15 - 7 9
11.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Ренн
 Заявка 8 2 2 4 12 - 12 8
13.
Гавр
 0:0 Заявка 8 2 1 5 7 - 15 7
14.
Сент-Этьен
 Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
15.
Осер
 Заявка 7 2 0 5 9 - 15 6
16.
Тулуза
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 8 - 21 4
18.
Анже
 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Лион
 0:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
13.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
16.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
17.
Гавр
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
7.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Лион
 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 0:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Анже
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (4)
Реймс Накамура Кейто 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Весь список
  • 5'
    Сальмье Йоанн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 5'
    Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 4'
    Пембеле Тимоте успешно блокирует удар.
  • 4'
    Фофана Малик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 4'
    Лион пытается что-то создать.
  • 3'
    Лион контролирует мяч.
  • 3'
    Гавр пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Гавр контролирует мяч.
    • 2'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Него Лоик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой Лион.
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      1.86 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 108
    Гавр 1.9% (2)
    X 16.7% (18)
    Лион 81.5% (88)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гавр
    Ничья
    Лион
    4.40
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    1.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:0 Лион

    Исход игры
    Гавр
    1.8% (2)
    Ничья
    16.5% (18)
    Лион
    81.7% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.04% (67)
    Меньше
    37.96% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    76.85% (83)
    Нет
    23.15% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    56% (61)
    1:1 Ничья
    14.7% (16)
    0:1 Лион
    12.8% (14)
    0:2 Лион
    10.1% (11)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    2:1 Гавр
    1.8% (2)
    1:3 Лион
    1.8% (2)
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