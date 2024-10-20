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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Осер
2:1
Конец матча
Реймс
0'
1' Желтая карточка
Атангана-Эдоа Валентин
1:0
16' Гол
Диоманде Синали
23' Желтая карточка
Траоре Хамед
1:0
36' Не забитый пенальти
Жубал Мендес
2:0
52' Гол
Траоре Хамед
56' Желтая карточка
Бута
2:1
90' Гол
Накамура Кейто
90' Желтая карточка
Акпа Клеман
90' Желтая карточка
Манетси Маршал
90'+8

Ход матча

1'
 
Атангана-Эдоа Валентин
16'
Диоманде Синали
(Перрен Гаэтан)
1:0
23'
Траоре Хамед
 
36'
Жубал Мендес
1:0
52'
Траоре Хамед
(Менса Гидеон)
2:0
56'
 
Бута
60'
 
Сангюи Ноа
Бута
60'
 
Окуму Джозеф
Кипре Седрик
60'
 
Диакон Мамаду
Теума Тедди
69'
Акпа Клеман
Ошо Гэбриэл
 
74'
 
Niama Sissoko
Салама Амин
75'
Бейр Телониус
Траоре Хамед
 
76'
Синайоко Лассин
Айе Флориан
 
84'
Онаиву Адо
Перрен Гаэтан
 
84'
 
Коне Амаду
Атангана-Эдоа Валентин
90'
2:1
Накамура Кейто
(Ито Дзюня)
90'
Акпа Клеман
 
90'
 
Манетси Маршал

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 9
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 261 Количество передач 478
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 112
Осер 22.3% (25)
X 37.5% (42)
Реймс 40.2% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Леон
Донован
20
Диоманде
Синали
4
Жубал
Мендес
3
Ошо
Гэбриэл
23
Хувер
Ки-Джана
14
Менса
Гидеон
97
Равелсон
Райан
27
Дануа
Кевин
10
Перрен
Гаэтан
25
Траоре
Хамед
19
Айе
Флориан
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
21
Кипре
Седрик
5
Агбаду
Эммануэль
18
Акиеме
Серхио
15
Манетси
Маршал
6
Атангана-Эдоа
Валентин
7
Ито
Дзюня
10
Теума
Тедди
17
Накамура
Кейто
11
Салама
Амин
Осер
3-4-2-1
Реймс
4-2-3-1

История личных встреч

Осер
Реймс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
3:1
ТМК
3:1
Л1
0:0
Л1
2:1
ТМК
0:2
Л2
1:4
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
3:0
ТМК
0:0
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
0.71

Среднее время на гол

180
126

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
2

Среднее время на гол

48
45

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Хамед 3 0.38
Перрен Гаэтан 1 0.13
Овусу Элиша 1 0.13
Диоманде Синали 1 0.13
Равелсон Райан 1 0.13
Онаиву Адо 1 0.13
Бейр Телониус 1 0.13
Кулибали Лассо 1 0.13
Жубал Мендес 1 (1) 0.13
Леон Донован 0 0
Менса Гидеон 0 0
Синайоко Лассин 0 0
Жоли Поль 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 5 0.63
Манетси Маршал 3 0.38
Ито Дзюня 2 0.25
Дьяките Умар 2 0.25
Фофана Яя 1 0.13
Акиеме Серхио 1 0.13
Теума Тедди 1 (1) 0.13
Бута 0 0
Кипре Седрик 0 0
Сангюи Ноа 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овусу Элиша 3 0
Хувер Ки-Джана 1 1
Жубал Мендес 2 0
Синайоко Лассин 2 0
Диоманде Синали 2 0
Акпа Клеман 2 0
Онаиву Адо 0 1
Равелсон Райан 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Жоли Поль 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяките Умар 3 0
Бута 3 0
Манетси Маршал 3 0
Фофана Яя 3 0
Атангана-Эдоа Валентин 2 0
Коне Амаду 0 1
Теума Тедди 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Накамура Кейто 1 0

Результаты матчей

Осер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
3
Осер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

0
7
Осер
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Реймс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

0
10

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
60%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
20%
1-15
5
42%
2
13%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
5
33%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сент-Этьен - Осер 3:1 Осер - Брест 3:0 Монпелье - Осер 3:2 Осер - Монако 0:3
Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3 Осер - Лаваль 4:0 Родез - Осер 2:0 Кевийи - Осер 4:3
Реймс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реймс - Монпелье 4:2 Анже - Реймс 1:3 Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2
Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1

