Тур: 8. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Главный судья: Яблонски Свен
2:1
Второй тайм: 68'
0'
0:1
15' ГолДоан Рицу
38' Желтая карточкаАдаму Чуквубике
46' Желтая карточкаЛинхарт Филипп
1:1
47' ГолОрбан Вилли
2:1
58' ГолГертрейда Лютсхарел
Ход матча
15'
0:1
38'
46'
47'
1:1
58'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
228 Количество передач 241
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
44
Кампль
Кевин
11
Опенда
Лои
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
18
Динкчи
Эрен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваПолузащитник
-
47 Гебель ВиггоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
-
18 Динкчи ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Огбус БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юлиан Шустер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Фрайбург
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
20 матчей
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
2.44
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.27
0.78
Среднее время на гол
70
115
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
1.8
1.45
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
50
62
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|4
|0.5
|Шешко Беньямин
|2
|0.25
|Симонс Хави
|2
|0.25
|Орбан Вилли
|2
|0.25
|Нуса Антонио
|1
|0.13
|Кампль Кевин
|1
|0.13
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.13
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Айдара Амаду
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доан Рицу
|4
|0.5
|Грифо Винченцо
|3
|0.38
|Адаму Чуквубике
|2
|0.25
|Кюблер Лукас
|2
|0.25
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.13
|Линхарт Филипп
|1
|0.13
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Хёлер Лукас
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдара Амаду
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|Симонс Хави
|2
|0
|Орбан Вилли
|0
|1
|Кампль Кевин
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Вермирен Артур
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Адаму Чуквубике
|3
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
РБ Лейпциг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
8
РБ Лейпциг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Фрайбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
5
45%
4
33%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3
РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3
Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Фрайбург
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
31
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
43
25
34
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 3
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|3.
|1:2 Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|7.
|1:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|8.
|2:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 15
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|11.
|2:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 19
|10
|12.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|14.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 16
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 17
|7
|16.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|17.
|0:2 Заявка
|8
|0
|2
|6
|9 - 23
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|1:2 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|6.
|2:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 11
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|17.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|18.
|0:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 6
|10
|2.
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|2:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|13.
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|14.
|0:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|1:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|2:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|9 (4)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (5)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|5 (1)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|5 (1)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Амири Надим
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург
Исход игры
РБ Лейпциг
92.9% (105)
Ничья
7.1% (8)
Фрайбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.45% (72)
Меньше
34.55% (38)
Обе команды забьют
Да
72.73% (80)
Нет
27.27% (30)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
57.5% (65)
1:0 РБ Лейпциг
14.2% (16)
2:0 РБ Лейпциг
12.4% (14)
1:1 Ничья
7.1% (8)
3:1 РБ Лейпциг
4.4% (5)
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