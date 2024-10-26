Тур: 8. Стадион: Millerntor Stadion. Зрители: 29500 Главный судья: Райчель Тобиас
0:0
Конец матча
0'
76' Желтая карточкаКаминьски Якуб
82' Желтая карточкаМеле Йоаким
90' Желтая карточкаМайер Ловро
90'+5
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
496 Количество передач 434
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Треу
Филипп
10
Синани
Данел
18
Вавро
Денис
21
Меле
Йоаким
20
Баку
Ридле
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Треу ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Синани ДанелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Шмиц МарвинПолузащитник
-
18 Бэнкс СкоттНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
-
23 Винд ЙонасПолузащитник
-
11 Томаш ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Одогу ДавидЗащитник
- Защитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
-
24 Дардай БенсеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Санкт-Паули
Вольфсбург
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.4
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
64
45
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саад Элиас
|2
|0.25
|Смит Эрик
|1
|0.13
|Афолайян Оладапо
|1
|0.13
|Бухальфа Карло
|1
|0.13
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|3
|0.38
|Борнаув Себастьян
|2
|0.25
|Томаш Тьягу
|2
|0.25
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.25
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.13
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.13
|Сванберг Маттиас
|1
|0.13
|Меле Йоаким
|1
|0.13
|Баку Ридле
|1
|0.13
|Виммер Патрик
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
|Кулиеракис Костас
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гилавоги Морган
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Смит Эрик
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
|Саад Элиас
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Зесигер Седрик
|3
|0
|Виммер Патрик
|1
|1
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Каминьски Якуб
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Герхардт Янник
|0
|1
|Майер Ловро
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
|Винд Йонас
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Вольфсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Санкт-Паули
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вольфсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
3
2
Санкт-Паули
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Вольфсбург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
1
20%
3
20%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
3
27%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3
Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - Вердер 2:4 Бохум - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0
Результаты матчей
Санкт-Паули
Вольфсбург
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
71
17
62
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 11
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 16
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 19
|10
|12.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 16
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|10 - 23
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 11
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 6
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|9 (4)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (5)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|5 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|5 (1)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|4
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Санкт-Паули 0:0 Вольфсбург
Исход игры
Санкт-Паули
14.3% (16)
Ничья
33.9% (38)
Вольфсбург
51.8% (58)
Тотал 2.5
Больше
50% (55)
Меньше
50% (55)
Обе команды забьют
Да
77.27% (85)
Нет
22.73% (25)
Популярный счёт
1:2 Вольфсбург
29.5% (33)
1:1 Ничья
27.7% (31)
0:1 Вольфсбург
8.9% (10)
2:1 Санкт-Паули
7.1% (8)
0:2 Вольфсбург
6.3% (7)
1:0 Санкт-Паули
6.3% (7)
2:2 Ничья
6.3% (7)
1:3 Вольфсбург
3.6% (4)
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