Результаты матчей

Осер
Реймс

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Осер
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
2.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Лилль
 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Реймс
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
6.
Ланс
 Заявка 8 3 5 0 9 - 4 14
7.
Лион
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
8.
Брест
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Ницца
 Заявка 8 2 4 2 16 - 8 10
10.
Нант
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
11.
Страсбург
 Заявка 8 2 4 2 16 - 16 10
12.
Осер
 Заявка 8 3 0 5 11 - 16 9
13.
Ренн
 Заявка 8 2 2 4 12 - 12 8
14.
Сент-Этьен
 Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
15.
Гавр
 Заявка 8 2 0 6 7 - 19 6
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 8 - 21 4
18.
Анже
 Заявка 8 0 4 4 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
14.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
17.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Анже
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
12.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Осер пытается что-то создать.
  • 97'
    Реймс контролирует мяч.
  • 96'
    Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Осер пытается что-то создать.
  • 95'
    Манетси Маршал получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 94'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 93'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Осер пытается что-то создать.
    • 93'
      Синайоко Лассин из команды Осер в офсайде
    • 93'
      Осер пытается что-то создать.
    • 93'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 93'
      Реймс контролирует мяч.
    • 92'
      Niama Sissoko нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 91'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 90'
      Контроль мяча: Осер: 35%, Реймс: 65%.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Осер начинает контратаку
    • 89'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Судья сигнализирует, что Менса Гидеон из команды Осер поставил подножку. Пострадал Niama Sissoko
    • 88'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 88'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 88'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Судья свистит. Хувер Ки-Джана атаковал сзади соперника. Это Диакон Мамаду заработал своей команде штрафной
    • 87'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 87'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 86'
      Реймс контролирует мяч.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 86'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Контроль мяча: Осер: 35%, Реймс: 65%.
    • 86'
      Осер пытается что-то создать.
    • 85'
      Окуму Джозеф из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Равелсон Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 84'
      Тактическая замена. Атангана-Эдоа Валентин уходит с поля и его заменяет Коне Амаду
    • 84'
      Тактическая замена. Перрен Гаэтан уходит с поля и его заменяет Онаиву Адо
    • 84'
      Хувер Ки-Джана из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 84'
      Осер пытается что-то создать.
    • 84'
      Осер контролирует мяч.
    • 83'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 83'
      Хорошую попытку сделал Дануа Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 83'
      Осер пытается что-то создать.
    • 83'
      Диакон Мамаду нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 82'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 82'
      Бейр Телониус из команды Осер в офсайде
    • 81'
      Судья сигнализирует, что Накамура Кейто из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Дануа Кевин
    • 81'
      Окуму Джозеф из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Перрен Гаэтан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 80'
      Осер пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: Осер: 35%, Реймс: 65%.
    • 80'
      Nhoa Sangui наказан за толчок Менса Гидеон
    • 80'
      Осер контролирует мяч.
    • 79'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 79'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 79'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 79'
      Реймс контролирует мяч.
    • 78'
      Осер пытается что-то создать.
    • 78'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 78'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс в офсайде
    • 77'
      Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 77'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Niama Sissoko не смог попасть в створ ударом издали
    • 77'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 77'
      Хорошую попытку сделал Синайоко Лассин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 76'
      Осер контролирует мяч.
    • 76'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Контроль мяча: Осер: 35%, Реймс: 65%.
    • 76'
      Айе Флориан получил травму и заменен. Синайоко Лассин выходит на поле.
    • 75'
      Траоре Хамед получил травму и заменен. Бейр Телониус выходит на поле.
    • 75'
      Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Хамед получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 74'
      Тактическая замена. Салама Амин уходит с поля и его заменяет Niama Sissoko
    • 74'
      Траоре Хамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 74'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 73'
      Осер пытается что-то создать.
    • 73'
      Осер пытается что-то создать.
    • 73'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 73'
      Реймс контролирует мяч.
    • 73'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 72'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 72'
      Реймс контролирует мяч.
    • 72'
      Осер пытается что-то создать.
    • 72'
      Осер контролирует мяч.
    • 72'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 71'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 71'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 71'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Накамура Кейто нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 71'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 71'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 71'
      Контроль мяча: Осер: 35%, Реймс: 65%.
    • 70'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 70'
      Судья сигнализирует, что Айе Флориан из команды Осер поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
    • 70'
      Осер пытается что-то создать.
