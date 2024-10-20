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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Монпелье
0:5
Конец матча
Марсель
0'
0:1
1' Гол
Ваи Элье
19' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
28' Желтая карточка
Нзингула Рабби
0:2
36' Гол
Арит Амин
0:3
40' Гол
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
51' Желтая карточка
Роу Джонатан
0:4
58' Гол
Гринвуд Мэйсон
64' Красная карточка
Джодич Стефан
0:5
73' Гол
Луис Энрике
90' Желтая карточка
Enzo Sternal
90'+1

Ход матча

1'
0:1
Ваи Элье
(Роу Джонатан)
19'
 
Корнелиус Дерек
28'
Нзингула Рабби
 
36'
0:2
Арит Амин
(Гарсия Улиссес)
39'
Ферри Жордан
Шотар Жорис
 
40'
0:3
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
(Гринвуд Мэйсон)
51'
 
Роу Джонатан
55'
Джодич Стефан
Омерагич Бечир
 
56'
Минкарелли Дэвин Лукас
Силла Иссиага
 
58'
0:4
Гринвуд Мэйсон
(Ваи Элье)
60'
 
Мурильо Микаэль
Лирола Поль
60'
 
Луис Энрике
Роу Джонатан
64'
Джодич Стефан
 
70'
 
Коне Исмаэль
Ваи Элье
73'
0:5
Луис Энрике
79'
 
Арит Амин
Гарсия Улиссес
79'
 
Ронжье Валентин
Enzo Sternal
85'
Хазри Вахби
Кулибали Танги
 
86'
Тшато Энзо
Сако Фалае
 
90'
 
Enzo Sternal

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 4 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 11
  • 3 Угловые 2
  • 6 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 292 Количество передач 548
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 115
Монпелье 4.3% (5)
X 11.3% (13)
Марсель 84.3% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
27
Омерагич
Бечир
20
Туре
Бирама
3
Силла
Иссиага
19
Нзингула
Рабби
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
70
Кулибали
Танги
8
Адамс
Акор
1
Рульи
Херонимо
29
Лирола
Поль
5
Балерди
Леонардо
13
Корнелиус
Дерек
6
Гарсия
Улиссес
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
25
Рабио
Адриен
10
Гринвуд
Мэйсон
11
Арит
Амин
17
Роу
Джонатан
9
Ваи
Элье
Монпелье
4-2-3-1
Марсель
4-2-3-1

История личных встреч

Монпелье
Марсель

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
72.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

33 матча

24.2%
21.2%
54.6%
8 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.2%
27.3%
51.5%
7 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:0
К
1:1
Л1
2:3
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
5:1
Л1
3:1
Л1
0:1
К
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
1:0
ТМС
0:1
КЛ
1:0
Л1
1:2
Л1
4:0
Л1
2:0
Л1
4:2

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.57
0.95

Среднее время на гол

57
95

Всего голов

37
19

Голов в среднем за матч

1.95
1.36

Среднее время на гол

46
66

Всего голов

59
37

Голов в среднем за матч

1.79
1.12

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

50
80

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 3 0.38
Норден Арно 2 0.25
Саванье Тежи 1 (1) 0.13
Модибо Саньян 1 0.13
Нзингула Рабби 1 0.13
Хазри Вахби 0 0
Сако Фалае 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 6 (1) 0.75
Луис Энрике I 4 0.5
Арит Амин 2 0.25
Роу Джонатан 2 0.25
Ваи Элье 2 (1) 0.25
Гарсия Улиссес 1 0.13
Лирола Поль 1 0.13
Мопе Нил 1 0.13
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.13
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нзингула Рабби 4 0
Джодич Стефан 2 1
Модибо Саньян 3 0
Кулибали Танги 1 1
Ферри Жордан 2 0
Адамс Акор 2 0
Шотар Жорис 2 0
Хазри Вахби 1 0
Саванье Тежи 1 0
Туре Бирама 1 0
Сако Фалае 1 0
Норден Арно 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 3 1
Мопе Нил 2 1
Балерди Леонардо 2 1
Де Дзерби Роберто 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Роу Джонатан 2 0
Рабио Адриен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Карбони Валентин 1 0
Enzo Sternal 1 0

Результаты матчей

Монпелье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
0
Монпелье
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Марсель
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

0
5
Монпелье
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Марсель
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
15
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
80%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

15
3
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

8
20
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
2
25%
4
20%
16-30
1
13%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
4
50%
4
20%
61-75
1
13%
2
10%
76-90

Пропущено

26
9
13 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
12%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
5
19%
2
22%
31-45
7
27%
5
56%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
4
15%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Реймс - Монпелье 4:2 Монако - Монпелье 2:1 Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0
Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0
Марсель
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Марсель - Анже 1:1 Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0
Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2

Результаты матчей

Монпелье
Марсель

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
6
2
1
7
2.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
2.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Марсель
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Лилль
 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Реймс
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
6.
Ланс
 Заявка 8 3 5 0 9 - 4 14
7.
Лион
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
8.
Брест
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Ницца
 Заявка 8 2 4 2 16 - 8 10
10.
Нант
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
11.
Страсбург
 Заявка 8 2 4 2 16 - 16 10
12.
Осер
 Заявка 8 3 0 5 11 - 16 9
13.
Ренн
 Заявка 8 2 2 4 12 - 12 8
14.
Сент-Этьен
 Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
15.
Гавр
 Заявка 8 2 0 6 7 - 19 6
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Монпелье
 Заявка 8 1 1 6 8 - 26 4
18.
Анже
 Заявка 8 0 4 4 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
14.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
17.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Анже
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
12.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монпелье Нзингула Рабби 4
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 92'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Хазри Вахби нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 91'
    Марсель контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 90'
    Enzo Sternal получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Контроль мяча: Монпелье: 35%, Марсель: 65%.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Монпелье 4.3% (5)
    X 11.3% (13)
    Марсель 84.3% (97)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 0:5 Марсель

    Исход игры
    Монпелье
    4.3% (5)
    Ничья
    11.3% (13)
    Марсель
    84.3% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.57% (75)
    Меньше
    32.43% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    77.48% (86)
    Нет
    22.52% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    52.2% (60)
    0:1 Марсель
    11.3% (13)
    1:1 Ничья
    9.6% (11)
    0:2 Марсель
    8.7% (10)
    1:3 Марсель
    7% (8)
    2:3 Марсель
    3.5% (4)
    2:1 Монпелье
    1.7% (2)
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