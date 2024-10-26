Тур: 12. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
2:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаЗагуменски Тимотей
1:0
21' ГолРымаренко Мартин
2:0
36' ГолГлинка Марек
2:1
47' ГолХуф Давид
55' Вторая желтая карточкаЗагуменски Тимотей
57' Красная карточкаMarek Bazik
63' Желтая карточкаМалец Томаш
78' Желтая карточкаЛютеран Оливер
90' Желтая карточкаIvan Mensah
90'+4
Ход матча
21'
1:0
36'
47'
2:1
57'
63'
78'
90'
25
Ivan
Mensah
21
Lukas
Migala
88
Глинка
Марек
28
Пишоя
Марьян
29
Малец
Томаш
32
Малы
Матуш
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
17
Тучны
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ivan MensahЗащитник
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пишоя МарьянНападающий
-
29 Малец ТомашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бренкус АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Adam Hanes
-
-
Главный тренер: Марек Бажик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
-
17 Тучны АдамНападающий
- Запасные игроки
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
-
24 Мате СолгаиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
34 Matej Luksch
-
-
Главный тренер: Peter Tomko
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Ружомберок
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
28 матчей
10.7%
39.3%
50%
3 победы 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
10.7%
50%
39.3%
3 победы 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1
0.56
Среднее время на гол
90
162
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.17
1.2
Среднее время на гол
77
75
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.11
0.79
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
81
114
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рымаренко Мартин
|5 (2)
|0.42
|Малец Томаш
|4
|0.33
|Веселовски Доминик
|1
|0.08
|Годал Борис
|1
|0.08
|Глинка Марек
|1
|0.08
|Слебодник Тибор
|1
|0.08
|Загуменски Тимотей
|0
|0
|Пишоя Марьян
|0
|0
|Бренкус Адам
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладик Ян
|3
|0.27
|Хриен Мартин
|3 (1)
|0.27
|Лавринчик Самуэль
|2 (2)
|0.18
|Хуф Давид
|2
|0.18
|Бодя Мартин
|2 (1)
|0.18
|Симон Габриэл
|1
|0.09
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.09
|Келемен Марко
|0
|0
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загуменски Тимотей
|3
|1
|Branislav Luptak
|3
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Marek Bazik
|1
|1
|Малец Томаш
|2
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|0
|Ivan Mensah
|2
|0
|Годал Борис
|0
|1
|Глинка Марек
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Lukas Migala
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Веселовски Доминик
|1
|0
|Шикула Николас
|1
|0
|Oliver Klimpl
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Smetana
|2
|1
|Селески Александер
|2
|1
|Симон Габриэл
|3
|0
|Лютеран Оливер
|3
|0
|Малы Матуш
|1
|1
|Гладик Ян
|2
|0
|Кестль Даниэль
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Тучны Адам
|2
|0
|Лавринчик Самуэль
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Хуф Давид
|1
|0
|Келемен Марко
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ружомберок
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
6
Дукла Банска-Бистрица
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ружомберок
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
6
Дукла Банска-Бистрица
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Ружомберок
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
3
30%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
3
20%
2
12%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
3
20%
4
24%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
4
33%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Баник Калиново - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3
СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2
Ружомберок
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тиджей Костольне-Крачаны - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 1:1 Подконице - Ружомберок 2:3 Кошице - Ружомберок 2:1
Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Ружомберок
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
8 раз 73%
2
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
48
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|26 - 8
|27
|2.
|10
|8
|1
|1
|19 - 12
|25
|3.
|10
|3
|6
|1
|10 - 5
|15
|4.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 11
|15
|5.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|6.
|11
|3
|4
|4
|17 - 16
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|9.
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|10.
|11
|2
|4
|5
|13 - 21
|10
|11.
|10
|3
|0
|7
|11 - 21
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|8.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|5.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|6.
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|11.
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|12.
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|5 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|5