Тур: 8. Стадион: ВВК Арена. Зрители: 30660 Главный судья: Вельц Тобиас
2:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолМален Дониэлл
1:1
25' ГолКлод-Морис Алексис
42' Желтая карточкаЯннулис Димитрис
2:1
50' ГолКлод-Морис Алексис
71' Желтая карточкаКабар Альмугера
73' Желтая карточкаТитц Филлип
87' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
90' Желтая карточкаБенсебаини Рами
90' Вторая желтая карточкаКабар Альмугера
90'+11
Ход матча
4'
0:1
25'
42'
50'
71'
73'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
213 Количество передач 721
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Вольф
Мариус
19
Ониика
Фрэнк
21
Титц
Филлип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вольф МариусЗащитник
- Защитник
-
19 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
36 Кёмюр МертПолузащитник
-
44 Кудосу ХенриПолузащитник
-
15 Мунье СтивПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Мане ФилиппоЗащитник
- Защитник
-
49 Люрс ЯнникЗащитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аугсбург
Боруссия Д
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
27 матчей
11.1%
25.9%
63%
3 победы 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.2%
18.5%
59.3%
6 побед 5 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.07
1.38
Среднее время на гол
84
65
Всего голов
40
29
Голов в среднем за матч
3.08
2.07
Среднее время на гол
29
43
Всего голов
55
47
Голов в среднем за матч
2.04
1.74
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
44
51
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клод-Морис Алексис
|3
|0.38
|Титц Филлип
|2
|0.25
|Эссанд Самюэль
|2
|0.25
|Шлоттербек Кевен
|2
|0.25
|Вольф Мариус
|1
|0.13
|Реджбекай Элвис
|1
|0.13
|Yusuf Kabadayi
|1
|0.13
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Якич Кристиян
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|4
|0.5
|Адейеми Карим
|2
|0.25
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|0.25
|Мален Дониэлл
|2
|0.25
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.25
|Бенсебаини Рами
|1
|0.13
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.13
|Нмеча Феликс
|1
|0.13
|Брандт Юлиан
|0
|0
|Гросс Паскаль
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Эссанд Самюэль
|2
|1
|Яннулис Димитрис
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Матсима Крислен
|1
|0
|Энгельс Арне
|1
|0
|Кёмюр Мерт
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенсебаини Рами
|4
|0
|Шлоттербек Нико
|2
|1
|Кабар Альмугера
|1
|1
|Гросс Паскаль
|2
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Коуту Ян
|2
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
3
Аугсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
0
12
Аугсбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Боруссия Д
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
4
15
Голы по времени матча
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
67%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
50%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
1
12
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
5
33%
61-75
1
8%
4
27%
76-90
Пропущено
19
14
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
7
37%
1
7%
1-15
1
5%
5
36%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0
Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1
Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0
Результаты матчей
Аугсбург
Боруссия Д
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%
Точный счет
4:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
4:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
53
44
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 11
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 16
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 19
|10
|12.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 16
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|10 - 23
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 11
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 6
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|9 (4)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (5)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|5 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|5 (1)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|4
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 2:1 Боруссия Д
Исход игры
Аугсбург
0% (0)
Ничья
6.3% (7)
Боруссия Д
93.8% (105)
Тотал 2.5
Больше
82.73% (91)
Меньше
17.27% (19)
Обе команды забьют
Да
84.55% (93)
Нет
15.45% (17)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
58% (65)
1:3 Боруссия Д
15.2% (17)
0:2 Боруссия Д
9.8% (11)
0:1 Боруссия Д
4.5% (5)
2:2 Ничья
2.7% (3)
1:1 Ничья
2.7% (3)
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