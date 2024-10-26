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Тур: 8. Стадион: . Зрители: 29500 Главный судья: Райчель Тобиас
Санкт-Паули
0:0
Второй тайм: 65'
Вольфсбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 288 Количество передач 246
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 112
Санкт-Паули 14.3% (16)
X 33.9% (38)
Вольфсбург 51.8% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Санкт-Паули
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
23
Треу
Филипп
7
Ирвайн
Джексон
16
Бухальфа
Карло
10
Синани
Данел
29
Гилавоги
Морган
11
Эггештайн
Йоханнес
1
Грабара
Камиль
2
Фишер
Килиан
18
Вавро
Денис
4
Кулиеракис
Костас
21
Меле
Йоаким
8
Эзкан
Салих
31
Герхардт
Янник
20
Баку
Ридле
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
9
Эль-Амин
Амура
Мохамед
Санкт-Паули
3-4-2-1
Вольфсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Вольфсбург

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
3:1
ММ(
1:3
Б
2:2
Б
1:1
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

64
45

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саад Элиас 2 0.25
Смит Эрик 1 0.13
Афолайян Оладапо 1 0.13
Бухальфа Карло 1 0.13
Эггештайн Йоханнес 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 3 0.38
Борнаув Себастьян 2 0.25
Томаш Тьягу 2 0.25
Майер Ловро 2 (1) 0.25
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.13
Арнольд Максимилиан 1 0.13
Сванберг Маттиас 1 0.13
Меле Йоаким 1 0.13
Баку Ридле 1 0.13
Виммер Патрик 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Кулиеракис Костас 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 2 0
Александр Блессин 1 0
Метс Кароль 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Смит Эрик 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Саад Элиас 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 5 0
Зесигер Седрик 3 0
Виммер Патрик 1 1
Сванберг Маттиас 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Герхардт Янник 0 1
Грабара Камиль 1 0
Винд Йонас 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Вранкс Астер 1 0
Каминьски Якуб 1 0
Фишер Килиан 1 0
Кулиеракис Костас 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Вольфсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Санкт-Паули
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вольфсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

3
2
Санкт-Паули
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Вольфсбург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
1
20%
3
20%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3
Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - Вердер 2:4 Бохум - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0

Результаты матчей

Санкт-Паули
Вольфсбург

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
6
1
1
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
3.
Фрайбург
 1:2 Заявка 8 5 0 3 13 - 10 15
4.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 18 - 13 14
5.
Унион Берлин
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
7.
Боруссия Д
 1:2 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
8.
Штутгарт
 2:0 Заявка 8 3 3 2 17 - 15 12
9.
Вердер
 Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11.
Аугсбург
 2:1 Заявка 8 3 1 4 12 - 19 10
12.
Хайденхайм
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 8 2 2 4 15 - 16 8
15.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 13 - 17 7
16.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
17.
Хольштайн Киль
 0:2 Заявка 8 0 2 6 9 - 23 2
18.
Бохум
 Заявка 7 0 1 6 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1:2 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Аугсбург
 2:1 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
4.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Фрайбург
 1:2 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6.
Штутгарт
 2:0 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
7.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
10.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
11.
Хоффенхайм
 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
14.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
17.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
18.
Хольштайн Киль
 0:2 Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Фрайбург
 1:2 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Штутгарт
 2:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
13.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
14.
Хольштайн Киль
 0:2 Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 1:2 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 2:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 8 (5)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 5 (1)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Амири Надим 1 2
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    Прогнозы 112
    Санкт-Паули 14.3% (16)
    X 33.9% (38)
    Вольфсбург 51.8% (58)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Санкт-Паули
    Ничья
    Вольфсбург
    2.75
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    3.55
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    3.65
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санкт-Паули 0:0 Вольфсбург

    Исход игры
    Санкт-Паули
    14.3% (16)
    Ничья
    33.9% (38)
    Вольфсбург
    51.8% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (55)
    Меньше
    50% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (85)
    Нет
    22.73% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Вольфсбург
    29.5% (33)
    1:1 Ничья
    27.7% (31)
    0:1 Вольфсбург
    8.9% (10)
    2:1 Санкт-Паули
    7.1% (8)
    0:2 Вольфсбург
    6.3% (7)
    1:0 Санкт-Паули
    6.3% (7)
    2:2 Ничья
    6.3% (7)
    1:3 Вольфсбург
    3.6% (4)
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