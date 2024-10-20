Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Монпелье

50' Ваи Элье нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

50' Хорошую попытку сделал Роу Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Арит Амин пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Арит Амин получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Арит Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Г О О О О Л - Хёйбьерг Пьер-Эмиль забивает с правой ноги!

40' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Шотар Жорис получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Шотар Жорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Г О О О О Л - Арит Амин забивает с правой ноги!

34' Адамс Акор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Норден Арно пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем

33' Удар от ворот произведет Монпелье

33' Хёйбьерг Пьер-Эмиль не смог попасть в створ ударом издали

33' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Монпелье

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Саванье Тежи получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Роу Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

29' Гарсия Улиссес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Марсель

24' Норден Арно из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Корнелиус Дерек получил желтую карточку от судьи

19' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Хорошую попытку сделал Ваи Элье . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Роу Джонатан нанес удар головой, но Бенжамен Леконт спокойно отбил мяч.

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Арит Амин получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Арит Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Хорошую попытку сделал Адамс Акор . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Норден Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Марсель

7' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

6' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Саванье Тежи получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Г О О О О Л - Ваи Элье забивает с правой ноги!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Марсель начинает с центра поля