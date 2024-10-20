Тур: 8. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Делажо Вилли
0'
0:1
5' ГолНьяне Ибраима
7' Желтая карточкаАбухляль Закария
25' Желтая карточкаАркус Карлан
39' Желтая карточкаАолу Жан-Эде
Ход матча
5'
0:1
25'
39'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
288 Количество передач 150
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Ресте
Гийом
21
Зайц
Миха
10
Гбоо
Янн
80
Бабика
Шави
13
Кинг
Джошуа
30
Фофана
Яхья
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
- Основной состав
-
50 Ресте ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
-
80 Бабика ШавиНападающий
- Нападающий
-
13 Кинг ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Эджума НойНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лефор ЖорданЗащитник
-
26 Анин ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Зинга МелвинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Бамба ДьенгНападающий
-
-
33 Marius Louar
-
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Тулуза
Анже
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.4
1
Среднее время на гол
225
90
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.09
1.09
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
82
82
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабика Шави
|3
|0.38
|Гбоо Янн
|2
|0.25
|Абухляль Закария
|1
|0.13
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абделли Химад
|2 (2)
|0.25
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0.13
|Ферхат Зинедин
|1
|0.13
|Ньяне Ибраима
|1
|0.13
|Бамба Дьенг
|1
|0.13
|Анин Флоран
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|3
|0
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|Магри Франк
|1
|1
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Мартинес Карлес
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Абухляль Закария
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Бабика Шави
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|Рао-Лисоа Лилиан
|0
|1
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Анин Флоран
|1
|0
|Аркус Карлан
|1
|0
|Лефор Жордан
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Ульд Халед Зинедин
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
|Белкдим Яссин
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Анже
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Тулуза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Анже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
1
1
Тулуза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Анже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
3
38%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Лион 1:2 Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0
Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0
Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Марсель - Анже 1:1 Анже - Реймс 1:3 Анже - Нант 1:1 Страсбург - Анже 1:1
Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2 Анже - Труа 2:1 Гренобль - Анже 0:0
Результаты матчей
Тулуза
Анже
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Анже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|25 - 8
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 7
|10
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|12.
|1:0 Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 19
|6
|16.
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|17.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 4
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 2
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|14.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|16.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|1:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|6.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 12
|2
|13.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|1:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
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|ПСЖ
|Баркола Бредли
|7 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (4)
|Реймс
|Накамура Кейто
|4 (1)
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 0:1 Анже
Исход игры
Тулуза
86.6% (97)
Ничья
11.6% (13)
Анже
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (48)
Меньше
56.76% (63)
Обе команды забьют
Да
53.15% (59)
Нет
46.85% (52)
Популярный счёт
2:1 Тулуза
37.5% (42)
1:0 Тулуза
33% (37)
2:0 Тулуза
10.7% (12)
1:1 Ничья
9.8% (11)
3:1 Тулуза
4.5% (5)
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