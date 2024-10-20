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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Монпелье
0:1
Первый тайм: 30'
Марсель
0'
0:1
1' Гол
Ваи Элье
19' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
28' Желтая карточка
Нзингула Рабби

Ход матча

1'
0:1
Ваи Элье
(Роу Джонатан)
19'
 
Корнелиус Дерек
28'
Нзингула Рабби
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогнозы 115
Монпелье 4.3% (5)
X 11.3% (13)
Марсель 84.3% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Марсель
4.80
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4.65
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Омерагич
Бечир
20
Туре
Бирама
3
Силла
Иссиага
19
Нзингула
Рабби
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
70
Кулибали
Танги
8
Адамс
Акор
1
Рульи
Херонимо
29
Лирола
Поль
5
Балерди
Леонардо
13
Корнелиус
Дерек
6
Гарсия
Улиссес
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
25
Рабио
Адриен
10
Гринвуд
Мэйсон
11
Арит
Амин
17
Роу
Джонатан
9
Ваи
Элье
Монпелье
4-2-3-1
Марсель
4-2-3-1

История личных встреч

Монпелье
Марсель

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
72.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

33 матча

24.2%
21.2%
54.6%
8 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.2%
27.3%
51.5%
7 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:0
К
1:1
Л1
2:3
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
5:1
Л1
3:1
Л1
0:1
К
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
1:0
ТМС
0:1
КЛ
1:0
Л1
1:2
Л1
4:0
Л1
2:0
Л1
4:2

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.57
0.95

Среднее время на гол

57
95

Всего голов

37
19

Голов в среднем за матч

1.95
1.36

Среднее время на гол

46
66

Всего голов

59
37

Голов в среднем за матч

1.79
1.12

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

50
80

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 3 0.38
Норден Арно 2 0.25
Саванье Тежи 1 (1) 0.13
Модибо Саньян 1 0.13
Нзингула Рабби 1 0.13
Хазри Вахби 0 0
Сако Фалае 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 5 (1) 0.63
Луис Энрике I 3 0.38
Роу Джонатан 2 0.25
Ваи Элье 2 (1) 0.25
Арит Амин 1 0.13
Лирола Поль 1 0.13
Мопе Нил 1 0.13
Гарсия Улиссес 1 0.13
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модибо Саньян 3 0
Нзингула Рабби 3 0
Кулибали Танги 1 1
Ферри Жордан 2 0
Адамс Акор 2 0
Шотар Жорис 2 0
Джодич Стефан 2 0
Хазри Вахби 1 0
Саванье Тежи 1 0
Туре Бирама 1 0
Сако Фалае 1 0
Норден Арно 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 3 1
Мопе Нил 2 1
Балерди Леонардо 2 1
Де Дзерби Роберто 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Рабио Адриен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Роу Джонатан 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
0
Монпелье
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Марсель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

0
5
Монпелье
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Марсель
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
80%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

15
3
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
2
25%
4
27%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
50%
3
20%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Пропущено

21
9
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
6
29%
5
56%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
19%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Реймс - Монпелье 4:2 Монако - Монпелье 2:1 Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0
Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0
Марсель
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Марсель - Анже 1:1 Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0
Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2

Результаты матчей

Монпелье
Марсель

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
2.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Марсель
 1:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 8 17
4.
Лилль
 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Реймс
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
6.
Ланс
 Заявка 8 3 5 0 9 - 4 14
7.
Лион
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
8.
Брест
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Ницца
 Заявка 8 2 4 2 16 - 8 10
10.
Нант
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
11.
Страсбург
 Заявка 8 2 4 2 16 - 16 10
12.
Осер
 Заявка 8 3 0 5 11 - 16 9
13.
Ренн
 Заявка 8 2 2 4 12 - 12 8
14.
Сент-Этьен
 Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
15.
Гавр
 Заявка 8 2 0 6 7 - 19 6
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Монпелье
 0:1 Заявка 8 1 1 6 8 - 22 4
18.
Анже
 Заявка 8 0 4 4 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Марсель
 1:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
14.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Монпелье
 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
17.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1:0 Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
2.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Анже
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
12.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 0:1 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (4)
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Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Контроль мяча: Монпелье: 28%, Марсель: 72%.
  • 29'
    Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 29'
    Роу Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
  • 29'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 29'
    Гарсия Улиссес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 29'
    Монпелье пытается что-то создать.
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    Прогнозы 115
    Монпелье 4.3% (5)
    X 11.3% (13)
    Марсель 84.3% (97)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Марсель
    4.80
    Реклама, bettery.ru
    4.65
    1.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Марсель

    Исход игры
    Монпелье
    4.3% (5)
    Ничья
    11.3% (13)
    Марсель
    84.3% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.57% (75)
    Меньше
    32.43% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    77.48% (86)
    Нет
    22.52% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    52.2% (60)
    0:1 Марсель
    11.3% (13)
    1:1 Ничья
    9.6% (11)
    0:2 Марсель
    8.7% (10)
    1:3 Марсель
    7% (8)
    2:3 Марсель
    3.5% (4)
    2:1 Монпелье
    1.7% (2)
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