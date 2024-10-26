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Тур: 8. Стадион: . Зрители: 59000 Главный судья: Хартманн Роберт
Штутгарт
2:1
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
1:0
19' Гол
Ундав Дениз
31' Желтая карточка
Шульц Марвин
49' Желтая карточка
Вагноман Жоша
2:0
61' Гол
Туре Эль Билал
63' Желтая карточка
Шабо Юлиан
66' Желтая карточка
Ремберг Николай
66' Вторая желтая карточка
Шабо Юлиан
71' Желтая карточка
Гигович Армин
80' Желтая карточка
Гешвилль Макс
81' Желтая карточка
Арп Янн-Фите
2:1
84' Гол
Гигович Армин
88' Вторая желтая карточка
Арп Янн-Фите
90'+7

Ход матча

19'
Ундав Дениз
(Туре Эль Билал)
1:0
31'
 
Шульц Марвин
46'
 
Скрибски Стивен
Пихлер Бенедикт
49'
Вагноман Жоша
 
58'
 
Ремберг Николай
Кнудсен Магнус
61'
Туре Эль Билал
(Шабо Юлиан)
2:0
62'
Демирович Эрмедин
Туре Эль Билал
 
62'
Фюрих Крис
Ридер Фабиан
 
63'
Шабо Юлиан
 
66'
 
Ремберг Николай
66'
Шабо Юлиан
 
70'
Каразор Атакан
Ундав Дениз
 
70'
Руо Антони
Мийо Энцо
 
70'
 
Матино Сюто
Шульц Марвин
70'
 
Пухач Тымотеуш
Порат Финн
71'
 
Гигович Армин
80'
 
Гешвилль Макс
80'
 
Харрис Фил
Гешвилль Макс
81'
 
Арп Янн-Фите
84'
2:1
Гигович Армин
87'
Хендрикс Рамон
Левелинг Джейми
 
88'
 
Арп Янн-Фите

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 541 Количество передач 394
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 113
Штутгарт 96.5% (109)
X 3.5% (4)
Хольштайн Киль 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Жоша
45
Чейз
Анри
24
Шабо
Юлиан
7
Миттельштедт
Максимилиан
32
Ридер
Фабиан
6
Штиллер
Ангело
8
Мийо
Энцо
18
Левелинг
Джейми
10
Туре
Эль
Билал
26
Ундав
Дениз
1
Вайнер
Тимон
6
Ивежич
Марко
4
Эррас
Патрик
14
Гешвилль
Макс
17
Беккер
Тимо
15
Шульц
Марвин
24
Кнудсен
Магнус
37
Гигович
Армин
8
Порат
Финн
9
Пихлер
Бенедикт
20
Арп
Янн-Фите
Штутгарт
4-4-2
Хольштайн Киль
3-5-2

История личных встреч

Штутгарт
Хольштайн Киль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
3:2
Б2
0:1
К
1:2

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ундав Дениз 5 0.63
Демирович Эрмедин 5 0.63
Мийо Энцо 3 0.38
Туре Эль Билал 2 0.25
Ридер Фабиан 1 0.13
Левелинг Джейми 1 0.13
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Нюбель Александр 0 0
Каразор Атакан 0 0
Шабо Юлиан 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 4 (1) 0.5
Гигович Армин 2 0.25
Пихлер Бенедикт 1 0.13
Бернхардссон Александер 1 0.13
Гешвилль Макс 1 0.13
Арп Янн-Фите 1 (1) 0.13
Холтби Льюис 0 0
Скрибски Стивен 0 0
Порат Финн 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Ремберг Николай 0 0
Келати Анду 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 2 1
Шабо Юлиан 2 1
Вагноман Жоша 3 0
Левелинг Джейми 2 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Ундав Дениз 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Мийо Энцо 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арп Янн-Фите 2 1
Кнудсен Магнус 3 0
Келати Анду 1 1
Вайнер Тимон 2 0
Ремберг Николай 2 0
Гешвилль Макс 2 0
Marcel Rapp 0 1
Шульц Марвин 1 0
Порат Финн 1 0
Коменда Марко 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Гигович Армин 1 0
Dirk Bremser 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хольштайн Киль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
7
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хольштайн Киль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

5
0
Штутгарт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Хольштайн Киль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
3
27%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
4
36%
3
43%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
15%
1-15
3
30%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
4
24%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
5
29%
29%
4
36%
76-90

Пропущено

16
22
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
5
23%
1-15
3
19%
6
27%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
4
25%
4
18%
61-75
4
25%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1
Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4
Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0

Результаты матчей

Штутгарт
Хольштайн Киль

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:6
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
4
4
3
5
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 14 - 3 20
2.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
3.
Фрайбург
 Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
4.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 18 - 13 14
5.
Унион Берлин
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
7.
Боруссия Д
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
8.
Штутгарт
 Заявка 8 3 3 2 17 - 16 12
9.
Вердер
 Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11.
Аугсбург
 Заявка 8 3 1 4 12 - 19 10
12.
Хайденхайм
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 2 4 15 - 16 8
15.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 13 - 17 7
16.
Санкт-Паули
 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 8 0 2 6 10 - 23 2
18.
Бохум
 Заявка 7 0 1 6 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
4.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
10.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
11.
Хоффенхайм
 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
14.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
17.
Вольфсбург
 Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Штутгарт
 Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 8 (5)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Боруссия Д Бенсебаини Рами 4
Весь список
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    Прогнозы 113
    Штутгарт 96.5% (109)
    X 3.5% (4)
    Хольштайн Киль 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 2:1 Хольштайн Киль

    Исход игры
    Штутгарт
    96.5% (109)
    Ничья
    3.5% (4)
    Хольштайн Киль
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.45% (61)
    Меньше
    44.55% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (55)
    Нет
    50% (55)
    Популярный счёт
    2:0 Штутгарт
    32.7% (37)
    2:1 Штутгарт
    23.9% (27)
    3:1 Штутгарт
    18.6% (21)
    1:0 Штутгарт
    8.8% (10)
    3:0 Штутгарт
    5.3% (6)
    3:2 Штутгарт
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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