Тур: 8. Стадион: Осеан. Главный судья: Херраджи Абделатиф
Ход матча
7'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Десма
Артур
45
Сумаре
Исса
23
Перри
Лукас
22
Мата
Клинтон
19
Ньякат
Мусса
16
Абнер
18
Шерки
Райан
11
Фофана
Малик
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Сумаре ИссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Зуауи ЯнисЗащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Айю АндреНападающий
-
46 Хусни ИлиесНападающий
-
77 Нгура СтивНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
23 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
16 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
- Запасные игроки
-
40 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
-
27 Омари ВармедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гавр
Лион
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Абдулайе
|2 (2)
|0.25
|Льорис Готье
|1
|0.13
|Кузяев Далер
|1
|0.13
|Н'диайе Рассул
|1
|0.13
|Санганте Аруна
|1
|0.13
|Опери Кристофер
|0
|0
|Зуауи Янис
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орбан Гифт
|2
|0.25
|Фофана Малик
|1
|0.13
|Тальяфико Николас
|1
|0.13
|Толиссо Корентен
|1
|0.13
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0.13
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.13
|Шерки Райан
|1
|0.13
|Мата Клинтон
|0
|0
|Ляказетт Александр
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|1
|Касимир Хосуэ
|2
|0
|Санганте Аруна
|2
|0
|Льорис Готье
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Сальмье Йоанн
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Н'диайе Рассул
|1
|0
|Кехта Ясин
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалета-Цар Дуе
|3
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Ляказетт Александр
|1
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Толиссо Корентен
|1
|0
|Адриэлсон
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Лион
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
0
Гавр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
2
5
Гавр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Лион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
1
20%
1-15
3
33%
3
60%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
43%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
19%
2
14%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
6
38%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брест - Гавр 2:0 Гавр - Лилль 0:3 Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0
Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3
Лион
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0
Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2
Результаты матчей
Гавр
Лион
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Гавр
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
43
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|25 - 8
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|7.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|13.
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 21
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 4
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 2
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|17.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 12
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|7 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (4)
|Реймс
|Накамура Кейто
|4 (1)
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр 0:0 Лион
Исход игры
Гавр
1.8% (2)
Ничья
16.5% (18)
Лион
81.7% (89)
Тотал 2.5
Больше
62.04% (67)
Меньше
37.96% (41)
Обе команды забьют
Да
76.85% (83)
Нет
23.15% (25)
Популярный счёт
1:2 Лион
56% (61)
1:1 Ничья
14.7% (16)
0:1 Лион
12.8% (14)
0:2 Лион
10.1% (11)
2:2 Ничья
1.8% (2)
2:1 Гавр
1.8% (2)
1:3 Лион
1.8% (2)
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