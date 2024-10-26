Тур: 12. Стадион: Стадион под Дубном.
1:1
Второй тайм: 72'
Ход матча
15'
0:1
31'
1:1
23
Минарик
Ян
11
Samuel
Gidi
14
Eric
Bille
37
Зауэр
Марио
29
Дюриш
Давид
28
Данко
Адам
15
Rene
Paraj
25
Simon
Fasko
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Eric BilleНападающий
-
37 Зауэр МариоНападающий
-
29 Дюриш ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
25 Adama Drame
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
11 Samuel Datko
-
-
Главный тренер: Stefan Markulik
История личных встреч
Жилина
Железярне Подбрезова
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
107.7%
15.4%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 12 побед
23 матча
56.5%
8.7%
34.8%
13 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.73
Среднее время на гол
54
52
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.73
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.7
1.35
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
53
66
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|5
|0.45
|Зауэр Марио
|4
|0.36
|Дюриш Давид
|3
|0.27
|Eric Bille
|3 (1)
|0.27
|Минарик Ян
|2
|0.18
|Алиягич Денис
|2
|0.18
|Качер Мирослав
|1
|0.09
|Бари Кристиан
|1
|0.09
|Samuel Gidi
|1
|0.09
|Яворчек Доминик
|1
|0.09
|Копашек Самуэль
|1
|0.09
|Timotej Hranica
|1
|0.09
|Илько Патрик
|0
|0
|James Ndjeungoue
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галчик Роланд
|4
|0.36
|Alasana Yirajang
|3
|0.27
|Daniel Smekal
|2
|0.18
|Sanusi Ridwan
|2
|0.18
|Peter Juritka
|2
|0.18
|Samuel Datko
|1
|0.09
|Депетрис Давид
|1 (1)
|0.09
|Оравец Матей
|0
|0
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Славик Адриан
|0
|0
|Rene Paraj
|0
|0
|Демл Ондржей
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копашек Самуэль
|3
|0
|James Ndjeungoue
|3
|0
|Минарик Ян
|2
|0
|Samuel Gidi
|2
|0
|Губочан Томаш
|1
|0
|Пекарик Петер
|1
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Дюриш Давид
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Timotej Hranica
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коштрна Кристиан
|2
|1
|Rene Paraj
|3
|0
|Галчик Роланд
|2
|0
|Samuel Datko
|2
|0
|Simon Fasko
|2
|0
|Vincent Chyla
|2
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Славик Адриан
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
|Данко Адам
|1
|0
|Filip Mielke
|1
|0
|Kayode Saliman
|1
|0
|Peter Juritka
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
1
Жилина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Железярне Подбрезова
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
10
11
Жилина
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Железярне Подбрезова
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
15
3
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
33%
16-30
3
20%
1
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
1
7%
1
33%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
25
14
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
5
20%
4
29%
31-45
4
16%
2
14%
46-60
7
28%
1
7%
61-75
5
20%
4
29%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
2
40%
3
20%
46-60
1
20%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Ти Джей Партизан Осрблие - Жилина 0:8 ДАК - Жилина 0:3 Жилина - Комарно 2:1
Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1
Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5
Результаты матчей
Жилина
Железярне Подбрезова
Точный счет
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Жилина
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
82
37
55
28
28
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|2.
|10
|8
|1
|1
|19 - 12
|25
|3.
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|4.
|10
|3
|6
|1
|10 - 5
|15
|5.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|16 - 15
|13
|6.
|1:2
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|7.
|2:1
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|9.
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|10.
|11
|2
|4
|5
|13 - 21
|10
|11.
|10
|3
|0
|7
|11 - 21
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|5
|1
|0
|15 - 6
|16
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|3.
|2:1
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|4.
|1:2
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|8.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|5.
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|6.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|7.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|8.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|11.
|2:1
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|12.
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|5 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|5