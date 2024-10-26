Тур: 11. Стадион: Hirnyk Stadium.
1:0
Второй тайм: 50'
0'
17' Желтая карточкаТопалов Дмитрий
1:0
24' ГолHrvoje Ilic
25' Желтая карточкаЗадерака Максим
45' Желтая карточкаТилль Оливье
Ход матча
17'
24'
1:0
25'
44'
45'
21
Кузык
Денис
23
Hrvoje
Ilic
33
Путря
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
78 Кожушко ОлегНападающий
-
-
-
-
-
25 Bandeira
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Путря ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andres Carrasco
История личных встреч
Кривбасс
ЛНЗ Черкасcы
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Созах Даниэль
|2
|0.2
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.1
|Задерака Максим
|1
|0.1
|Кожушко Олег
|1
|0.1
|Hrvoje Ilic
|1
|0.1
|Аду Принс
|1
|0.1
|Стецков Тимур
|1 (1)
|0.1
|Кузык Денис
|0
|0
|Лунёв Максим
|0
|0
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яшари Мухаррем
|2 (1)
|0.18
|Путря Илья
|2
|0.18
|Пасич Геннадий
|2
|0.18
|Francis Momoh
|2
|0.18
|Тилль Оливье
|1
|0.09
|Топалов Дмитрий
|1
|0.09
|Ноникашвили Шота
|1 (1)
|0.09
|Бойко Виталий
|0
|0
|Mollo Bessala
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|4
|0
|Романчук Александр II
|1
|1
|Bandeira
|2
|0
|_Matteo Amoroso
|2
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Кожушко Олег
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Понедельник Андрей
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|По Жан-Морель
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Дибанго Иван
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тилль Оливье
|3
|0
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|Пасич Геннадий
|3
|0
|Mollo Bessala
|3
|0
|Бойко Виталий
|2
|0
|Путря Илья
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Муравский Назарий
|2
|0
|Олейник Денис
|1
|0
|Халайла Осама
|1
|0
|Кучеренко Евгений
|1
|0
|Салиху Хайдин
|1
|0
|Ajdi Dajko
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
ЛНЗ Черкасcы
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Кривбасс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
ЛНЗ Черкасcы
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
4
8
Кривбасс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
ЛНЗ Черкасcы
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
3
38%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Пропущено
9
14
8 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
5
56%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Заря - Кривбасс 0:1 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1
ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3
Результаты матчей
Кривбасс
ЛНЗ Черкасcы
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
ЛНЗ Черкасcы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
18
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|17 - 7
|26
|2.
|9
|8
|1
|0
|21 - 5
|25
|3.
|10
|6
|4
|0
|19 - 7
|22
|4.
|9
|6
|1
|2
|26 - 9
|19
|5.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|9 - 9
|17
|6.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|7.
|10
|3
|5
|2
|15 - 6
|14
|8.
|10
|4
|0
|6
|9 - 12
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|7 - 11
|12
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|12.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|4 - 12
|8
|15.
|10
|1
|2
|7
|5 - 25
|5
|16.
|11
|0
|5
|6
|7 - 18
|5
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|12 - 6
|16
|2.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 2
|8
|8.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|2 - 3
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|5.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|11.
|11
|0
|5
|6
|7 - 18
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4