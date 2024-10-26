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Тур: 8. Стадион: . Зрители: 29500 Главный судья: Райчель Тобиас
Санкт-Паули
0:0
Конец матча
Вольфсбург
0'
76' Желтая карточка
Каминьски Якуб
82' Желтая карточка
Меле Йоаким
90' Желтая карточка
Майер Ловро
90'+5

Ход матча

66'
Афолайян Оладапо
Синани Данел
 
67'
 
Каминьски Якуб
Фишер Килиан
76'
 
Каминьски Якуб
78'
 
Майер Ловро
Винд Йонас
82'
 
Меле Йоаким
82'
Бэнкс Скотт
Эггештайн Йоханнес
 
87'
Вагнер Роберт
Бухальфа Карло
 
89'
 
Бехренс Кевин
Эль-Амин Амура Мохамед
90'
 
Майер Ловро

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 496 Количество передач 434
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 112
Санкт-Паули 14.3% (16)
X 33.9% (38)
Вольфсбург 51.8% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
23
Треу
Филипп
7
Ирвайн
Джексон
16
Бухальфа
Карло
10
Синани
Данел
29
Гилавоги
Морган
11
Эггештайн
Йоханнес
1
Грабара
Камиль
2
Фишер
Килиан
18
Вавро
Денис
4
Кулиеракис
Костас
21
Меле
Йоаким
8
Эзкан
Салих
31
Герхардт
Янник
20
Баку
Ридле
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
9
Эль-Амин
Амура
Мохамед
Санкт-Паули
3-4-2-1
Вольфсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Вольфсбург

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
3:1
ММ(
1:3
Б
2:2
Б
1:1
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

64
45

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саад Элиас 2 0.25
Смит Эрик 1 0.13
Афолайян Оладапо 1 0.13
Бухальфа Карло 1 0.13
Эггештайн Йоханнес 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 3 0.38
Борнаув Себастьян 2 0.25
Томаш Тьягу 2 0.25
Майер Ловро 2 (1) 0.25
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.13
Арнольд Максимилиан 1 0.13
Сванберг Маттиас 1 0.13
Меле Йоаким 1 0.13
Баку Ридле 1 0.13
Виммер Патрик 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Кулиеракис Костас 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 2 0
Александр Блессин 1 0
Метс Кароль 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Смит Эрик 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Саад Элиас 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 5 0
Зесигер Седрик 3 0
Виммер Патрик 1 1
Сванберг Маттиас 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Каминьски Якуб 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Герхардт Янник 0 1
Майер Ловро 1 0
Меле Йоаким 1 0
Грабара Камиль 1 0
Винд Йонас 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Вранкс Астер 1 0
Фишер Килиан 1 0
Кулиеракис Костас 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Вольфсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Санкт-Паули
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вольфсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

3
2
Санкт-Паули
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Вольфсбург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
1
20%
3
20%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3
Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - Вердер 2:4 Бохум - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0

Результаты матчей

Санкт-Паули
Вольфсбург

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
6
2
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 14 - 3 20
2.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
3.
Фрайбург
 Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
4.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 18 - 13 14
5.
Унион Берлин
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
7.
Боруссия Д
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
8.
Штутгарт
 Заявка 8 3 3 2 17 - 16 12
9.
Вердер
 Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11.
Аугсбург
 Заявка 8 3 1 4 12 - 19 10
12.
Хайденхайм
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 2 4 15 - 16 8
15.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 13 - 17 7
16.
Санкт-Паули
 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 8 0 2 6 10 - 23 2
18.
Бохум
 Заявка 7 0 1 6 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
4.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
10.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
11.
Хоффенхайм
 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
14.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
17.
Вольфсбург
 Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Штутгарт
 Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 8 (5)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Боруссия Д Бенсебаини Рами 4
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    Прогнозы 112
    Санкт-Паули 14.3% (16)
    X 33.9% (38)
    Вольфсбург 51.8% (58)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санкт-Паули 0:0 Вольфсбург

    Исход игры
    Санкт-Паули
    14.3% (16)
    Ничья
    33.9% (38)
    Вольфсбург
    51.8% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (55)
    Меньше
    50% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (85)
    Нет
    22.73% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Вольфсбург
    29.5% (33)
    1:1 Ничья
    27.7% (31)
    0:1 Вольфсбург
    8.9% (10)
    2:1 Санкт-Паули
    7.1% (8)
    0:2 Вольфсбург
    6.3% (7)
    1:0 Санкт-Паули
    6.3% (7)
    2:2 Ничья
    6.3% (7)
    1:3 Вольфсбург
    3.6% (4)
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