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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Тулуза
1:1
Конец матча
Анже
0'
0:1
5' Гол
Ньяне Ибраима
7' Желтая карточка
Абухляль Закария
25' Желтая карточка
Аркус Карлан
38' Желтая карточка
Аолу Жан-Эде
45' Желтая карточка
Мартинес Карлес
0:1
60' Не забитый пенальти
Абделли Химад
61' Желтая карточка
Зайц Миха
1:1
64' Гол
Кинг Джошуа
74' Желтая карточка
Фофана Яхья
90' Желтая карточка
Абделли Химад
90'+10

Ход матча

5'
0:1
Ньяне Ибраима
(Лефор Жордан)
7'
Абухляль Закария
 
25'
 
Аркус Карлан
38'
 
Аолу Жан-Эде
45'
Мартинес Карлес
 
56'
Каманзи Уоррен
Umit Akdag
 
60'
0:1
Абделли Химад
61'
Зайц Миха
 
64'
Кинг Джошуа
(Гбоо Янн)
1:1
73'
Генро Денис
Зайц Миха
 
74'
 
Фофана Яхья
76'
 
Капель Пьеррик
Аолу Жан-Эде
83'
Магри Франк
Бабика Шави
 
83'
 
Бамба Дьенг
Аллевина Джим
83'
 
Бамба Абдулайе
Аркус Карлан
90'
 
Абделли Химад
90'
 
Леполь Эстебан
Эль-Мелали Фарид

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 537 Количество передач 280
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 112
Тулуза 86.6% (97)
X 11.6% (13)
Анже 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Ресте
Гийом
4
Крессвел
Чарли
3
Маккензи
Марк
6
Umit
Akdag
19
Сидибе
Джибриль
8
Сьерро
Венсан
21
Зайц
Миха
10
Гбоо
Янн
80
Бабика
Шави
7
Абухляль
Закария
13
Кинг
Джошуа
30
Фофана
Яхья
2
Аркус
Карлан
24
Биумла
Эммануэль
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
6
Аолу
Жан-Эде
14
Белкдим
Яссин
18
Аллевина
Джим
10
Абделли
Химад
28
Эль-Мелали
Фарид
7
Ньяне
Ибраима
Тулуза
3-4-3
Анже
4-2-3-1

История личных встреч

Тулуза
Анже

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
1:2

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.4
1

Среднее время на гол

225
90

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.09
1.09

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

82
82

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабика Шави 3 0.38
Гбоо Янн 2 0.25
Кинг Джошуа 1 0.13
Абухляль Закария 1 0.13
Сидибе Джибриль 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Николайсен Расмус 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абделли Химад 2 (2) 0.25
Эль-Мелали Фарид 1 0.13
Ферхат Зинедин 1 0.13
Ньяне Ибраима 1 0.13
Бамба Дьенг 1 0.13
Анин Флоран 0 0
Лефор Жордан 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 3 0
Кассерес Кристиан 3 0
Магри Франк 1 1
Мартинес Карлес 2 0
Сидибе Джибриль 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Зайц Миха 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Абухляль Закария 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бабика Шави 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аолу Жан-Эде 2 0
Фофана Яхья 2 0
Рао-Лисоа Лилиан 0 1
Бамба Абдулайе 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Анин Флоран 1 0
Аркус Карлан 1 0
Лефор Жордан 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Абделли Химад 1 0
Аллевина Джим 1 0
Ульд Халед Зинедин 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Белкдим Яссин 1 0

Результаты матчей

Тулуза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Анже
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Тулуза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Анже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

1
1
Тулуза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Анже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
11%
2
14%
1-15
3
33%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Лион 1:2 Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0
Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0
Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Марсель - Анже 1:1 Анже - Реймс 1:3 Анже - Нант 1:1 Страсбург - Анже 1:1
Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2 Анже - Труа 2:1 Гренобль - Анже 0:0