    • 69'
      Ошо Гэбриэл получил легкую травму, и его заменил Акпа Клеман.
    • 69'
      Ошо Гэбриэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 68'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 68'
      Леон Донован из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 67'
      Реймс контролирует мяч.
    • 67'
      Осер пытается что-то создать.
    • 67'
      Осер контролирует мяч.
    • 67'
      Акиеме Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 67'
      Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 66'
      Накамура Кейто нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 66'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 66'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 66'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 66'
      Траоре Хамед из команды Осер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 66'
      Хувер Ки-Джана из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 65'
      Осер пытается что-то создать.
    • 65'
      Осер контролирует мяч.
    • 65'
      Осер пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Осер: 34%, Реймс: 66%.
    • 65'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 65'
      Реймс контролирует мяч.
    • 64'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 64'
      Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 63'
      Равелсон Райан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 63'
      Реймс контролирует мяч.
    • 63'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 61'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 61'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 61'
      Реймс контролирует мяч.
    • 61'
      Реймс контролирует мяч.
    • 61'
      Контроль мяча: Осер: 36%, Реймс: 64%.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 60'
      Тактическая замена. Теума Тедди уходит с поля и его заменяет Диакон Мамаду
    • 60'
      Тактическая замена. Кипре Седрик уходит с поля и его заменяет Окуму Джозеф
    • 60'
      Тактическая замена. Бута уходит с поля и его заменяет Nhoa Sangui
    • 59'
      Ошо Гэбриэл из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Атангана-Эдоа Валентин из команды Реймс в офсайде
    • 59'
      Манетси Маршал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 59'
      Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 59'
      Ошо Гэбриэл ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 58'
      Реймс контролирует мяч.
    • 58'
      Реймс контролирует мяч.
    • 58'
      Осер контролирует мяч.
    • 57'
      Леон Донован из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 56'
      Бута получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Судья свистит. Бута атаковал сзади соперника. Это Траоре Хамед заработал своей команде штрафной
    • 56'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 56'
      Реймс контролирует мяч.
    • 56'
      Реймс контролирует мяч.
    • 55'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 55'
      Контроль мяча: Осер: 38%, Реймс: 62%.
    • 54'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 54'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Хувер Ки-Джана ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Реймс контролирует мяч.
    • 54'
      Реймс контролирует мяч.
    • 52'
      Менса Гидеон сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Траоре Хамед забивает с левой ноги!
    • 52'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 51'
      Манетси Маршал наказан за толчок Равелсон Райан
    • 51'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 50'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 50'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Осер: 36%, Реймс: 64%.
    • 50'
      Реймс контролирует мяч.
    • 49'
      Накамура Кейто нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Ошо Гэбриэл из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 49'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 48'
      Реймс контролирует мяч.
    • 48'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Осер контролирует мяч.
    • 48'
      Осер контролирует мяч.
    • 47'
      Осер пытается что-то создать.
    • 47'
      Осер контролирует мяч.
    • 47'
      Осер контролирует мяч.
    • 47'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 47'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Равелсон Райан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Осер пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Траоре Хамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 50'
      Осер начинает контратаку
    • 50'
      Перрен Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Диоманде Синали из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Диоманде Синали из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 49'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Осер пытается что-то создать.
    • 49'
      Осер контролирует мяч.
    • 48'
      Осер контролирует мяч.
    • 48'
      Осер контролирует мяч.
    • 48'
      Реймс контролирует мяч.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 48'
      Кипре Седрик пробует нанести удар издали, но Донован Леон держит все под контролем
    • 47'
      Реймс контролирует мяч.
    • 47'
      Реймс контролирует мяч.
    • 47'
      Реймс контролирует мяч.
    • 47'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 47'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 46'
      Осер начинает контратаку
    • 46'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 46'
      Контроль мяча: Осер: 36%, Реймс: 64%.
    • 46'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 45'
      Осер пытается что-то создать.
    • 44'
      Реймс контролирует мяч.
    • 44'
      Осер пытается что-то создать.
    • 44'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 44'
      Реймс контролирует мяч.
    • 43'
      Траоре Хамед наказан за толчок Манетси Маршал
    • 43'
      Кипре Седрик из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Перрен Гаэтан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 41'
      Салама Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 41'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 41'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 41'
      Реймс контролирует мяч.
    • 41'
      Реймс контролирует мяч.
    • 40'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Осер: 37%, Реймс: 63%.
    • 40'
      Салама Амин наказан за толчок Жубал Мендес
    • 39'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 39'
      Реймс контролирует мяч.
    • 39'
      Осер пытается что-то создать.
