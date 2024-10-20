Тур: 8. Стадион: Аббе-Дешам. Главный судья: Батта Флоран
0'
1' Желтая карточкаАтангана-Эдоа Валентин
1:0
16' ГолДиоманде Синали
23' Желтая карточкаТраоре Хамед
1:0
36' Не забитый пенальтиЖубал Мендес
Ход матча
16'
1:0
23'
36'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
128 Количество передач 236
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Леон
Донован
14
Менса
Гидеон
27
Дануа
Кевин
25
Траоре
Хамед
19
Айе
Флориан
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
21
Кипре
Седрик
10
Теума
Тедди
11
Салама
Амин
- Основной состав
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
-
27 Дануа КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Траоре ХамедПолузащитник
-
19 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Диуссе АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Онаиву АдоНападающий
-
-
92 Акпа Клеман
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
23 БутаЗащитник
-
21 Кипре СедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Сангюи НоаЗащитник
- Полузащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Осер
Реймс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
0.71
Среднее время на гол
180
126
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.86
2
Среднее время на гол
48
45
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.36
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
76
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Хамед
|2
|0.25
|Перрен Гаэтан
|1
|0.13
|Овусу Элиша
|1
|0.13
|Диоманде Синали
|1
|0.13
|Равелсон Райан
|1
|0.13
|Онаиву Адо
|1
|0.13
|Бейр Телониус
|1
|0.13
|Кулибали Лассо
|1
|0.13
|Жубал Мендес
|1 (1)
|0.13
|Леон Донован
|0
|0
|Синайоко Лассин
|0
|0
|Жоли Поль
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|4
|0.5
|Манетси Маршал
|3
|0.38
|Дьяките Умар
|2
|0.25
|Ито Дзюня
|2
|0.25
|Фофана Яя
|1
|0.13
|Акиеме Серхио
|1
|0.13
|Теума Тедди
|1 (1)
|0.13
|Бута
|0
|0
|Кипре Седрик
|0
|0
|Сангюи Ноа
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Овусу Элиша
|3
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|1
|Жубал Мендес
|2
|0
|Синайоко Лассин
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Онаиву Адо
|0
|1
|Равелсон Райан
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Ошо Гэбриэл
|1
|0
|Жоли Поль
|1
|0
|Акпа Клеман
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяките Умар
|3
|0
|Фофана Яя
|3
|0
|Бута
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Атангана-Эдоа Валентин
|2
|0
|Коне Амаду
|0
|1
|Теума Тедди
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
Результаты матчей
Осер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
2
Осер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Реймс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
0
7
Осер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
0
9
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
3
60%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
21%
1-15
4
40%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
21%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
21%
1
10%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сент-Этьен - Осер 3:1 Осер - Брест 3:0 Монпелье - Осер 3:2 Осер - Монако 0:3
Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3 Осер - Лаваль 4:0 Родез - Осер 2:0 Кевийи - Осер 4:3
Реймс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реймс - Монпелье 4:2 Анже - Реймс 1:3 Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2
Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1
Результаты матчей
Осер
Реймс
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Осер
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
52
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|25 - 8
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 7
|10
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|12.
|1:0 Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 19
|6
|16.
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|17.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 4
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 2
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|14.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|16.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|1:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|6.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 12
|2
|13.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|1:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|7 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (4)
|Реймс
|Накамура Кейто
|4 (1)
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осер 1:0 Реймс
Исход игры
Осер
22.3% (25)
Ничья
37.5% (42)
Реймс
40.2% (45)
Тотал 2.5
Больше
45.05% (50)
Меньше
54.95% (61)
Обе команды забьют
Да
76.58% (85)
Нет
23.42% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33% (37)
1:2 Реймс
25% (28)
2:1 Осер
11.6% (13)
0:1 Реймс
8.9% (10)
1:0 Осер
8% (9)
1:3 Реймс
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!