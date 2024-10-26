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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
2:1
Второй тайм: 74'
Ружомберок
0'
15' Желтая карточка
Загуменски Тимотей
1:0
21' Гол
Рымаренко Мартин
2:0
36' Гол
Глинка Марек
2:1
47' Гол
Хуф Давид
55' Вторая желтая карточка
Загуменски Тимотей
57' Красная карточка
Marek Bazik

Ход матча

15'
Загуменски Тимотей
 
21'
Рымаренко Мартин
(Пишоя Марьян)
1:0
35'
 
Matej Luksch
Тяпай Доминик
36'
Глинка Марек
(Загуменски Тимотей)
2:0
46'
 
Домонкос Кристоф
Мудры Тимотей
46'
 
Хуф Давид
Мадленяк Матей
47'
2:1
Хуф Давид
55'
Загуменски Тимотей
 
57'
Marek Bazik
 
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36
Трновски
Михал
25
Ivan
Mensah
41
Lubomir
Willweber
21
Lukas
Migala
13
Шикула
Николас
88
Глинка
Марек
10
Branislav
Luptak
44
Загуменски
Тимотей
28
Пишоя
Марьян
29
Малец
Томаш
11
Рымаренко
Мартин
1
Тяпай
Доминик
22
Симон
Габриэл
16
Кестль
Даниэль
32
Малы
Матуш
4
Лютеран
Оливер
11
Лавринчик
Самуэль
6
Мудры
Тимотей
23
Мадленяк
Матей
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
17
Тучны
Адам
Дукла Банска-Бистрица
3-4-3
Ружомберок
3-4-3

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Ружомберок

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

28 матчей

10.7%
39.3%
50%
3 победы 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

10.7%
50%
39.3%
3 победы 14 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:1
С
2:1
С
3:2
С
0:0
С
1:0
С
2:0
CL
2:0
CL
0:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
1:1
CL
1:1
CL
1:0
CL
0:2
CL
1:0
CL
0:0
CL
1:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
0.56

Среднее время на гол

90
162

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.17
1.2

Среднее время на гол

77
75

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.11
0.79

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

81
114

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рымаренко Мартин 5 (2) 0.42
Малец Томаш 4 0.33
Веселовски Доминик 1 0.08
Годал Борис 1 0.08
Глинка Марек 1 0.08
Слебодник Тибор 1 0.08
Загуменски Тимотей 0 0
Пишоя Марьян 0 0
Бренкус Адам 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладик Ян 3 0.27
Хриен Мартин 3 (1) 0.27
Лавринчик Самуэль 2 (2) 0.18
Хуф Давид 2 0.18
Бодя Мартин 2 (1) 0.18
Симон Габриэл 1 0.09
Мудры Тимотей 1 (1) 0.09
Келемен Марко 0 0
Домонкос Кристоф 0 0
Хобот Марьян 0 0
Селески Александер 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загуменски Тимотей 3 1
Branislav Luptak 3 0
Lubomir Willweber 3 0
Бренкус Адам 3 0
Marek Bazik 1 1
Рымаренко Мартин 2 0
Годал Борис 0 1
Глинка Марек 1 0
Малец Томаш 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Lukas Migala 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Веселовски Доминик 1 0
Шикула Николас 1 0
Oliver Klimpl 1 0
Ivan Mensah 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Smetana 2 1
Селески Александер 2 1
Симон Габриэл 3 0
Малы Матуш 1 1
Гладик Ян 2 0
Кестль Даниэль 2 0
Домонкос Кристоф 2 0
Тучны Адам 2 0
Лавринчик Самуэль 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Хриен Мартин 1 0
Хуф Давид 1 0
Келемен Марко 1 0
Гомола Мартин 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ружомберок
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
5
Дукла Банска-Бистрица
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ружомберок
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
6
Дукла Банска-Бистрица
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ружомберок
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
3
38%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
3
23%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
1
8%
5
31%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
4
40%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
4
29%
2
20%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Баник Калиново - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3
СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2
Ружомберок
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тиджей Костольне-Крачаны - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 1:1 Подконице - Ружомберок 2:3 Кошице - Ружомберок 2:1
Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Ружомберок

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
7 раз 70%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 1:1 11 8 3 0 25 - 7 27
2.
Слован Братислава
 10 8 1 1 19 - 12 25
3.
ДАК
 10 4 3 3 15 - 10 15
4.
Спартак Трнава
 10 3 6 1 10 - 5 15
5.
Железярне Подбрезова
 1:1 11 3 4 4 16 - 15 13
6.
Ружомберок
 1:2 11 3 4 4 14 - 15 13
7.
Дукла Банска-Бистрица
 2:1 12 3 4 5 13 - 17 13
8.
Кошице
 11 3 3 5 15 - 16 12
9.
Тренчин
 11 2 5 4 11 - 16 11
10.
Михаловце
 11 2 4 5 13 - 21 10
11.
Комарно
 10 3 0 7 11 - 21 9
12.
Скалица
 10 2 3 5 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 1:1 6 5 1 0 15 - 6 16
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Дукла Банска-Бистрица
 2:1 7 3 1 3 9 - 10 10
4.
Ружомберок
 1:2 6 2 3 1 7 - 6 9
5.
Железярне Подбрезова
 1:1 5 2 2 1 12 - 7 8
6.
Тренчин
 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
8.
Спартак Трнава
 5 1 3 1 3 - 3 6
9.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
Михаловце
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
ДАК
 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Комарно
 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Жилина
 1:1 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
ДАК
 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Спартак Трнава
 5 2 3 0 7 - 2 9
5.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
6.
Михаловце
 6 1 2 3 7 - 11 5
7.
Железярне Подбрезова
 1:1 6 1 2 3 4 - 8 5
8.
Ружомберок
 1:2 5 1 1 3 7 - 9 4
9.
Кошице
 5 1 1 3 6 - 9 4
10.
Скалица
 5 1 1 3 7 - 14 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 2:1 5 0 3 2 4 - 7 3
12.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 5 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 5
Тренчин Эмека Чинонсо 1 4
Спартак Трнава Кратохвил Милош 5
Михаловце Тарадуда Денис 5
Тренчин Rahim Ibrahim 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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