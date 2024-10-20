Тур: 8. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Ангула Гаэль
0'
33' Желтая карточкаЗезе Натан
38' Желтая карточкаЧиривелья Педро
1:0
67' ГолАблин Маттис
1:1
72' ГолГессан Эванн
89' Желтая карточкаКлосс Жонатан
90'+7
Ход матча
33'
38'
67'
1:0
72'
1:1
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 7
-
4 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
392 Количество передач 537
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
44
Зезе
Натан
25
Молле
Флоран
39
Аблин
Маттис
27
Саймон
Мозес
33
Менди
Антуан
2
Абди
Али
29
Гессан
Эванн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
39 Аблин МаттисПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Томас СорбаНападающий
-
66 Louis Leroux
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Абди АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Гессан ЭваннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
-
20 Лоше ТомЗащитник
- Полузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Илие РарешНападающий
- Нападающий
-
42 Yael Nandjou
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Нант
Ницца
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
26 матчей
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.25
1.21
Среднее время на гол
72
74
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.31
1.12
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
68
80
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.25
|Лепенан Йоанн
|2
|0.25
|Аблин Маттис
|2
|0.25
|Дуглас Гомес
|1
|0.13
|Томас Сорба
|1
|0.13
|Мохамед Мостафа
|1
|0.13
|Bahereba Guirassy
|1
|0.13
|Кадевере Тино
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гессан Эванн
|4
|0.5
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.25
|Шо Мохамед-Али
|2
|0.25
|Клосс Жонатан
|1
|0.13
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.13
|Диоп Софьян
|1
|0.13
|Будауи Хишем
|1
|0.13
|Абди Али
|1
|0.13
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.13
|Росарио Пабло
|1 (1)
|0.13
|Бога Жереми
|0
|0
|Лаборд Гаэтан
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коко Маркус
|2
|1
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Паллуа Николя
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Зезе Натан
|2
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Аблин Маттис
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|3
|0
|Бомбито Мойзе
|1
|1
|Будауи Хишем
|2
|0
|Абди Али
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0
|Менди Антуан
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
|Буанани Бадредин
|1
|0
Результаты матчей
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ницца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
9
Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ницца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
18%
2
13%
1-15
3
27%
4
27%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лион - Нант 2:0 Нант - Сент-Этьен 2:2 Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2
Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3
Ницца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1
Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0
Результаты матчей
Нант
Ницца
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
8:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 67%
8
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
8
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Нант
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
26
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|25 - 8
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|16 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 16
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 19
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 21
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 4
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 2
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 12
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|7 (1)
|Реймс
|Накамура Кейто
|5 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (4)
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 1:1 Ницца
Исход игры
Нант
25% (28)
Ничья
50.9% (57)
Ницца
24.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
31.53% (35)
Меньше
68.47% (76)
Обе команды забьют
Да
78.38% (87)
Нет
21.62% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.4% (52)
2:1 Нант
14.3% (16)
1:2 Ницца
13.4% (15)
1:0 Нант
9.8% (11)
0:1 Ницца
8.9% (10)
0:0 Ничья
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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