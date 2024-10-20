Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Траоре Хамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Перрен Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Осер

48' Кипре Седрик пробует нанести удар издали, но Донован Леон держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Реймс

44' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

43' Перрен Гаэтан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Осер

41' Салама Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

36' СПАСЕНО - Жубал Мендес пробил пенальти, но Йеванн Диуф отбивает!

35' Перрен Гаэтан пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

32' Осер начинает с центра поля

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Манетси Маршал получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Накамура Кейто не смог попасть в створ ударом издали

24' Салама Амин пробует нанести удар издали, но Донован Леон держит все под контролем

23' Траоре Хамед получил желтую карточку от судьи

23' Теума Тедди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

22' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Реймс

20' Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Осер будет все-таки засчитан.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Осер

16' Г О О О О Л - Диоманде Синали изменил счет на табло!

16' Перрен Гаэтан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Перрен Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Жубал Мендес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Перрен Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

11' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Траоре Хамед пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

8' Айе Флориан нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.

7' Дануа Кевин из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

3' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Реймс

2' Траоре Хамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре