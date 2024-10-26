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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Жилина
1:1
Второй тайм: 72'
Железярне Подбрезова
0'
0:1
15' Гол
Daniel Smekal
1:1
31' Гол
Зауэр Марио

Ход матча

15'
0:1
Daniel Smekal
(Галчик Роланд)
31'
Зауэр Марио
(Eric Bille)
1:1
46'
 
Vincent Chyla
Simon Fasko
60'
 
Samuel Datko
Славик Адриан
62'
Timotej Hranica
Качер Мирослав
 
62'
Копашек Самуэль
Пекарик Петер
 
62'
Илько Патрик
Бари Кристиан
 
68'
 
Мрва Марио
Оравец Матей
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Железярне Подбрезова
4.70
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4.60
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Все Коэффициенты
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
2
Пекарик
Петер
11
Samuel
Gidi
66
Качер
Мирослав
20
Бари
Кристиан
14
Eric
Bille
37
Зауэр
Марио
29
Дюриш
Давид
28
Данко
Адам
24
Коштрна
Кристиан
4
Оравец
Матей
18
Маркович
Алекс
23
Славик
Адриан
15
Rene
Paraj
25
Simon
Fasko
27
Sanusi
Ridwan
7
Галчик
Роланд
9
Daniel
Smekal
10
Alasana
Yirajang
Жилина
3-4-3
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Жилина
Железярне Подбрезова

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

107.7%
15.4%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 12 побед

23 матча

56.5%
8.7%
34.8%
13 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:0
С
1:2
С
3:2
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
3:2
С
3:1
ТМК
2:3
С
0:1
К
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:0
К
3:0
С
2:4
С
4:0
С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
1:3
С
2:3
С
2:3

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.73

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.73
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.7
1.35

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

53
66

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 5 0.45
Зауэр Марио 4 0.36
Дюриш Давид 3 0.27
Eric Bille 3 (1) 0.27
Минарик Ян 2 0.18
Алиягич Денис 2 0.18
Качер Мирослав 1 0.09
Бари Кристиан 1 0.09
Samuel Gidi 1 0.09
Яворчек Доминик 1 0.09
Копашек Самуэль 1 0.09
Timotej Hranica 1 0.09
Илько Патрик 0 0
James Ndjeungoue 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галчик Роланд 4 0.36
Alasana Yirajang 3 0.27
Daniel Smekal 2 0.18
Sanusi Ridwan 2 0.18
Peter Juritka 2 0.18
Samuel Datko 1 0.09
Депетрис Давид 1 (1) 0.09
Оравец Матей 0 0
Стефаник Самуэль 0 0
Славик Адриан 0 0
Rene Paraj 0 0
Демл Ондржей 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копашек Самуэль 3 0
James Ndjeungoue 3 0
Минарик Ян 2 0
Samuel Gidi 2 0
Губочан Томаш 1 0
Пекарик Петер 1 0
Качер Мирослав 1 0
Дюриш Давид 1 0
Капралик Адриан 1 0
Зауэр Марио 1 0
Timotej Hranica 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коштрна Кристиан 2 1
Rene Paraj 3 0
Галчик Роланд 2 0
Samuel Datko 2 0
Simon Fasko 2 0
Vincent Chyla 2 0
Стефаник Самуэль 1 0
Оравец Матей 1 0
Славик Адриан 1 0
Мрва Марио 1 0
Данко Адам 1 0
Filip Mielke 1 0
Kayode Saliman 1 0
Peter Juritka 1 0

Результаты матчей

Жилина
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
1
Жилина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Железярне Подбрезова
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
11
Жилина
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Железярне Подбрезова
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

15
3
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
33%
16-30
3
20%
1
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
1
7%
1
33%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

25
14
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
5
20%
4
29%
31-45
4
16%
2
14%
46-60
7
28%
1
7%
61-75
5
20%
4
29%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
2
40%
3
20%
46-60
1
20%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Ти Джей Партизан Осрблие - Жилина 0:8 ДАК - Жилина 0:3 Жилина - Комарно 2:1
Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1
Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5

Результаты матчей

Жилина
Железярне Подбрезова

Точный счет

2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Жилина
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
2
3
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
8
2
1.5
3
7
5
5
2.5
2
8
2
8
3.5
2
8
1
9
4.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 1:1 11 8 3 0 25 - 7 27
2.
Слован Братислава
 10 8 1 1 19 - 12 25
3.
ДАК
 10 4 3 3 15 - 10 15
4.
Спартак Трнава
 10 3 6 1 10 - 5 15
5.
Железярне Подбрезова
 1:1 11 3 4 4 16 - 15 13
6.
Ружомберок
 1:2 11 3 4 4 14 - 15 13
7.
Дукла Банска-Бистрица
 2:1 12 3 4 5 13 - 17 13
8.
Кошице
 11 3 3 5 15 - 16 12
9.
Тренчин
 11 2 5 4 11 - 16 11
10.
Михаловце
 11 2 4 5 13 - 21 10
11.
Комарно
 10 3 0 7 11 - 21 9
12.
Скалица
 10 2 3 5 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 1:1 6 5 1 0 15 - 6 16
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Дукла Банска-Бистрица
 2:1 7 3 1 3 9 - 10 10
4.
Ружомберок
 1:2 6 2 3 1 7 - 6 9
5.
Железярне Подбрезова
 1:1 5 2 2 1 12 - 7 8
6.
Тренчин
 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
8.
Спартак Трнава
 5 1 3 1 3 - 3 6
9.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
Михаловце
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
ДАК
 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Комарно
 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Жилина
 1:1 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
ДАК
 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Спартак Трнава
 5 2 3 0 7 - 2 9
5.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
6.
Михаловце
 6 1 2 3 7 - 11 5
7.
Железярне Подбрезова
 1:1 6 1 2 3 4 - 8 5
8.
Ружомберок
 1:2 5 1 1 3 7 - 9 4
9.
Кошице
 5 1 1 3 6 - 9 4
10.
Скалица
 5 1 1 3 7 - 14 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 2:1 5 0 3 2 4 - 7 3
12.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 5 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 5
Тренчин Эмека Чинонсо 1 4
Спартак Трнава Кратохвил Милош 5
Михаловце Тарадуда Денис 5
Тренчин Rahim Ibrahim 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Eric Bille сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Зауэр Марио бьет в цель!
  • 15'
    Галчик Роланд сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Даниэль Смекал бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Жилина
Ничья
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Жилина
Железярне Подбрезова
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