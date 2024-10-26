Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Это был отличный перфоманс от команды Фрайбург , есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Фрайбург

44' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Баумгартнер Кристоф нанес удар головой, но Ноа Атуболу спокойно отбил мяч.

41' Удар от ворот произведет Фрайбург

40' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

40' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Шешко Беньямин нанес удар головой, но Ноа Атуболу спокойно отбил мяч.

39' Баумгартнер Кристоф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Адаму Чуквубике получил желтую карточку от судьи

38' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Гертрейда Лютсхарел получил желтую карточку от судьи

37' Кампль Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Хорошую попытку сделал Шешко Беньямин . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Нуса Антонио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Розенфельдер Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Динкчи Эрен не смог попасть в створ ударом издали

33' Люкеба Кастелло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Гюнтер Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Грифо Винченцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Хёфлер Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Грифо Винченцо из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

24' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

24' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Кампль Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Кюблер Лукас нанес удар головой, но Петер Гулачи спокойно отбил мяч.

21' Грифо Винченцо из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Доан Рицу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Нуса Антонио наказан за толчок Патрик Остерхаге

19' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Игрок из команды РБ Лейпциг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Шешко Беньямин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Г О О О О О О Л - Доан Рицу из команды Фрайбург с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

15' Грифо Винченцо из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Хорошую попытку сделал Баумгартнер Кристоф . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Оооо... вот это был удар! Адаму Чуквубике должен был забить с этой позиции.

11' Адаму Чуквубике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Динкчи Эрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

9' Удар от ворот произведет Фрайбург

9' Опенда Лои оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Хенрихс Бенджамин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Патрик Остерхаге оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола