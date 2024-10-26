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Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
РБ Лейпциг
2:1
Второй тайм: 68'
Фрайбург
0'
0:1
15' Гол
Доан Рицу
38' Желтая карточка
Адаму Чуквубике
46' Желтая карточка
Линхарт Филипп
1:1
47' Гол
Орбан Вилли
2:1
58' Гол
Гертрейда Лютсхарел

Ход матча

15'
0:1
Доан Рицу
(Грифо Винченцо)
38'
 
Адаму Чуквубике
46'
Вандервоордт Маартен
Гулачи Петер
 
46'
 
Линхарт Филипп
47'
Орбан Вилли
(Хенрихс Бенджамин)
1:1
58'
Гертрейда Лютсхарел
2:1
65'
Вермирен Артур
Айдара Амаду
 
65'
Андре Силва
Шешко Беньямин
 
68'
 
Грегорич Михаэль
Адаму Чуквубике
68'
 
Муслия Флоран
Грифо Винченцо

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 228 Количество передач 241
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 113
РБ Лейпциг 92.9% (105)
X 7.1% (8)
Фрайбург 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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РБ Лейпциг
Ничья
Фрайбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
3
Гертрейда
Лютсхарел
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
39
Хенрихс
Бенджамин
8
Айдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
7
Нуса
Антонио
14
Баумгартнер
Кристоф
30
Шешко
Беньямин
11
Опенда
Лои
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
37
Розенфельдер
Макс
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
6
Патрик
Остерхаге
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
18
Динкчи
Эрен
32
Грифо
Винченцо
20
Адаму
Чуквубике
РБ Лейпциг
4-2-2-2
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Фрайбург

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

20 матчей

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б
1:4
Б
3:1
Б
0:1
К
1:5
Б
3:1
К
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:4
Б2
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

2.44
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.27
0.78

Среднее время на гол

70
115

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

1.8
1.45

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

50
62

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 4 0.5
Шешко Беньямин 2 0.25
Симонс Хави 2 0.25
Орбан Вилли 2 0.25
Нуса Антонио 1 0.13
Кампль Кевин 1 0.13
Гертрейда Лютсхарел 1 0.13
Хенрихс Бенджамин 0 0
Айдара Амаду 0 0
Раум Давид 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доан Рицу 4 0.5
Грифо Винченцо 3 0.38
Адаму Чуквубике 2 0.25
Кюблер Лукас 2 0.25
Гюнтер Кристиан 1 0.13
Линхарт Филипп 1 0.13
Динкчи Эрен 0 0
Хёлер Лукас 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Амаду 3 0
Розе Марко 1 1
Клостерманн Лукас 2 0
Симонс Хави 2 0
Орбан Вилли 0 1
Кампль Кевин 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Вермирен Артур 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 3 0
Адаму Чуквубике 3 0
Хёфлер Николас 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
РБ Лейпциг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
8
РБ Лейпциг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Фрайбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
5
45%
4
33%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3
РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3
Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Фрайбург

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
3
1
1
2
2.5
2
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
4
3
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
3.
Фрайбург
 1:2 Заявка 8 5 0 3 13 - 10 15
4.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 18 - 13 14
5.
Унион Берлин
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
7.
Боруссия Д
 1:2 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
8.
Штутгарт
 2:0 Заявка 8 3 3 2 17 - 15 12
9.
Вердер
 Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11.
Аугсбург
 2:1 Заявка 8 3 1 4 12 - 19 10
12.
Хайденхайм
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 8 2 2 4 15 - 16 8
15.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 13 - 17 7
16.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
17.
Хольштайн Киль
 0:2 Заявка 8 0 2 6 9 - 23 2
18.
Бохум
 Заявка 7 0 1 6 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1:2 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Аугсбург
 2:1 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
4.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Фрайбург
 1:2 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6.
Штутгарт
 2:0 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
7.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
10.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
11.
Хоффенхайм
 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
14.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
17.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
18.
Хольштайн Киль
 0:2 Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Фрайбург
 1:2 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Штутгарт
 2:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
13.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
14.
Хольштайн Киль
 0:2 Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 1:2 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 2:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 8 (5)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 5 (1)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Амири Надим 1 2
Весь список
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    Прогнозы 113
    РБ Лейпциг 92.9% (105)
    X 7.1% (8)
    Фрайбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Фрайбург
    4.20
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    4.60
    4.27
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    92.9% (105)
    Ничья
    7.1% (8)
    Фрайбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.45% (72)
    Меньше
    34.55% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (80)
    Нет
    27.27% (30)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    57.5% (65)
    1:0 РБ Лейпциг
    14.2% (16)
    2:0 РБ Лейпциг
    12.4% (14)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    3:1 РБ Лейпциг
    4.4% (5)
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