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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Вердер
0:0
Первый тайм: 1'
Байер Л
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 117
Вердер 5.1% (6)
X 10.3% (12)
Байер Л 84.6% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вердер
Ничья
Байер Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цеттерер
Михаэль
22
Малатини
Хулиан
32
Фридль
Марко
5
Пипер
Амос
8
Вайзер
Митчелл
27
Агу
Феликс
10
Биттенкорт
Леонардо
14
Линен
Сенне
17
Грюлль
Марко
20
Шмид
Романо
7
Дукш
Марвин
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
8
Андрих
Роберт
34
Джака
Гранит
11
Террье
Мартен
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
Вердер
3-4-2-1
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Вердер
Байер Л

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

35 матчей

25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

17.1%
51.4%
31.5%
6 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
37.1%
34.3%
10 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

Б
5:0
Б
0:3
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:3
Б
2:6
Б
0:0
К
4:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:4
К
1:3
Б
0:3
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:4
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
2:2
Б
0:0
К
0:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
5:2

Голы

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.31
1.37

Среднее время на гол

68
65

Всего голов

28
34

Голов в среднем за матч

1.47
2.13

Среднее время на гол

61
42

Всего голов

49
60

Голов в среднем за матч

1.4
1.71

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

64
52

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаге Йенс 3 0.43
Дукш Марвин 2 (1) 0.29
Агу Феликс 2 0.29
Вайзер Митчелл 1 0.14
Кён Деррик 1 0.14
Грюлль Марко 1 0.14
Нжинма Джастин 1 0.14
Малатини Хулиан 1 0.14
Штарк Никлас 0 0
Шмид Романо 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 5 0.71
Вирц Флориан 4 (1) 0.57
Андрих Роберт 2 0.29
Джака Гранит 1 0.14
Гримальдо Алехандро 1 0.14
Террье Мартен 1 0.14
Фримпонг Жереми 1 0.14
Хофманн Йонас 1 0.14
Та Джонатан 1 0.14
Инкапье Пьеро 1 0.14
Паласиос Эсекиэль 0 0
Гарсия Алеш 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 1 1
Вайзер Митчелл 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Стаге Йенс 1 0
Кён Деррик 1 0
Деман Оливье 1 0
Грюлль Марко 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Топп Кеке 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гримальдо Алехандро 3 0
Фримпонг Жереми 3 0
Андрих Роберт 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Та Джонатан 1 0
Террье Мартен 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Вирц Флориан 1 0
Белосьян Женуэль 1 0

Результаты матчей

Вердер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Байер Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
1
Вердер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

12
9
Вердер
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Байер Л
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
17%
4
36%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

8
8
7 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
1
13%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

12
19
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
2
17%
5
26%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
2
17%
5
26%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
3
25%
3
16%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

14
12
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
3
21%
0
0%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
2
14%
6
50%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5
Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2
Байер Л
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0
Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5

Результаты матчей

Вердер
Байер Л

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
4
2 раза 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Вердер
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
1
2
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
6
1
2
5
2.5
3
4
2
5
3.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 14 - 3 20
2.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
3.
Фрайбург
 Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
4.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 18 - 13 14
5.
Унион Берлин
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
7.
Боруссия Д
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
8.
Штутгарт
 Заявка 8 3 3 2 17 - 16 12
9.
Вердер
 Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11.
Аугсбург
 Заявка 8 3 1 4 12 - 19 10
12.
Хайденхайм
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 2 4 15 - 16 8
15.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 13 - 17 7
16.
Санкт-Паули
 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 8 0 2 6 10 - 23 2
18.
Бохум
 Заявка 7 0 1 6 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
4.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
5.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
10.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
11.
Хоффенхайм
 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
14.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
17.
Вольфсбург
 Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Штутгарт
 Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 8 (5)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Боруссия Д Бенсебаини Рами 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    3'
    ОПАСНО! Активно бременцы начинают эту встречу! Дукш получил мяч от Линена в левой части штрафной и низом пробил в дальний угол. Градецки в падении игровой снаряд поймал!
  • 2'
    Футболисты "Вердера" вышли на эту встречу в зелёных футболках и белых трусах, леверкузенцы играют в чёрной форме. Ворота Градецки в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
  • Первый тайм
  • 1'
    Хорошую попытку сделал Линен Сенне. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 1'
    Андрих Роберт из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Вердер начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вердер 0:0 Байер Л

Исход игры
Вердер
5.1% (6)
Ничья
10.2% (12)
Байер Л
84.7% (100)
Тотал 2.5
Больше
81.25% (91)
Меньше
18.75% (21)
Обе команды забьют
Да
85.71% (96)
Нет
14.29% (16)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
61% (72)
0:2 Байер Л
8.5% (10)
2:2 Ничья
5.1% (6)
1:1 Ничья
5.1% (6)
1:3 Байер Л
4.2% (5)
0:1 Байер Л
3.4% (4)
2:3 Байер Л
1.7% (2)
2:4 Байер Л
1.7% (2)
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Вердер
Байер Л
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