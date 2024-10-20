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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ангула Гаэль
Нант
1:1
Конец матча
Ницца
0'
33' Желтая карточка
Зезе Натан
38' Желтая карточка
Чиривелья Педро
1:0
67' Гол
Аблин Маттис
1:1
72' Гол
Гессан Эванн
89' Желтая карточка
Клосс Жонатан
90'+7

Ход матча

33'
Зезе Натан
 
38'
Чиривелья Педро
 
65'
Томас Сорба
Мохамед Мостафа
 
65'
Гбамен Жан-Филипп
Молле Флоран
 
67'
Аблин Маттис
(Саймон Мозес)
1:0
68'
 
Лаборд Гаэтан
Бога Жереми
68'
 
Диоп Софьян
Мукоко Юссуфа
72'
1:1
Гессан Эванн
(Диоп Софьян)
77'
Ганаго Игнатиус
Аблин Маттис
 
77'
Кадевере Тино
Чиривелья Педро
 
89'
 
Клосс Жонатан
90'
 
Лоше Том
Абди Али
90'
Ассумани Демен
Лепенан Йоанн
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 392 Количество передач 537
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 112
Нант 25% (28)
X 50.9% (57)
Ницца 24.1% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
98
Амьен-Аду
Кельвен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
44
Зезе
Натан
3
Коцца
Николя
5
Чиривелья
Педро
25
Молле
Флоран
39
Аблин
Маттис
8
Лепенан
Йоанн
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
1
Булка
Марцин
33
Менди
Антуан
64
Бомбито
Мойзе
5
Абдель
Монем
Мохамед
92
Клосс
Жонатан
2
Абди
Али
8
Росарио
Пабло
6
Будауи
Хишем
29
Гессан
Эванн
7
Бога
Жереми
15
Мукоко
Юссуфа
Нант
4-2-3-1
Ницца
3-4-2-1

История личных встреч

Нант
Ницца

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:1
К
0:1
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0
КЛ
4:3
К
0:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
2:1

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.25
1.21

Среднее время на гол

72
74

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.31
1.12

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
80

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 2 (1) 0.25
Лепенан Йоанн 2 0.25
Аблин Маттис 2 0.25
Дуглас Гомес 1 0.13
Томас Сорба 1 0.13
Мохамед Мостафа 1 0.13
Bahereba Guirassy 1 0.13
Кадевере Тино 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гессан Эванн 4 0.5
Мукоко Юссуфа 2 0.25
Шо Мохамед-Али 2 0.25
Клосс Жонатан 1 0.13
Н'Домбеле Тангай 1 0.13
Диоп Софьян 1 0.13
Будауи Хишем 1 0.13
Абди Али 1 0.13
Ндайишимийе Юссуф 1 0.13
Росарио Пабло 1 (1) 0.13
Бога Жереми 0 0
Лаборд Гаэтан 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коко Маркус 2 1
Дуглас Гомес 3 0
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Зезе Натан 2 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Коцца Николя 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 3 0
Бомбито Мойзе 1 1
Будауи Хишем 2 0
Абди Али 1 0
Росарио Пабло 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Бар Мельвен 1 0
Абдель Монем Мохамед 1 0
Менди Антуан 1 0
Франк Эз 1 0
Буанани Бадредин 1 0

Результаты матчей

Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ницца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
9
Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ницца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
18%
2
13%
1-15
3
27%
4
27%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лион - Нант 2:0 Нант - Сент-Этьен 2:2 Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2
Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3
Ницца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1
Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0

Результаты матчей

Нант
Ницца

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
8:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 67%
8
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
8
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Нант
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
2.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Лилль
 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Реймс
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
6.
Ланс
 Заявка 8 3 5 0 9 - 4 14
7.
Лион
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
8.
Брест
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Ницца
 Заявка 8 2 4 2 16 - 8 10
10.
Нант
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
11.
Страсбург
 Заявка 8 2 4 2 16 - 16 10
12.
Осер
 Заявка 8 3 0 5 11 - 16 9
13.
Ренн
 Заявка 8 2 2 4 12 - 12 8
14.
Сент-Этьен
 Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
15.
Гавр
 Заявка 8 2 0 6 7 - 19 6
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 8 - 21 4
18.
Анже
 Заявка 8 0 4 4 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
14.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
17.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Анже
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
12.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Нант: 42%, Ницца: 58%.
  • 96'
    Ассумани Демен не смог попасть в створ ударом издали
  • 96'
    Нант пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: Нант: 40%, Ницца: 60%.
  • 95'
    Бомбито Мойзе успешно блокирует удар.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Тактическая замена. Лепенан Йоанн уходит с поля и его заменяет Ассумани Демен
    • 92'
      Хорошую попытку сделал Лепенан Йоанн. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 92'
      Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 92'
      Хорошую попытку сделал Амьен-Аду Кельвен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Менди Антуан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 90'
      Контроль мяча: Нант: 39%, Ницца: 61%.
    • 90'
      Ганаго Игнатиус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Нант 25% (28)
    X 50.9% (57)
    Ницца 24.1% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 1:1 Ницца

    Исход игры
    Нант
    25% (28)
    Ничья
    50.9% (57)
    Ницца
    24.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.53% (35)
    Меньше
    68.47% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (87)
    Нет
    21.62% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.4% (52)
    2:1 Нант
    14.3% (16)
    1:2 Ницца
    13.4% (15)
    1:0 Нант
    9.8% (11)
    0:1 Ницца
    8.9% (10)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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