Результаты матчей

Тулуза
Анже

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
2.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Лилль
 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Реймс
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
6.
Ланс
 Заявка 8 3 5 0 9 - 4 14
7.
Лион
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
8.
Брест
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Ницца
 Заявка 8 2 4 2 16 - 8 10
10.
Нант
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
11.
Страсбург
 Заявка 8 2 4 2 16 - 16 10
12.
Осер
 Заявка 8 3 0 5 11 - 16 9
13.
Ренн
 Заявка 8 2 2 4 12 - 12 8
14.
Сент-Этьен
 Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
15.
Гавр
 Заявка 8 2 0 6 7 - 19 6
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 8 - 21 4
18.
Анже
 Заявка 8 0 4 4 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
14.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
17.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Анже
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
12.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 97'
    Кинг Джошуа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 96'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 96'
    Капель Пьеррик из команды Анже наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 96'
    Анже пытается что-то создать.
  • 96'
    Капель Пьеррик из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Контроль мяча: Тулуза: 66%, Анже: 34%.
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    • 95'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 95'
      Шанс! Кинг Джошуа из команды Тулуза пробил головой, но мимо
    • 95'
      Сидибе Джибриль из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 95'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 94'
      Ньяне Ибраима нанес удар головой, но Guillaume Restes спокойно отбил мяч.
    • 94'
      Эль-Мелали Фарид из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Биумла Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Кинг Джошуа из команды Тулуза заходит слишком далеко, он валит Фофана Яхья.
    • 92'
      Крессвел Чарли из команды Тулуза покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • 91'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Абделли Химад получил желтую карточку от судьи
    • 90'
      Судья сигнализирует, что Абделли Химад из команды Анже поставил подножку. Пострадал Генро Денис
    • 90'
      Контроль мяча: Тулуза: 66%, Анже: 34%.
    • 90'
      Лефор Жордан возвращается на поле.
    • 89'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 89'
      Белкдим Яссин из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Генро Денис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 89'
      Матч возобновлен
    • 88'
      Лефор Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 88'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 87'
      Генро Денис из команды Тулуза разыграл угловой с правого угла.
    • 87'
      Абухляль Закария нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 87'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 86'
      Маккензи Марк из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 85'
      Контроль мяча: Тулуза: 66%, Анже: 34%.
    • 85'
      Крессвел Чарли нанес удар головой, но Яхия Фофана спокойно отбил мяч.
    • 85'
      Генро Денис из команды Тулуза подал угловой справа.
    • 85'
      Лефор Жордан успешно блокирует удар.
    • 85'
      Магри Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 84'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 84'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Тактическая замена. Аркус Карлан уходит с поля и его заменяет Бамба Абдулайе
    • 83'
      Тактическая замена. Аллевина Джим уходит с поля и его заменяет Бамба Дьенг
    • 83'
      Тактическая замена. Бабика Шави уходит с поля и его заменяет Магри Франк
    • 82'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 82'
      Тулуза нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • 82'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 82'
      Лефор Жордан из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Генро Денис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 81'
      Лефор Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      Лефор Жордан из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Генро Денис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 80'
      Контроль мяча: Тулуза: 65%, Анже: 35%.
    • 80'
      Анин Флоран из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Аркус Карлан возвращается на поле.
    • 80'
      Капель Пьеррик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Генро Денис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 80'
      Ох, нехорошо это выглядит. Аркус Карлан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 80'
      Матч возобновлен
    • 80'
      Аркус Карлан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 78'
      Биумла Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 77'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Биумла Эммануэль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Тулуза начинает контратаку
    • 76'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 76'
      Тактическая замена. Аолу Жан-Эде уходит с поля и его заменяет Капель Пьеррик
    • 75'
      Сидибе Джибриль из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 75'
      Контроль мяча: Тулуза: 65%, Анже: 35%.
    • 75'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 74'
      Судье надоело, что Фофана Яхья тянет время и он наказал его горчичником
    • 73'
      Тактическая замена. Зайц Миха уходит с поля и его заменяет Генро Денис
    • 73'
      Бабика Шави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 72'
      Хорошую попытку сделал Абухляль Закария. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 72'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Аллевина Джим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Бабика Шави из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Судья свистит. Крессвел Чарли атаковал сзади соперника. Это Абделли Химад заработал своей команде штрафной
    • 71'
      Анже пытается что-то создать.
    • 69'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 69'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 69'
      Матч возобновлен
    • 68'
      Фофана Яхья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 67'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 67'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Биумла Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Тулуза: 65%, Анже: 35%.
    • 65'
      Команда Тулуза сравняла счет! Игра продолжается!
    • 64'
      Гбоо Янн сделал результативную передачу.
    • 64'
      Г О О О О О Л - Кинг Джошуа из команды Тулуза легко посылает мяч в пустые ворота правой! Кинг Джошуа легко с этим справился!
    • 64'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 64'
      Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе
    • 63'
      Крессвел Чарли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Анже пытается что-то создать.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 62'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 62'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Лефор Жордан из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Зайц Миха получил желтую карточку от судьи
    • 61'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Тулуза: 64%, Анже: 36%.
    • 60'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Абделли Химад пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
    • 58'
      ПЕНАЛЬТИ! - Маккензи Марк сфолил. Одиннадцатиметровый заработал Ньяне Ибраима. Игроки уже окружили судью.
    • 58'
      Анже пытается что-то создать.
    • 57'
      Судья сигнализирует, что Гбоо Янн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Белкдим Яссин
    • 56'
      Анже пытается что-то создать.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 56'
      Тактическая замена. Umit Akdag уходит с поля и его заменяет Каманзи Уоррен
    • 56'
      Аркус Карлан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 55'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Тулуза: 64%, Анже: 36%.
    • 54'
      Аллевина Джим из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Гбоо Янн.
    • 54'
      Маккензи Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Анже начинает контратаку
    • 54'
      Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 53'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 52'
      Umit Akdag выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Анже пытается что-то создать.
    • 52'
      Ох, нехорошо это выглядит. Аолу Жан-Эде получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 51'
      Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 51'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Контроль мяча: Тулуза: 66%, Анже: 34%.
    • 50'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 49'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Биумла Эммануэль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Лефор Жордан из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Лефор Жордан наказан за толчок Абухляль Закария
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Аркус Карлан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Зайц Миха
    • 47'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Анже пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 46'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Тулуза 86.6% (97)
    X 11.6% (13)
    Анже 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Анже

    Исход игры
    Тулуза
    86.6% (97)
    Ничья
    11.6% (13)
    Анже
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (48)
    Меньше
    56.76% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    53.15% (59)
    Нет
    46.85% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Тулуза
    37.5% (42)
    1:0 Тулуза
    33% (37)
    2:0 Тулуза
    10.7% (12)
    1:1 Ничья
    9.8% (11)
    3:1 Тулуза
    4.5% (5)
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