Тур: 8. Стадион: МХП-Арена. Главный судья: Хартманн Роберт
2:0
Второй тайм: 71'
0'
1:0
19' ГолУндав Дениз
31' Желтая карточкаШульц Марвин
49' Желтая карточкаВагноман Жоша
2:0
61' ГолТуре Эль Билал
63' Желтая карточкаШабо Юлиан
66' Желтая карточкаРемберг Николай
66' Вторая желтая карточкаШабо Юлиан
Ход матча
19'
1:0
31'
49'
61'
63'
66'
66'
71'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
288 Количество передач 162
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
45
Чейз
Анри
24
Шабо
Юлиан
32
Ридер
Фабиан
26
Ундав
Дениз
17
Беккер
Тимо
15
Шульц
Марвин
20
Арп
Янн-Фите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Чейз АнриЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беккер ТимоПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Матино СютоНападающий
-
19 Харрис ФилНападающий
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Штутгарт
Хольштайн Киль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ундав Дениз
|5
|0.63
|Демирович Эрмедин
|5
|0.63
|Мийо Энцо
|3
|0.38
|Ридер Фабиан
|1
|0.13
|Туре Эль Билал
|1
|0.13
|Левелинг Джейми
|1
|0.13
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Нюбель Александр
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матино Сюто
|4 (1)
|0.5
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.13
|Бернхардссон Александер
|1
|0.13
|Гигович Армин
|1
|0.13
|Гешвилль Макс
|1
|0.13
|Арп Янн-Фите
|1 (1)
|0.13
|Холтби Льюис
|0
|0
|Скрибски Стивен
|0
|0
|Порат Финн
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Ремберг Николай
|0
|0
|Келати Анду
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|2
|1
|Вагноман Жоша
|3
|0
|Левелинг Джейми
|2
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Ундав Дениз
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Шабо Юлиан
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Келати Анду
|1
|1
|Вайнер Тимон
|2
|0
|Marcel Rapp
|0
|1
|Шульц Марвин
|1
|0
|Порат Финн
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Ремберг Николай
|1
|0
|Гешвилль Макс
|1
|0
|Dirk Bremser
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хольштайн Киль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
6
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хольштайн Киль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
5
0
Штутгарт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Хольштайн Киль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
4
44%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
15%
1-15
3
30%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
4
27%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
5
33%
3
30%
76-90
Пропущено
15
20
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
5
25%
1-15
3
20%
5
25%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
4
27%
3
15%
61-75
3
20%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1
Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4
Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0
Результаты матчей
Штутгарт
Хольштайн Киль
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
1:6
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:6
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
43
34
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 3
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|3.
|1:2 Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|7.
|1:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|8.
|2:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 15
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|11.
|2:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 19
|10
|12.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|14.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 16
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 17
|7
|16.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|17.
|0:2 Заявка
|8
|0
|2
|6
|9 - 23
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|1:2 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|6.
|2:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 11
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|17.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|18.
|0:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 6
|10
|2.
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|2:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|13.
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|14.
|0:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|1:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|2:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|9 (4)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (5)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|5 (1)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|5 (1)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Амири Надим
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 2:0 Хольштайн Киль
Исход игры
Штутгарт
96.5% (109)
Ничья
3.5% (4)
Хольштайн Киль
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.45% (61)
Меньше
44.55% (49)
Обе команды забьют
Да
50% (55)
Нет
50% (55)
Популярный счёт
2:0 Штутгарт
32.7% (37)
2:1 Штутгарт
23.9% (27)
3:1 Штутгарт
18.6% (21)
1:0 Штутгарт
8.8% (10)
3:0 Штутгарт
5.3% (6)
3:2 Штутгарт
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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