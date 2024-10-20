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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Херраджи Абделатиф
Гавр
0:4
Конец матча
Лион
0'
6' Желтая карточка
Него Лоик
18' Желтая карточка
Туре Абдулайе
0:1
32' Гол
Абнер
35' Желтая карточка
Шерки Райан
36' Желтая карточка
Касимир Хосуэ
36' Желтая карточка
Какере Максанс
47' Желтая карточка
Толиссо Корентен
0:2
57' Гол
Фофана Малик
0:3
71' Гол
Ляказетт Александр
78' Желтая карточка
Нуама Эрнест
0:4
87' Гол
Бенрахма Саид
90'+7

Ход матча

6'
Него Лоик
 
18'
Туре Абдулайе
 
32'
0:1
Абнер
35'
 
Шерки Райан
36'
Касимир Хосуэ
 
36'
 
Какере Максанс
47'
 
Толиссо Корентен
57'
0:2
Фофана Малик
(Толиссо Корентен)
65'
Сабби Эммануэль
Сумаре Исса
 
66'
Кузяев Далер
Н'диайе Рассул
 
66'
Айю Андре
Пембеле Тимоте
 
71'
0:3
Ляказетт Александр
(Шерки Райан)
72'
 
Микаутадзе Жорж
Ляказетт Александр
72'
 
Бенрахма Саид
Шерки Райан
73'
 
Нуама Эрнест
Фофана Малик
78'
 
Нуама Эрнест
81'
Кехта Ясин
Касимир Хосуэ
 
81'
Нгура Стив
Туре Абдулайе
 
83'
 
Омари Вармед
Толиссо Корентен
86'
 
Кумбеди Саэль
Мата Клинтон
87'
0:4
Бенрахма Саид
(Микаутадзе Жорж)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 301 Количество передач 510
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 110
Гавр 1.8% (2)
X 16.4% (18)
Лион 81.8% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
32
Пембеле
Тимоте
22
Сальмье
Йоанн
4
Льорис
Готье
94
Туре
Абдулайе
7
Него
Лоик
5
Таргаллин
Уссама
19
Н'диайе
Рассул
27
Опери
Кристофер
10
Касимир
Хосуэ
45
Сумаре
Исса
23
Перри
Лукас
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
22
Мата
Клинтон
19
Ньякат
Мусса
16
Абнер
7
Верету
Жордан
6
Какере
Максанс
8
Толиссо
Корентен
18
Шерки
Райан
10
Ляказетт
Александр
11
Фофана
Малик
Гавр
3-1-4-2
Лион
4-3-3

История личных встреч

Гавр
Лион

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Абдулайе 2 (2) 0.25
Льорис Готье 1 0.13
Кузяев Далер 1 0.13
Н'диайе Рассул 1 0.13
Санганте Аруна 1 0.13
Опери Кристофер 0 0
Зуауи Янис 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Малик 2 0.25
Орбан Гифт 2 0.25
Ляказетт Александр 1 0.13
Толиссо Корентен 1 0.13
Бенрахма Саид 1 0.13
Шерки Райан 1 0.13
Тальяфико Николас 1 0.13
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.13
Чалета-Цар Дуе 1 0.13
Абнер 1 0.13
Мата Клинтон 0 0
Микаутадзе Жорж 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касимир Хосуэ 3 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 1
Туре Абдулайе 2 0
Санганте Аруна 2 0
Него Лоик 1 0
Льорис Готье 1 0
Кузяев Далер 1 0
Сальмье Йоанн 1 0
Десма Артур 1 0
Н'диайе Рассул 1 0
Кехта Ясин 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 3 0
Толиссо Корентен 2 0
Мата Клинтон 2 0
Шерки Райан 2 0
Ляказетт Александр 1 0
Тальяфико Николас 1 0
Верету Жордан 1 0
Адриэлсон 1 0
Какере Максанс 1 0
Абнер 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Гавр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Лион
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0
Гавр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

2
5
Гавр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Лион
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
8%
1
20%
1-15
3
23%
3
60%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
20%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
43%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
50%
2
17%
46-60
1
17%
4
33%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

20
14
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
15%
2
14%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
7
35%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брест - Гавр 2:0 Гавр - Лилль 0:3 Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0
Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3
Лион
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0
Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2

Результаты матчей

Гавр
Лион

Точный счет

0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
4
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Гавр
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
2.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Лилль
 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Реймс
 0:1 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
6.
Ланс
 Заявка 8 3 5 0 9 - 4 14
7.
Лион
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
8.
Брест
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Ницца
 0:0 Заявка 8 2 4 2 15 - 7 10
10.
Нант
 0:0 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
11.
Страсбург
 Заявка 8 2 4 2 16 - 16 10
12.
Осер
 1:0 Заявка 8 3 0 5 10 - 15 9
13.
Ренн
 Заявка 8 2 2 4 12 - 12 8
14.
Сент-Этьен
 Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
15.
Гавр
 Заявка 8 2 0 6 7 - 19 6
16.
Анже
 1:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 13 6
17.
Тулуза
 0:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
18.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Осер
 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Реймс
 0:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ницца
 0:0 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
14.
Нант
 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
16.
Тулуза
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
17.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18.
Анже
 1:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
6.
Реймс
 0:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Нант
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Анже
 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Ницца
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
11.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
13.
Тулуза
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 1:0 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (4)
Реймс Накамура Кейто 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Лион заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Гавр: 38%, Лион: 62%.
  • 96'
    Кехта Ясин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Перри Лукас из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: Гавр: 36%, Лион: 64%.
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Нуама Эрнест из команды Лион поставил подножку. Пострадал Опери Кристофер
  • 94'
    Лион пытается что-то создать.
  • 94'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Опери Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Лион пытается что-то создать.
  • 93'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Него Лоик из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Гавр пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Гавр 1.8% (2)
    X 16.4% (18)
    Лион 81.8% (90)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:4 Лион

    Исход игры
    Гавр
    1.8% (2)
    Ничья
    16.4% (18)
    Лион
    81.8% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.39% (68)
    Меньше
    37.61% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    77.06% (84)
    Нет
    22.94% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    56.4% (62)
    1:1 Ничья
    14.5% (16)
    0:1 Лион
    12.7% (14)
    0:2 Лион
    10% (11)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    2:1 Гавр
    1.8% (2)
    1:3 Лион
    1.8% (2)
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