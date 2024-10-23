Тур: 8. Стадион: Вохнинвест Везерштадион.
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
История личных встреч
Вердер
Байер Л
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
35 матчей
25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
17.1%
51.4%
31.5%
6 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.6%
37.1%
34.3%
10 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
26
Голов в среднем за матч
1.31
1.37
Среднее время на гол
68
65
Всего голов
28
34
Голов в среднем за матч
1.47
2.13
Среднее время на гол
61
42
Всего голов
49
60
Голов в среднем за матч
1.4
1.71
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
64
52
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаге Йенс
|3
|0.43
|Дукш Марвин
|2 (1)
|0.29
|Агу Феликс
|2
|0.29
|Вайзер Митчелл
|1
|0.14
|Кён Деррик
|1
|0.14
|Грюлль Марко
|1
|0.14
|Нжинма Джастин
|1
|0.14
|Малатини Хулиан
|1
|0.14
|Штарк Никлас
|0
|0
|Шмид Романо
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|5
|0.71
|Вирц Флориан
|4 (1)
|0.57
|Андрих Роберт
|2
|0.29
|Джака Гранит
|1
|0.14
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.14
|Террье Мартен
|1
|0.14
|Фримпонг Жереми
|1
|0.14
|Хофманн Йонас
|1
|0.14
|Та Джонатан
|1
|0.14
|Инкапье Пьеро
|1
|0.14
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
|Гарсия Алеш
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|1
|1
|Вайзер Митчелл
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Стаге Йенс
|1
|0
|Кён Деррик
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
|Топп Кеке
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гримальдо Алехандро
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Андрих Роберт
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
|Белосьян Женуэль
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Байер Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
1
Вердер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
12
9
Вердер
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Байер Л
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
17%
4
36%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
8
8
7 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
1
13%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
12
19
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
2
17%
5
26%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
2
17%
5
26%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
3
25%
3
16%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Пропущено
14
12
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
3
21%
0
0%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
2
14%
6
50%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5
Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2
Байер Л
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0
Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5
Результаты матчей
Вердер
Байер Л
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Вердер
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
61
25
34
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 15
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|15 - 16
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 18
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|9 - 21
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 11
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 6
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|9 (4)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (5)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|5 (1)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|5 (1)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|5 (1)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
Прогнозы на матч Вердер - Байер Л
Исход игры
Вердер
2.7% (1)
Ничья
16.2% (6)
Байер Л
81.1% (30)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (30)
Меньше
16.67% (6)
Обе команды забьют
Да
86.11% (31)
Нет
13.89% (5)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
64.9% (24)
2:2 Ничья
10.8% (4)
0:2 Байер Л
8.1% (3)
1:1 Ничья
5.4% (2)
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