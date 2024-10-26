Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Шабо Юлиан завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

48' Команда Штутгарт играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Ридер Фабиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Штиллер Ангело оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Миттельштедт Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Ридер Фабиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Мийо Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Удар от ворот произведет Штутгарт

40' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Штутгарт

39' Арп Янн-Фите создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Хольштайн Киль идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Хорошую попытку сделал Ридер Фабиан . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Штиллер Ангело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Ундав Дениз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Штиллер Ангело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Вайнер Тимон взял и забрал мяч на выходе

31' Вагноман Жоша из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

29' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Шульц Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Anrie Chase ослабляет давление, выбив мяч.

27' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Ридер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Команда Штутгарт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Ундав Дениз из команды Штутгарт

19' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Anrie Chase из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Оооо... вот это был удар! Ундав Дениз должен был забить с этой позиции.

19' Anrie Chase сделал ключевой пас для гола!

18' Игра в одни ворота сейчас. Штутгарт доминирует и владеет мячом

17' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Удар от ворот произведет Штутгарт

16' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Вайнер Тимон взял и забрал мяч на выходе

13' Ридер Фабиан пробует нанести удар издали, но Тимон Вайнер держит все под контролем

13' Вагноман Жоша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Левелинг Джейми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Ундав Дениз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Пихлер Бенедикт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Anrie Chase выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Матч возобновлен

6' Шабо Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Гешвилль Макс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Вайнер Тимон взял и забрал мяч на выходе

1' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть