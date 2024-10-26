Тур: 12. Стадион: MOL Arena.
0'
0:1
6' ГолГаллович Давид
25' Желтая карточкаВиталис Милан
0:2
28' ГолГаллович Давид
34' Желтая карточкаБайо Махмуду
1:2
45' ПенальтиТруса Матей
83' Желтая карточкаШипош Давид
88' Желтая карточкаОртис Пабло
90' Желтая карточкаБрунетти Матеус
1:3
90' ГолГоросито Николас
90'+7
Ход матча
6'
0:1
25'
28'
0:2
34'
45'
1:2
83'
88'
90'
90'
1:3
26
Ортис
Пабло
91
Япи
Ромарик
14
Бэсси
Форчун
46
Труса
Матей
20
Кривак
Ян
19
Фабиш
Лукаш
23
Фашко
Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Япи РомарикНападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
46 Труса МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
68 Туболе МатеПолузащитник
- Нападающий
-
13 Бёсе ЛевентеНападающий
- Нападающий
-
22 Сендреи АкошНападающий
- Нападающий
-
21 Mark Csinger
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Теплан МарекВратарь
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Защитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
-
10 Zyen Jones
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
ДАК
Кошице
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
2.25
1.43
Среднее время на гол
40
63
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.82
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
70
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|6 (1)
|0.55
|Реджич Дамир
|4
|0.36
|Алмаши Ладислав
|1
|0.09
|Герц Кристиан
|1
|0.09
|Виталис Милан
|1
|0.09
|Димун Милан
|1 (1)
|0.09
|Бэсси Форчун
|1
|0.09
|Рамадан Аммар
|0
|0
|Андзуана Иоан
|0
|0
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|6 (2)
|0.5
|Галлович Давид
|3
|0.25
|Ниархос Иоаннис
|3
|0.25
|Фашко Михал
|1
|0.08
|Горосито Николас
|1
|0.08
|Бокрош Силард
|1
|0.08
|Zyen Jones
|1
|0.08
|Karlo Miljanic
|1
|0.08
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байо Махмуду
|5
|0
|Мендес Алехандро
|4
|0
|Япи Ромарик
|3
|0
|Брунетти Матеус
|3
|0
|Хиско Муньос
|2
|0
|Ортис Пабло
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Реджич Дамир
|2
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Качараба Тарас
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Алмаши Ладислав
|1
|0
|Виталис Милан
|1
|0
|Бёсе Левенте
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривак Ян
|5
|1
|Ниархос Иоаннис
|4
|0
|Галлович Давид
|3
|0
|Jakub Jakubko
|1
|1
|Жигмунд Марек
|2
|0
|Шипош Давид
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
|Gergely Geri
|1
|0
|Роман Скухрави
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
2
ДАК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Кошице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
12
8
ДАК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Кошице
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
22%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
25%
3
33%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
3
20%
5
29%
29%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
3
18%
76-90
Пропущено
14
18
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
2
14%
3
17%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
3
21%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Слован Дусло Шаля - ДАК 1:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 0:3 ДАК - Спартак Трнава 0:0
Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0
Кошице
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Михаловце - Кошице 3:2 Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3
Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0
Результаты матчей
ДАК
Кошице
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:3
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
ДАК
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
33
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
93
56
66
38
39
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (2)
|ДАК
|Труса Матей
|6 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|5 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|5