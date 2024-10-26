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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Жилина
2:2
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
0:1
15' Гол
Daniel Smekal
1:1
31' Гол
Зауэр Марио
2:1
85' Гол
Илько Патрик
2:2
90' Гол
Депетрис Давид
90' Желтая карточка
Депетрис Давид
90'+4
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
2
Пекарик
Петер
11
Samuel
Gidi
66
Качер
Мирослав
20
Бари
Кристиан
14
Eric
Bille
37
Зауэр
Марио
29
Дюриш
Давид
28
Данко
Адам
24
Коштрна
Кристиан
4
Оравец
Матей
18
Маркович
Алекс
23
Славик
Адриан
15
Rene
Paraj
25
Simon
Fasko
27
Sanusi
Ridwan
7
Галчик
Роланд
9
Daniel
Smekal
10
Alasana
Yirajang
Жилина
3-4-3
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Жилина
Железярне Подбрезова

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

107.7%
15.4%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 12 побед

23 матча

56.5%
8.7%
34.8%
13 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:0
С
1:2
С
3:2
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
3:2
С
3:1
ТМК
2:3
С
0:1
К
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:0
К
3:0
С
2:4
С
4:0
С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
1:3
С
2:3
С
2:3

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.73

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.73
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.7
1.35

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

53
66

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 5 0.45
Зауэр Марио 4 0.36
Дюриш Давид 3 0.27
Eric Bille 3 (1) 0.27
Минарик Ян 2 0.18
Алиягич Денис 2 0.18
Качер Мирослав 1 0.09
Илько Патрик 1 0.09
Бари Кристиан 1 0.09
Samuel Gidi 1 0.09
Яворчек Доминик 1 0.09
Копашек Самуэль 1 0.09
Timotej Hranica 1 0.09
James Ndjeungoue 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галчик Роланд 4 0.36
Alasana Yirajang 3 0.27
Sanusi Ridwan 2 0.18
Daniel Smekal 2 0.18
Peter Juritka 2 0.18
Депетрис Давид 2 (1) 0.18
Samuel Datko 1 0.09
Оравец Матей 0 0
Стефаник Самуэль 0 0
Славик Адриан 0 0
Rene Paraj 0 0
Демл Ондржей 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копашек Самуэль 3 0
James Ndjeungoue 3 0
Минарик Ян 2 0
Samuel Gidi 2 0
Губочан Томаш 1 0
Пекарик Петер 1 0
Качер Мирослав 1 0
Дюриш Давид 1 0
Капралик Адриан 1 0
Зауэр Марио 1 0
Timotej Hranica 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коштрна Кристиан 2 1
Rene Paraj 3 0
Галчик Роланд 2 0
Samuel Datko 2 0
Simon Fasko 2 0
Vincent Chyla 2 0
Депетрис Давид 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Оравец Матей 1 0
Славик Адриан 1 0
Мрва Марио 1 0
Данко Адам 1 0
Filip Mielke 1 0
Kayode Saliman 1 0
Peter Juritka 1 0

Результаты матчей

Жилина
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
3
Жилина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Железярне Подбрезова
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
11
Жилина
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Железярне Подбрезова
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

17
5
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
6%
1
20%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
4
24%
1
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
2
12%
2
40%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

27
16
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
2
7%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
6
22%
4
25%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
7
26%
1
6%
61-75
6
22%
5
31%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
2
29%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
14%
4
24%
31-45
2
29%
3
18%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
1
14%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Ти Джей Партизан Осрблие - Жилина 0:8 ДАК - Жилина 0:3 Жилина - Комарно 2:1
Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1
Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5

Результаты матчей

Жилина
Железярне Подбрезова

Точный счет

2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Жилина
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
2.5
Больше Меньше
2
3
1
5
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
2
4
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
9
2
1.5
4
7
5
6
2.5
2
9
2
9
3.5
2
9
1
10
4.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 11 8 3 0 26 - 8 27
2.
Слован Братислава
 10 8 1 1 19 - 12 25
3.
Спартак Трнава
 10 3 6 1 10 - 5 15
4.
ДАК
 0:1 11 4 3 4 15 - 11 15
5.
Кошице
 1:0 12 4 3 5 16 - 16 15
6.
Железярне Подбрезова
 11 3 4 4 17 - 16 13
7.
Ружомберок
 11 3 4 4 14 - 15 13
8.
Дукла Банска-Бистрица
 12 3 4 5 13 - 17 13
9.
Тренчин
 11 2 5 4 11 - 16 11
10.
Михаловце
 11 2 4 5 13 - 21 10
11.
Комарно
 10 3 0 7 11 - 21 9
12.
Скалица
 10 2 3 5 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 6 5 1 0 16 - 7 16
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
4.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
5.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
6.
Тренчин
 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Кошице
 1:0 6 2 2 2 9 - 7 8
8.
Спартак Трнава
 5 1 3 1 3 - 3 6
9.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
Михаловце
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
ДАК
 0:1 5 1 1 3 3 - 6 4
12.
Комарно
 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
ДАК
 0:1 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Спартак Трнава
 5 2 3 0 7 - 2 9
5.
Кошице
 1:0 6 2 1 3 7 - 9 7
6.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
7.
Михаловце
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Железярне Подбрезова
 6 1 2 3 5 - 9 5
9.
Ружомберок
 5 1 1 3 7 - 9 4
10.
Скалица
 5 1 1 3 7 - 14 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 5 0 3 2 4 - 7 3
12.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 5 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 5
Тренчин Эмека Чинонсо 1 4
Спартак Трнава Кратохвил Милош 5
Михаловце Тарадуда Денис 5
Тренчин Rahim Ibrahim 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Eric Bille сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Зауэр Марио бьет в цель!
    • 15'
      Галчик Роланд сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Даниэль Смекал бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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