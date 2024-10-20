Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Хорошую попытку сделал Rassoul Ndiaye. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

51' Команда Лион имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Перри Лукас взял и забрал мяч на выходе

49' Абнер из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Лион

47' Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Гавр

46' Фофана Малик из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Ох, нехорошо это выглядит. Сумаре Исса получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Сумаре Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Матч возобновлен

43' Десма Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

41' Ох, нехорошо это выглядит. Шерки Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Шерки Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Абнер из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Какере Максанс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Рефери не любит споров - именно за это Касимир Хосуэ сейчас получил желтую

36' Безумный фол. Какере Максанс грубо играет против соперника. Пострадал Rassoul Ndiaye

36' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Шерки Райан получил желтую карточку от судьи

35' Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Удар от ворот произведет Лион

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Фантастический гол, где все сам сделал Абнер

32' Г О О О О Л - Абнер левой ногой классно пробил с лета.

31' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Мэйтленд-Найлс Эйнсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Гавр

27' Толиссо Корентен не смог попасть в створ ударом издали

26' Удар от ворот произведет Лион

26' Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом

26' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Абнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Гавр

21' Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

19' Толиссо Корентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Туре Абдулайе получил желтую карточку от судьи

18' Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Какере Максанс из команды Лион получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Артур Десмас все предвидел и спас команду!

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Удар от ворот произведет Гавр

9' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Ляказетт Александр пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем

6' Него Лоик получил желтую карточку от судьи

5' Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Лион начинает с центра поля