Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

87' Кулиеракис Костас из команды Вольфсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

86' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Майер Ловро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Эзкан Салих навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Рефери не любит споров - именно за это Меле Йоаким сейчас получил желтую

82' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

81' Томаш Тьягу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Хорошую попытку сделал Томаш Тьягу . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Якуб Каминьский получает желтую карточку за толчок соперника.

76' Якуб Каминьский наказан за толчок Гилавоги Морган

76' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

74' Эль-Амин Амура Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

71' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

70' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Вольфсбург

69' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Томаш Тьягу получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Тактическая замена. Фишер Килиан уходит с поля и его заменяет Якуб Каминьский

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Смит Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Синани Данел пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

65' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

64' Смит Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Хорошую попытку сделал Синани Данел . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Гилавоги Морган создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Гилавоги Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

61' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Винд Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Винд Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Смит Эрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

58' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Смит Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Василь Никола взял и забрал мяч на выходе

53' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

53' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Санкт-Паули

51' Смит Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Томаш Тьягу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

47' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Эзкан Салих навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хорошую попытку сделал Эль-Амин Амура Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Баку Ридле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля