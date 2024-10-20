Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Абделли Химад получил желтую карточку от судьи

89' Удар от ворот произведет Тулуза

89' Генро Денис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Матч возобновлен

88' Лефор Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

86' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

85' Крессвел Чарли нанес удар головой, но Яхия Фофана спокойно отбил мяч.

84' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Тулуза нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

82' Генро Денис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Генро Денис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Генро Денис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Ох, нехорошо это выглядит. Аркус Карлан получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Матч возобновлен

80' Аркус Карлан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Анже

75' Сидибе Джибриль из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Удар от ворот произведет Анже

74' Судье надоело, что Фофана Яхья тянет время и он наказал его горчичником

73' Бабика Шави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Хорошую попытку сделал Абухляль Закария . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Фофана Яхья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Команда Тулуза сравняла счет! Игра продолжается!

64' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

63' Крессвел Чарли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Анже

62' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Зайц Миха получил желтую карточку от судьи

60' ОН ПРОМАЗАЛ - Абделли Химад пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

56' Удар от ворот произведет Анже

55' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Umit Akdag выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Ох, нехорошо это выглядит. Аолу Жан-Эде получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Анже