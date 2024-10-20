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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Осер
1:0
Второй тайм: 51'
Реймс
0'
1' Желтая карточка
Атангана-Эдоа Валентин
1:0
16' Гол
Диоманде Синали
23' Желтая карточка
Траоре Хамед
1:0
36' Не забитый пенальти
Жубал Мендес

Ход матча

1'
 
Атангана-Эдоа Валентин
16'
Диоманде Синали
(Перрен Гаэтан)
1:0
23'
Траоре Хамед
 
36'
Жубал Мендес
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 128 Количество передач 236
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 112
Осер 22.3% (25)
X 37.5% (42)
Реймс 40.2% (45)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Леон
Донован
20
Диоманде
Синали
4
Жубал
Мендес
3
Ошо
Гэбриэл
23
Хувер
Ки-Джана
14
Менса
Гидеон
97
Равелсон
Райан
27
Дануа
Кевин
10
Перрен
Гаэтан
25
Траоре
Хамед
19
Айе
Флориан
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
21
Кипре
Седрик
5
Агбаду
Эммануэль
18
Акиеме
Серхио
15
Манетси
Маршал
6
Атангана-Эдоа
Валентин
7
Ито
Дзюня
10
Теума
Тедди
17
Накамура
Кейто
11
Салама
Амин
Осер
3-4-2-1
Реймс
4-2-3-1

История личных встреч

Осер
Реймс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
3:1
ТМК
3:1
Л1
0:0
Л1
2:1
ТМК
0:2
Л2
1:4
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
3:0
ТМК
0:0
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
0.71

Среднее время на гол

180
126

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
2

Среднее время на гол

48
45

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Хамед 2 0.25
Перрен Гаэтан 1 0.13
Овусу Элиша 1 0.13
Диоманде Синали 1 0.13
Равелсон Райан 1 0.13
Онаиву Адо 1 0.13
Бейр Телониус 1 0.13
Кулибали Лассо 1 0.13
Жубал Мендес 1 (1) 0.13
Леон Донован 0 0
Синайоко Лассин 0 0
Жоли Поль 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 4 0.5
Манетси Маршал 3 0.38
Дьяките Умар 2 0.25
Ито Дзюня 2 0.25
Фофана Яя 1 0.13
Акиеме Серхио 1 0.13
Теума Тедди 1 (1) 0.13
Бута 0 0
Кипре Седрик 0 0
Сангюи Ноа 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овусу Элиша 3 0
Хувер Ки-Джана 1 1
Жубал Мендес 2 0
Синайоко Лассин 2 0
Диоманде Синали 2 0
Онаиву Адо 0 1
Равелсон Райан 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Жоли Поль 1 0
Акпа Клеман 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяките Умар 3 0
Фофана Яя 3 0
Бута 2 0
Манетси Маршал 2 0
Атангана-Эдоа Валентин 2 0
Коне Амаду 0 1
Теума Тедди 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Накамура Кейто 1 0

Результаты матчей

Осер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
2
Осер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Реймс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

0
7
Осер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
3
60%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
21%
1-15
4
40%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
21%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
21%
1
10%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сент-Этьен - Осер 3:1 Осер - Брест 3:0 Монпелье - Осер 3:2 Осер - Монако 0:3
Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3 Осер - Лаваль 4:0 Родез - Осер 2:0 Кевийи - Осер 4:3
Реймс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реймс - Монпелье 4:2 Анже - Реймс 1:3 Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2
Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1

