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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
ДАК
1:3
Конец матча
Кошице
0'
0:1
6' Гол
Галлович Давид
25' Желтая карточка
Виталис Милан
0:2
28' Гол
Галлович Давид
34' Желтая карточка
Байо Махмуду
1:2
45' Пенальти
Труса Матей
83' Желтая карточка
Шипош Давид
88' Желтая карточка
Ортис Пабло
90' Желтая карточка
Брунетти Матеус
1:3
90' Гол
Горосито Николас
90'+7
41
Попович
Александар
26
Ортис
Пабло
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
24
Герц
Кристиан
6
Байо
Махмуду
27
Виталис
Милан
91
Япи
Ромарик
14
Бэсси
Форчун
46
Труса
Матей
1
Шипош
Давид
24
Кружляк
Доминик
20
Кривак
Ян
5
Jakub
Jakubko
19
Фабиш
Лукаш
21
Магда
Даниэль
8
Галлович
Давид
25
Жигмунд
Марек
23
Фашко
Михал
27
Karlo
Miljanic
7
Ниархос
Иоаннис
ДАК
4-3-3
Кошице
3-4-1-2

История личных встреч

ДАК
Кошице

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:2
С
0:3
С
5:2
С
1:1
КС
1:1
К
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
4:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

2.25
1.43

Среднее время на гол

40
63

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.82
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
70

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 6 (1) 0.55
Реджич Дамир 4 0.36
Алмаши Ладислав 1 0.09
Герц Кристиан 1 0.09
Виталис Милан 1 0.09
Димун Милан 1 (1) 0.09
Бэсси Форчун 1 0.09
Рамадан Аммар 0 0
Андзуана Иоан 0 0
Япи Ромарик 0 0
Бёсе Левенте 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 6 (2) 0.5
Галлович Давид 3 0.25
Ниархос Иоаннис 3 0.25
Фашко Михал 1 0.08
Горосито Николас 1 0.08
Бокрош Силард 1 0.08
Zyen Jones 1 0.08
Karlo Miljanic 1 0.08
Фабиш Лукаш 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байо Махмуду 5 0
Мендес Алехандро 4 0
Япи Ромарик 3 0
Брунетти Матеус 3 0
Хиско Муньос 2 0
Ортис Пабло 2 0
Труса Матей 2 0
Реджич Дамир 2 0
Попович Александар 1 0
Качараба Тарас 1 0
Димун Милан 1 0
Алмаши Ладислав 1 0
Виталис Милан 1 0
Бёсе Левенте 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 5 1
Ниархос Иоаннис 4 0
Галлович Давид 3 0
Jakub Jakubko 1 1
Жигмунд Марек 2 0
Шипош Давид 2 0
Сантос Луис 1 0
Горосито Николас 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Zyen Jones 1 0
Gergely Geri 1 0
Роман Скухрави 1 0

Результаты матчей

ДАК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
2
ДАК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Кошице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

12
8
ДАК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Кошице
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
22%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
25%
3
33%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
3
20%
5
29%
29%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
3
18%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
2
14%
3
17%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
3
21%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Слован Дусло Шаля - ДАК 1:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 0:3 ДАК - Спартак Трнава 0:0
Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0
Кошице
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Михаловце - Кошице 3:2 Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3
Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0

Результаты матчей

ДАК
Кошице

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:3
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

ДАК
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
3
3
3
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
6
6
3
8
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 11 8 3 0 26 - 8 27
2.
Слован Братислава
 10 8 1 1 19 - 12 25
3.
Спартак Трнава
 10 3 6 1 10 - 5 15
4.
ДАК
 11 4 3 4 16 - 13 15
5.
Кошице
 12 4 3 5 18 - 17 15
6.
Железярне Подбрезова
 11 3 4 4 17 - 16 13
7.
Ружомберок
 11 3 4 4 14 - 15 13
8.
Дукла Банска-Бистрица
 12 3 4 5 13 - 17 13
9.
Тренчин
 11 2 5 4 11 - 16 11
10.
Михаловце
 11 2 4 5 13 - 21 10
11.
Комарно
 10 3 0 7 11 - 21 9
12.
Скалица
 10 2 3 5 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 6 5 1 0 16 - 7 16
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
4.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
5.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
6.
Тренчин
 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
8.
Спартак Трнава
 5 1 3 1 3 - 3 6
9.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
Михаловце
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
ДАК
 5 1 1 3 4 - 8 4
12.
Комарно
 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
ДАК
 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Спартак Трнава
 5 2 3 0 7 - 2 9
5.
Кошице
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
7.
Михаловце
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Железярне Подбрезова
 6 1 2 3 5 - 9 5
9.
Ружомберок
 5 1 1 3 7 - 9 4
10.
Скалица
 5 1 1 3 7 - 14 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 5 0 3 2 4 - 7 3
12.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (2)
ДАК Труса Матей 6 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Жилина Капралик Адриан 5 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 5
Тренчин Эмека Чинонсо 1 4
Спартак Трнава Кратохвил Милош 5
Михаловце Тарадуда Денис 5
Тренчин Rahim Ibrahim 5
Весь список
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    • 46'
      Филип Якубко уходит с поля. Горосито Николас выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ДАК 1:3 Кошице онлайн

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