    • 39'
      Бута из команды Реймс в офсайде
    • 38'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 38'
      Осер пытается что-то создать.
    • 38'
      Кипре Седрик наказан за толчок Айе Флориан
    • 37'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Осер контролирует мяч.
    • 37'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 37'
      Контроль мяча: Осер: 37%, Реймс: 63%.
    • 36'
      СПАСЕНО - Жубал Мендес пробил пенальти, но Йеванн Диуф отбивает!
    • 35'
      ПЕНАЛЬТИ - Бута из команды Реймс привез своей команде пенальти за опасную игру против Траоре Хамед.
    • 35'
      Перрен Гаэтан пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 35'
      Осер пытается что-то создать.
    • 34'
      Осер контролирует мяч.
    • 34'
      Осер контролирует мяч.
    • 34'
      Реймс контролирует мяч.
    • 33'
      Осер пытается что-то создать.
    • 33'
      Осер контролирует мяч.
    • 33'
      Осер пытается что-то создать.
    • 33'
      Манетси Маршал возвращается на поле.
    • 33'
      Осер пытается что-то создать.
    • 32'
      Осер начинает с центра поля
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Ох, нехорошо это выглядит. Манетси Маршал получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 31'
      Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Осер: 33%, Реймс: 67%.
    • 30'
      Реймс контролирует мяч.
    • 30'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Менса Гидеон выиграл воздушное противоборство у Теума Тедди.
    • 30'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Осер контролирует мяч.
    • 29'
      Реймс контролирует мяч.
    • 29'
      Реймс контролирует мяч.
    • 29'
      Реймс контролирует мяч.
    • 29'
      Осер пытается что-то создать.
    • 28'
      Осер контролирует мяч.
    • 28'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Осер контролирует мяч.
    • 28'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 27'
      Осер контролирует мяч.
    • 26'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Накамура Кейто не смог попасть в створ ударом издали
    • 26'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Осер: 33%, Реймс: 67%.
    • 24'
      Салама Амин пробует нанести удар издали, но Донован Леон держит все под контролем
    • 23'
      Траоре Хамед получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Траоре Хамед из команды Осер толкнул локтем оппонента. Это Акиеме Серхио заработал фол
    • 23'
      Теума Тедди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 22'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Реймс.
    • 22'
      Салама Амин из команды Реймс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 22'
      Теума Тедди из команды Реймс подал угловой справа.
    • 21'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Осер: 39%, Реймс: 61%.
    • 20'
      Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 18'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Осер будет все-таки засчитан.
    • 17'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Осер.
    • 16'
      Перрен Гаэтан сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Диоманде Синали изменил счет на табло!
    • 16'
      Перрен Гаэтан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Контроль мяча: Осер: 44%, Реймс: 56%.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Теума Тедди из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Траоре Хамед
    • 15'
      Перрен Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Акиеме Серхио из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Жубал Мендес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Перрен Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Акиеме Серхио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Осер пытается что-то создать.
    • 14'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Осер контролирует мяч.
    • 13'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 13'
      Бута из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Траоре Хамед.
    • 12'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 11'
      Реймс контролирует мяч.
    • 11'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Осер пытается что-то создать.
    • 11'
      Айе Флориан выиграл воздушное противоборство у Атангана-Эдоа Валентин.
    • 11'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Осер: 44%, Реймс: 56%.
    • 10'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 10'
      Реймс контролирует мяч.
    • 9'
      Траоре Хамед пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 9'
      Осер пытается что-то создать.
    • 9'
      Осер контролирует мяч.
    • 9'
      Реймс контролирует мяч.
    • 8'
      Реймс контролирует мяч.
    • 8'
      Осер контролирует мяч.
    • 8'
      Айе Флориан нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • 7'
      Дануа Кевин из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Осер пытается что-то создать.
    • 7'
      Осер контролирует мяч.
    • 7'
      Диоманде Синали из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Диоманде Синали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Манетси Маршал нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Осер: 33%, Реймс: 67%.
    • 5'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 5'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Реймс контролирует мяч.
    • 4'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Осер пытается что-то создать.
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 4'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 3'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Реймс.
    • 2'
      Траоре Хамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Атангана-Эдоа Валентин из команды Реймс получает желтую после опасной игры.
    • 1'
      Атангана-Эдоа Валентин из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Траоре Хамед пострадал.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Осер 22.3% (25)
    X 37.5% (42)
    Реймс 40.2% (45)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осер 2:1 Реймс

    Исход игры
    Осер
    22.3% (25)
    Ничья
    37.5% (42)
    Реймс
    40.2% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.05% (50)
    Меньше
    54.95% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    76.58% (85)
    Нет
    23.42% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33% (37)
    1:2 Реймс
    25% (28)
    2:1 Осер
    11.6% (13)
    0:1 Реймс
    8.9% (10)
    1:0 Осер
    8% (9)
    1:3 Реймс
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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