Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Боруссия Д имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновлен

43' Антон Вальдемар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Яннулис Димитрис получил желтую карточку от судьи

41' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Брандт Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Забитцер Марсель пробует нанести удар издали, но Недилько Лабрович держит все под контролем

39' Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Брандт Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Аугсбург

29' Байно-Гиттенс Джейми не смог попасть в створ ударом издали

28' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Команда Аугсбург сравняла счет! Игра продолжается!

25' Г О О О О Л - Клод-Морис Алексис из команды Аугсбург правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

25' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Брандт Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Игра в одни ворота сейчас. Боруссия Д доминирует и владеет мячом

22' Рюэрсон Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Яннулис Димитрис из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Вольф Мариус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Клод-Морис Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ониика Фрэнк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Ониика Фрэнк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Ониика Фрэнк из команды Аугсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

10' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Команда Боруссия Д забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Г О О О О Л - Мален Дониэлл забивает с левой ноги!

4' Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Лабрович Недилько взял и забрал мяч на выходе

3' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.