Тур: 8. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Тюрпен Клеман
Ход матча
1'
0:1
19'
28'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Сако
Фалае
20
Туре
Бирама
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
29
Лирола
Поль
25
Рабио
Адриен
11
Арит
Амин
17
Роу
Джонатан
9
Ваи
Элье
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
20 Туре БирамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Геген АксельЗащитник
- Защитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
-
17 Роу ДжонатанПолузащитник
-
9 Ваи ЭльеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Коне ИсмаэльПолузащитник
-
44 Луис ЭнрикеПолузащитник
-
22 Enzo Sternal
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монпелье
Марсель
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
72.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
33 матча
24.2%
21.2%
54.6%
8 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.2%
27.3%
51.5%
7 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.57
0.95
Среднее время на гол
57
95
Всего голов
37
19
Голов в среднем за матч
1.95
1.36
Среднее время на гол
46
66
Всего голов
59
37
Голов в среднем за матч
1.79
1.12
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
50
80
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|3
|0.38
|Норден Арно
|2
|0.25
|Саванье Тежи
|1 (1)
|0.13
|Модибо Саньян
|1
|0.13
|Нзингула Рабби
|1
|0.13
|Хазри Вахби
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гринвуд Мэйсон
|5 (1)
|0.63
|Луис Энрике I
|3
|0.38
|Роу Джонатан
|2
|0.25
|Ваи Элье
|2 (1)
|0.25
|Арит Амин
|1
|0.13
|Лирола Поль
|1
|0.13
|Мопе Нил
|1
|0.13
|Гарсия Улиссес
|1
|0.13
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модибо Саньян
|3
|0
|Нзингула Рабби
|3
|0
|Кулибали Танги
|1
|1
|Ферри Жордан
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Шотар Жорис
|2
|0
|Джодич Стефан
|2
|0
|Хазри Вахби
|1
|0
|Саванье Тежи
|1
|0
|Туре Бирама
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|3
|1
|Мопе Нил
|2
|1
|Балерди Леонардо
|2
|1
|Де Дзерби Роберто
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
|Роу Джонатан
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
2
0
Монпелье
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Марсель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
0
5
Монпелье
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Марсель
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
80%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
15
3
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
2
25%
4
27%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
50%
3
20%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Пропущено
21
9
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
6
29%
5
56%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
19%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Реймс - Монпелье 4:2 Монако - Монпелье 2:1 Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0
Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0
Марсель
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Марсель - Анже 1:1 Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0
Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2
Результаты матчей
Монпелье
Марсель
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
52
16
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|25 - 8
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|16 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 16
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 19
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|17.
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 22
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 4
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 2
|5
|12.
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 12
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|7 (1)
|Реймс
|Накамура Кейто
|5 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (4)
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Марсель
Исход игры
Монпелье
4.3% (5)
Ничья
11.3% (13)
Марсель
84.3% (97)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (75)
Меньше
32.43% (36)
Обе команды забьют
Да
77.48% (86)
Нет
22.52% (25)
Популярный счёт
1:2 Марсель
52.2% (60)
0:1 Марсель
11.3% (13)
1:1 Ничья
9.6% (11)
0:2 Марсель
8.7% (10)
1:3 Марсель
7% (8)
2:3 Марсель
3.5% (4)
2:1 Монпелье
1.7% (2)
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