Результаты матчей

Осер
Реймс

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Осер
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2
1
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
2.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Лилль
 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Реймс
 0:1 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
6.
Ланс
 Заявка 8 3 5 0 9 - 4 14
7.
Лион
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
8.
Брест
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Ницца
 0:0 Заявка 8 2 4 2 15 - 7 10
10.
Нант
 0:0 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
11.
Страсбург
 Заявка 8 2 4 2 16 - 16 10
12.
Осер
 1:0 Заявка 8 3 0 5 10 - 15 9
13.
Ренн
 Заявка 8 2 2 4 12 - 12 8
14.
Сент-Этьен
 Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
15.
Гавр
 Заявка 8 2 0 6 7 - 19 6
16.
Анже
 1:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 13 6
17.
Тулуза
 0:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
18.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Осер
 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Реймс
 0:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ницца
 0:0 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
14.
Нант
 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
16.
Тулуза
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
17.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18.
Анже
 1:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
6.
Реймс
 0:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Нант
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Анже
 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Ницца
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
11.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
13.
Тулуза
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 1:0 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (4)
Реймс Накамура Кейто 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 50'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 50'
    Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
  • 50'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 50'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 50'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 50'
    Контроль мяча: Осер: 36%, Реймс: 64%.
  • 50'
    Реймс контролирует мяч.
  • 49'
    Накамура Кейто нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    Ошо Гэбриэл из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 49'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 49'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 49'
    Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 49'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 48'
    Реймс контролирует мяч.
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    • 48'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Осер контролирует мяч.
    • 48'
      Осер контролирует мяч.
    • 47'
      Осер пытается что-то создать.
    • 47'
      Осер контролирует мяч.
    • 47'
      Осер контролирует мяч.
    • 47'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 47'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Равелсон Райан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Осер пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Траоре Хамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 50'
      Осер начинает контратаку
    • 50'
      Перрен Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Диоманде Синали из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Диоманде Синали из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 49'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Осер пытается что-то создать.
    • 49'
      Осер контролирует мяч.
    • 48'
      Осер контролирует мяч.
    • 48'
      Осер контролирует мяч.
    • 48'
      Реймс контролирует мяч.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 48'
      Кипре Седрик пробует нанести удар издали, но Донован Леон держит все под контролем
    • 47'
      Реймс контролирует мяч.
    • 47'
      Реймс контролирует мяч.
    • 47'
      Реймс контролирует мяч.
    • 47'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 47'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 46'
      Осер начинает контратаку
    • 46'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 46'
      Контроль мяча: Осер: 36%, Реймс: 64%.
    • 46'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 45'
      Осер пытается что-то создать.
    • 44'
      Реймс контролирует мяч.
    • 44'
      Осер пытается что-то создать.
    • 44'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 44'
      Реймс контролирует мяч.
    • 43'
      Траоре Хамед наказан за толчок Манетси Маршал
    • 43'
      Кипре Седрик из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Перрен Гаэтан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 41'
      Салама Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 41'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 41'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 41'
      Реймс контролирует мяч.
    • 41'
      Реймс контролирует мяч.
    • 40'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Осер: 37%, Реймс: 63%.
    • 40'
      Салама Амин наказан за толчок Жубал Мендес
    • 39'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 39'
      Реймс контролирует мяч.
    • 39'
      Осер пытается что-то создать.
    • 39'
      Бута из команды Реймс в офсайде
    • 38'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 38'
      Осер пытается что-то создать.
    • 38'
      Кипре Седрик наказан за толчок Айе Флориан
    • 37'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Осер контролирует мяч.
    • 37'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 37'
      Контроль мяча: Осер: 37%, Реймс: 63%.
    • 36'
      СПАСЕНО - Жубал Мендес пробил пенальти, но Йеванн Диуф отбивает!
    • 35'
      ПЕНАЛЬТИ - Бута из команды Реймс привез своей команде пенальти за опасную игру против Траоре Хамед.
    • 35'
      Перрен Гаэтан пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 35'
      Осер пытается что-то создать.
    • 34'
      Осер контролирует мяч.
    • 34'
      Осер контролирует мяч.
    • 34'
      Реймс контролирует мяч.
    • 33'
      Осер пытается что-то создать.
    • 33'
      Осер контролирует мяч.
    • 33'
      Осер пытается что-то создать.
    • 33'
      Манетси Маршал возвращается на поле.
    • 33'
      Осер пытается что-то создать.
    • 32'
      Осер начинает с центра поля
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Ох, нехорошо это выглядит. Манетси Маршал получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 31'
      Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Осер: 33%, Реймс: 67%.
    • 30'
      Реймс контролирует мяч.
    • 30'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Менса Гидеон выиграл воздушное противоборство у Теума Тедди.
    • 30'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Осер контролирует мяч.
    • 29'
      Реймс контролирует мяч.
    • 29'
      Реймс контролирует мяч.
    • 29'
      Реймс контролирует мяч.
    • 29'
      Осер пытается что-то создать.
    • 28'
      Осер контролирует мяч.
    • 28'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Осер контролирует мяч.
    • 28'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 27'
      Осер контролирует мяч.
    • 26'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Накамура Кейто не смог попасть в створ ударом издали
    • 26'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Осер: 33%, Реймс: 67%.
    • 24'
      Салама Амин пробует нанести удар издали, но Донован Леон держит все под контролем
    • 23'
      Траоре Хамед получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Траоре Хамед из команды Осер толкнул локтем оппонента. Это Акиеме Серхио заработал фол
    • 23'
      Теума Тедди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 22'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Реймс.
    • 22'
      Салама Амин из команды Реймс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 22'
      Теума Тедди из команды Реймс подал угловой справа.
    • 21'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Осер: 39%, Реймс: 61%.
    • 20'
      Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 18'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Осер будет все-таки засчитан.
    • 17'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Осер.
    • 16'
      Перрен Гаэтан сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Диоманде Синали изменил счет на табло!
    • 16'
      Перрен Гаэтан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Контроль мяча: Осер: 44%, Реймс: 56%.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Теума Тедди из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Траоре Хамед
    • 15'
      Перрен Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Акиеме Серхио из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Жубал Мендес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Перрен Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Акиеме Серхио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Осер пытается что-то создать.
    • 14'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Осер контролирует мяч.
    • 13'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 13'
      Бута из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Траоре Хамед.
    • 12'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 11'
      Реймс контролирует мяч.
    • 11'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Осер пытается что-то создать.
    • 11'
      Айе Флориан выиграл воздушное противоборство у Атангана-Эдоа Валентин.
    • 11'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Осер: 44%, Реймс: 56%.
    • 10'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 10'
      Реймс контролирует мяч.
    • 9'
      Траоре Хамед пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 9'
      Осер пытается что-то создать.
    • 9'
      Осер контролирует мяч.
    • 9'
      Реймс контролирует мяч.
    • 8'
      Реймс контролирует мяч.
    • 8'
      Осер контролирует мяч.
    • 8'
      Айе Флориан нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • 7'
      Дануа Кевин из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Осер пытается что-то создать.
    • 7'
      Осер контролирует мяч.
    • 7'
      Диоманде Синали из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Диоманде Синали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Манетси Маршал нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Осер: 33%, Реймс: 67%.
    • 5'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 5'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Реймс контролирует мяч.
    • 4'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Осер пытается что-то создать.
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 4'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 3'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Реймс.
    • 2'
      Траоре Хамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Атангана-Эдоа Валентин из команды Реймс получает желтую после опасной игры.
    • 1'
      Атангана-Эдоа Валентин из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Траоре Хамед пострадал.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 112
    Осер 22.3% (25)
    X 37.5% (42)
    Реймс 40.2% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осер
    Ничья
    Реймс
    3.55
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    3.55
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    2.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осер 1:0 Реймс

    Исход игры
    Осер
    22.3% (25)
    Ничья
    37.5% (42)
    Реймс
    40.2% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.05% (50)
    Меньше
    54.95% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    76.58% (85)
    Нет
    23.42% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33% (37)
    1:2 Реймс
    25% (28)
    2:1 Осер
    11.6% (13)
    0:1 Реймс
    8.9% (10)
    1:0 Осер
    8% (9)
    1:3 Реймс
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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    Осер
    Реймс
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