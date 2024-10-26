  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
ДАК
0:2
Первый тайм: 31'
Кошице
0'
0:1
6' Гол
Галлович Давид
25' Желтая карточка
Виталис Милан
0:2
28' Гол
Галлович Давид

Ход матча

6'
0:1
Галлович Давид
(Фашко Михал)
25'
Виталис Милан
 
28'
0:2
Галлович Давид
(Фашко Михал)
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Кошице
4.30
Реклама, zenit.win
4.40
Реклама, bettery.ru
6.90
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
41
Попович
Александар
26
Ортис
Пабло
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
24
Герц
Кристиан
6
Байо
Махмуду
27
Виталис
Милан
91
Япи
Ромарик
14
Бэсси
Форчун
46
Труса
Матей
1
Шипош
Давид
24
Кружляк
Доминик
20
Кривак
Ян
5
Jakub
Jakubko
19
Фабиш
Лукаш
21
Магда
Даниэль
8
Галлович
Давид
25
Жигмунд
Марек
23
Фашко
Михал
27
Karlo
Miljanic
7
Ниархос
Иоаннис
ДАК
4-3-3
Кошице
3-4-1-2

История личных встреч

ДАК
Кошице

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:2
С
0:3
С
5:2
С
1:1
КС
1:1
К
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
4:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

2.25
1.43

Среднее время на гол

40
63

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.82
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
70

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 5 0.45
Реджич Дамир 4 0.36
Алмаши Ладислав 1 0.09
Герц Кристиан 1 0.09
Виталис Милан 1 0.09
Димун Милан 1 (1) 0.09
Бэсси Форчун 1 0.09
Рамадан Аммар 0 0
Андзуана Иоан 0 0
Япи Ромарик 0 0
Бёсе Левенте 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 6 (2) 0.5
Ниархос Иоаннис 3 0.25
Галлович Давид 2 0.17
Фашко Михал 1 0.08
Бокрош Силард 1 0.08
Zyen Jones 1 0.08
Karlo Miljanic 1 0.08
Фабиш Лукаш 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендес Алехандро 4 0
Байо Махмуду 4 0
Япи Ромарик 3 0
Хиско Муньос 2 0
Труса Матей 2 0
Реджич Дамир 2 0
Брунетти Матеус 2 0
Попович Александар 1 0
Качараба Тарас 1 0
Димун Милан 1 0
Ортис Пабло 1 0
Алмаши Ладислав 1 0
Бёсе Левенте 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 5 1
Ниархос Иоаннис 4 0
Галлович Давид 3 0
Jakub Jakubko 1 1
Жигмунд Марек 2 0
Сантос Луис 1 0
Горосито Николас 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Шипош Давид 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Zyen Jones 1 0
Gergely Geri 1 0
Роман Скухрави 1 0

Результаты матчей

ДАК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
2
ДАК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Кошице
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

12
8
ДАК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Кошице
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
25%
3
33%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
21%
4
29%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
14%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
9%
3
18%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Слован Дусло Шаля - ДАК 1:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 0:3 ДАК - Спартак Трнава 0:0
Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0
Кошице
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Михаловце - Кошице 3:2 Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3
Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0

Результаты матчей

ДАК
Кошице

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:3
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

ДАК
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
2
1.5
2
3
3
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
5
1.5
5
6
3
7
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 11 8 3 0 26 - 8 27
2.
Слован Братислава
 10 8 1 1 19 - 12 25
3.
Спартак Трнава
 10 3 6 1 10 - 5 15
4.
ДАК
 0:2 11 4 3 4 15 - 12 15
5.
Кошице
 2:0 12 4 3 5 17 - 16 15
6.
Железярне Подбрезова
 11 3 4 4 17 - 16 13
7.
Ружомберок
 11 3 4 4 14 - 15 13
8.
Дукла Банска-Бистрица
 12 3 4 5 13 - 17 13
9.
Тренчин
 11 2 5 4 11 - 16 11
10.
Михаловце
 11 2 4 5 13 - 21 10
11.
Комарно
 10 3 0 7 11 - 21 9
12.
Скалица
 10 2 3 5 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 6 5 1 0 16 - 7 16
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
4.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
5.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
6.
Тренчин
 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Кошице
 2:0 6 2 2 2 9 - 7 8
8.
Спартак Трнава
 5 1 3 1 3 - 3 6
9.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
Михаловце
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
ДАК
 0:2 5 1 1 3 3 - 7 4
12.
Комарно
 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
ДАК
 0:2 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Спартак Трнава
 5 2 3 0 7 - 2 9
5.
Кошице
 2:0 6 2 1 3 8 - 9 7
6.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
7.
Михаловце
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Железярне Подбрезова
 6 1 2 3 5 - 9 5
9.
Ружомберок
 5 1 1 3 7 - 9 4
10.
Скалица
 5 1 1 3 7 - 14 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 5 0 3 2 4 - 7 3
12.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 5 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 5
Тренчин Эмека Чинонсо 1 4
Спартак Трнава Кратохвил Милош 5
Михаловце Тарадуда Денис 5
Тренчин Rahim Ibrahim 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Кошице
4.30
Реклама, zenit.win
4.40
Реклама, bettery.ru
6.90
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ДАК 0:2 Кошице онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ДАК
Кошице
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный