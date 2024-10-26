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Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Вельц Тобиас
Аугсбург
2:1
Второй тайм: 71'
Боруссия Д
0'
0:1
4' Гол
Мален Дониэлл
1:1
25' Гол
Клод-Морис Алексис
42' Желтая карточка
Яннулис Димитрис
2:1
50' Гол
Клод-Морис Алексис

Ход матча

4'
0:1
Мален Дониэлл
(Гирасси Серу)
25'
Клод-Морис Алексис
(Вольф Мариус)
1:1
42'
Яннулис Димитрис
 
46'
 
Джан Эмре
Антон Вальдемар
46'
 
Гросс Паскаль
Забитцер Марсель
50'
Клод-Морис Алексис
2:1
63'
 
Байер Максимилиан
Нмеча Феликс
68'
 
Кабар Альмугера
Рюэрсон Юлиан

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 4
  • 92 Количество передач 426
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 112
Аугсбург 0% (0)
X 6.3% (7)
Боруссия Д 93.8% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аугсбург
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Боруссия Д
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лабрович
Недилько
5
Матсима
Крислен
6
Гоувелеув
Джеффри
31
Шлоттербек
Кевен
11
Вольф
Мариус
13
Яннулис
Димитрис
19
Ониика
Фрэнк
17
Якич
Кристиян
20
Клод-Морис
Алексис
8
Реджбекай
Элвис
21
Титц
Филлип
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
3
Антон
Вальдемар
4
Шлоттербек
Нико
5
Бенсебаини
Рами
20
Забитцер
Марсель
8
Нмеча
Феликс
21
Мален
Дониэлл
10
Брандт
Юлиан
43
Байно-Гиттенс
Джейми
9
Гирасси
Серу
Аугсбург
3-4-2-1
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Аугсбург
Боруссия Д

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

27 матчей

11.1%
25.9%
63%
3 победы 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
18.5%
59.3%
6 побед 5 ничьих 16 побед

История матчей

Б
5:1
Б
1:1
Б
0:3
Б
4:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
3:5
Б
5:1
Б
2:1
Б
4:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
К
0:2
Б
5:1
Б
0:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:4
Б
4:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
4:0

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.07
1.38

Среднее время на гол

84
65

Всего голов

40
29

Голов в среднем за матч

3.08
2.07

Среднее время на гол

29
43

Всего голов

55
47

Голов в среднем за матч

2.04
1.74

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

44
51

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клод-Морис Алексис 3 0.38
Титц Филлип 2 0.25
Эссанд Самюэль 2 0.25
Шлоттербек Кевен 2 0.25
Вольф Мариус 1 0.13
Реджбекай Элвис 1 0.13
Yusuf Kabadayi 1 0.13
Гоувелеув Джеффри 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Якич Кристиян 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 4 0.5
Адейеми Карим 2 0.25
Байно-Гиттенс Джейми 2 0.25
Мален Дониэлл 2 0.25
Джан Эмре 2 (2) 0.25
Бенсебаини Рами 1 0.13
Рюэрсон Юлиан 1 0.13
Нмеча Феликс 1 0.13
Брандт Юлиан 0 0
Гросс Паскаль 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 4 0
Эссанд Самюэль 2 1
Гоувелеув Джеффри 3 0
Яннулис Димитрис 2 0
Ониика Фрэнк 2 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Титц Филлип 1 0
Варгас Рубен 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Матсима Крислен 1 0
Энгельс Арне 1 0
Кёмюр Мерт 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Нико 2 1
Бенсебаини Рами 3 0
Гросс Паскаль 2 0
Забитцер Марсель 2 0
Антон Вальдемар 2 0
Коуту Ян 2 0
Байно-Гиттенс Джейми 2 0
Джан Эмре 1 0
Зюле Никлас 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
2
Аугсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

0
12
Аугсбург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Боруссия Д
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
100%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
43%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

1
12
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
5
36%
61-75
1
10%
4
29%
76-90

Пропущено

18
12
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
6
33%
1
8%
1-15
1
6%
4
33%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
4
22%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0
Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1
Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0

Результаты матчей

Аугсбург
Боруссия Д

Точный счет

2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%

Точный счет

4:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
4:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
3.
Фрайбург
 1:2 Заявка 8 5 0 3 13 - 10 15
4.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 18 - 13 14
5.
Унион Берлин
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
7.
Боруссия Д
 1:2 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
8.
Штутгарт
 2:0 Заявка 8 3 3 2 17 - 15 12
9.
Вердер
 Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11.
Аугсбург
 2:1 Заявка 8 3 1 4 12 - 19 10
12.
Хайденхайм
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 8 2 2 4 15 - 16 8
15.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 13 - 17 7
16.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
17.
Хольштайн Киль
 0:2 Заявка 8 0 2 6 9 - 23 2
18.
Бохум
 Заявка 7 0 1 6 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1:2 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Аугсбург
 2:1 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
4.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Фрайбург
 1:2 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6.
Штутгарт
 2:0 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
7.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
10.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
11.
Хоффенхайм
 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
14.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
17.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
18.
Хольштайн Киль
 0:2 Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Фрайбург
 1:2 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Штутгарт
 2:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
13.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
14.
Хольштайн Киль
 0:2 Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 1:2 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 2:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 8 (5)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 5 (1)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Амири Надим 1 2
Весь список
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    Прогнозы 112
    Аугсбург 0% (0)
    X 6.3% (7)
    Боруссия Д 93.8% (105)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Боруссия Д
    4.50
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    3.90
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    4.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 2:1 Боруссия Д

    Исход игры
    Аугсбург
    0% (0)
    Ничья
    6.3% (7)
    Боруссия Д
    93.8% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.73% (91)
    Меньше
    17.27% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    84.55% (93)
    Нет
    15.45% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    58% (65)
    1:3 Боруссия Д
    15.2% (17)
    0:2 Боруссия Д
    9.8% (11)
    0:1 Боруссия Д
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
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    Аугсбург
    Боруссия Д
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