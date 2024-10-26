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Тур: 8. Стадион: . Зрители: 30660 Главный судья: Вельц Тобиас
Аугсбург
2:1
Конец матча
Боруссия Д
0'
0:1
4' Гол
Мален Дониэлл
1:1
25' Гол
Клод-Морис Алексис
42' Желтая карточка
Яннулис Димитрис
2:1
50' Гол
Клод-Морис Алексис
71' Желтая карточка
Кабар Альмугера
73' Желтая карточка
Титц Филлип
87' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
90' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
90' Вторая желтая карточка
Кабар Альмугера
90'+11

Ход матча

4'
0:1
Мален Дониэлл
(Гирасси Серу)
25'
Клод-Морис Алексис
(Вольф Мариус)
1:1
42'
Яннулис Димитрис
 
46'
 
Джан Эмре
Антон Вальдемар
46'
 
Гросс Паскаль
Забитцер Марсель
50'
Клод-Морис Алексис
2:1
63'
 
Байер Максимилиан
Нмеча Феликс
68'
 
Кабар Альмугера
Рюэрсон Юлиан
71'
 
Кабар Альмугера
73'
Титц Филлип
 
75'
Кудосу Хенри
Вольф Мариус
 
75'
Эссанд Самюэль
Титц Филлип
 
82'
Бауэр Максимилиан
Матсима Крислен
 
82'
Yusuf Kabadayi
Клод-Морис Алексис
 
82'
Майер Арне
Ониика Фрэнк
 
87'
Гоувелеув Джеффри
 
88'
 
Кэмпбелл Коул
Мален Дониэлл
90'
 
Бенсебаини Рами
90'
 
Кабар Альмугера

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 213 Количество передач 721
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 112
Аугсбург 0% (0)
X 6.3% (7)
Боруссия Д 93.8% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лабрович
Недилько
5
Матсима
Крислен
6
Гоувелеув
Джеффри
31
Шлоттербек
Кевен
11
Вольф
Мариус
13
Яннулис
Димитрис
19
Ониика
Фрэнк
17
Якич
Кристиян
20
Клод-Морис
Алексис
8
Реджбекай
Элвис
21
Титц
Филлип
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
3
Антон
Вальдемар
4
Шлоттербек
Нико
5
Бенсебаини
Рами
20
Забитцер
Марсель
8
Нмеча
Феликс
21
Мален
Дониэлл
10
Брандт
Юлиан
43
Байно-Гиттенс
Джейми
9
Гирасси
Серу
Аугсбург
3-4-2-1
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Аугсбург
Боруссия Д

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

27 матчей

11.1%
25.9%
63%
3 победы 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
18.5%
59.3%
6 побед 5 ничьих 16 побед

История матчей

Б
5:1
Б
1:1
Б
0:3
Б
4:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
3:5
Б
5:1
Б
2:1
Б
4:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
К
0:2
Б
5:1
Б
0:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:4
Б
4:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
4:0

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.07
1.38

Среднее время на гол

84
65

Всего голов

40
29

Голов в среднем за матч

3.08
2.07

Среднее время на гол

29
43

Всего голов

55
47

Голов в среднем за матч

2.04
1.74

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

44
51

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клод-Морис Алексис 3 0.38
Титц Филлип 2 0.25
Эссанд Самюэль 2 0.25
Шлоттербек Кевен 2 0.25
Вольф Мариус 1 0.13
Реджбекай Элвис 1 0.13
Yusuf Kabadayi 1 0.13
Гоувелеув Джеффри 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Якич Кристиян 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 4 0.5
Адейеми Карим 2 0.25
Байно-Гиттенс Джейми 2 0.25
Мален Дониэлл 2 0.25
Джан Эмре 2 (2) 0.25
Бенсебаини Рами 1 0.13
Рюэрсон Юлиан 1 0.13
Нмеча Феликс 1 0.13
Брандт Юлиан 0 0
Гросс Паскаль 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Эссанд Самюэль 2 1
Яннулис Димитрис 2 0
Титц Филлип 2 0
Ониика Фрэнк 2 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Варгас Рубен 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Матсима Крислен 1 0
Энгельс Арне 1 0
Кёмюр Мерт 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенсебаини Рами 4 0
Шлоттербек Нико 2 1
Кабар Альмугера 1 1
Гросс Паскаль 2 0
Забитцер Марсель 2 0
Антон Вальдемар 2 0
Коуту Ян 2 0
Байно-Гиттенс Джейми 2 0
Джан Эмре 1 0
Зюле Никлас 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
3
Аугсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

0
12
Аугсбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Боруссия Д
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

4
15

Голы по времени матча

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
67%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
50%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

1
12
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
5
33%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Пропущено

19
14
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
7
37%
1
7%
1-15
1
5%
5
36%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0
Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1
Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0

Результаты матчей

Аугсбург
Боруссия Д

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%

Точный счет

4:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
4:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 14 - 3 20
2.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
3.
Фрайбург
 Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
4.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 18 - 13 14
5.
Унион Берлин
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
7.
Боруссия Д
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
8.
Штутгарт
 Заявка 8 3 3 2 17 - 16 12
9.
Вердер
 Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11.
Аугсбург
 Заявка 8 3 1 4 12 - 19 10
12.
Хайденхайм
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 2 4 15 - 16 8
15.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 13 - 17 7
16.
Санкт-Паули
 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 8 0 2 6 10 - 23 2
18.
Бохум
 Заявка 7 0 1 6 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
4.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
10.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
11.
Хоффенхайм
 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
14.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
17.
Вольфсбург
 Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Штутгарт
 Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 8 (5)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Боруссия Д Бенсебаини Рами 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 98'
    Боруссия Д пытается что-то создать.
  • 98'
    Эссанд Самюэль задерживает мяч рукой
  • 97'
    Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Матч возобновлен
  • 97'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 96'
    Боруссия Д пытается что-то создать.
  • 96'
    Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Удар от ворот произведет Боруссия Д
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    Прогнозы 112
    Аугсбург 0% (0)
    X 6.3% (7)
    Боруссия Д 93.8% (105)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 2:1 Боруссия Д

    Исход игры
    Аугсбург
    0% (0)
    Ничья
    6.3% (7)
    Боруссия Д
    93.8% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.73% (91)
    Меньше
    17.27% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    84.55% (93)
    Нет
    15.45% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    58% (65)
    1:3 Боруссия Д
    15.2% (17)
    0:2 Боруссия Д
    9.8% (11)
    0:1 Боруссия Д
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
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