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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Кривбасс
3:1
Конец матча
ЛНЗ Черкасcы
0'
17' Желтая карточка
Топалов Дмитрий
1:0
24' Гол
Hrvoje Ilic
26' Желтая карточка
Задерака Максим
45' Желтая карточка
Тилль Оливье
2:0
58' Гол
Понедельник Андрей
2:1
78' Гол
Наумец Владислав
3:1
90' Гол
Драмбаев Aлександр
90'+3
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
3
Романчук
Александр
II
15
Драмбаев
Aлександр
21
Кузык
Денис
8
Бизимана
Джихад
94
Задерака
Максим
23
Hrvoje
Ilic
11
Yegor
Tverdokhlib
20
Микитишин
Артур
9
Созах
Даниэль
21
Кучеренко
Евгений
5
Салиху
Хайдин
4
Ajdi
Dajko
34
Муравский
Назарий
23
Топалов
Дмитрий
33
Путря
Илья
55
Ноникашвили
Шота
1
Тилль
Оливье
15
Яшари
Мухаррем
19
Халайла
Осама
22
Francis
Momoh
Кривбасс
ЛНЗ Черкасcы

История личных встреч

Кривбасс
ЛНЗ Черкасcы

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Созах Даниэль 2 0.2
Hrvoje Ilic 1 0.1
Yegor Tverdokhlib 1 0.1
Задерака Максим 1 0.1
Кожушко Олег 1 0.1
Понедельник Андрей 1 0.1
Драмбаев Aлександр 1 0.1
Аду Принс 1 0.1
Стецков Тимур 1 (1) 0.1
Кузык Денис 0 0
Лунёв Максим 0 0
ЛНЗ Черкасcы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшари Мухаррем 2 (1) 0.18
Путря Илья 2 0.18
Пасич Геннадий 2 0.18
Francis Momoh 2 0.18
Ноникашвили Шота 1 (1) 0.09
Тилль Оливье 1 0.09
Топалов Дмитрий 1 0.09
Наумец Владислав 1 0.09
Бойко Виталий 0 0
Mollo Bessala 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 4 0
Романчук Александр II 1 1
Bandeira 2 0
_Matteo Amoroso 2 0
Задерака Максим 1 0
Кожушко Олег 1 0
Лунёв Максим 1 0
Понедельник Андрей 1 0
Hrvoje Ilic 1 0
По Жан-Морель 1 0
Микитишин Артур 1 0
Дибанго Иван 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
ЛНЗ Черкасcы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тилль Оливье 3 0
Топалов Дмитрий 3 0
Пасич Геннадий 3 0
Mollo Bessala 3 0
Бойко Виталий 2 0
Путря Илья 2 0
Francis Momoh 2 0
Муравский Назарий 2 0
Олейник Денис 1 0
Халайла Осама 1 0
Кучеренко Евгений 1 0
Салиху Хайдин 1 0
Ajdi Dajko 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
ЛНЗ Черкасcы
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Кривбасс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
ЛНЗ Черкасcы
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
8
Кривбасс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
ЛНЗ Черкасcы
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
3
30%
4
33%
76-90

Пропущено

10
17
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
20%
2
12%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
5
50%
1
6%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
20%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Заря - Кривбасс 0:1 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1
ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3

Результаты матчей

Кривбасс
ЛНЗ Черкасcы

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
ЛНЗ Черкасcы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
2
8
1.5
3
8
1
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 10 8 2 0 17 - 7 26
2.
Динамо Киев
 9 8 1 0 21 - 5 25
3.
Полесье
 10 6 4 0 19 - 7 22
4.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 26 - 9 19
5.
Кривбасс
 10 5 2 3 11 - 10 17
6.
Карпаты
 1:0 11 4 3 4 12 - 14 15
7.
ЛНЗ Черкасcы
 11 4 3 4 13 - 16 15
8.
Рух Львов
 10 3 5 2 15 - 6 14
9.
Заря
 10 4 0 6 9 - 12 12
10.
Черноморец Од
 11 3 3 5 7 - 11 12
11.
Верес
 10 2 4 4 10 - 14 10
12.
Ворскла
 10 2 3 5 9 - 15 9
13.
Колос Ковалёвка
 11 1 6 4 6 - 9 9
14.
ФК Левый Берег
 10 2 2 6 4 - 12 8
15.
Оболонь
 0:1 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 6 5 1 0 12 - 6 16
2.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
4.
Динамо Киев
 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Черноморец Од
 7 3 1 3 5 - 7 10
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 14 - 4 9
7.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
8.
Кривбасс
 5 2 2 1 6 - 5 8
9.
Карпаты
 1:0 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Заря
 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
12.
Верес
 7 1 3 3 7 - 11 6
13.
Оболонь
 0:1 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Шахтёр Донецк
 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Карпаты
 1:0 5 2 1 2 5 - 7 7
7.
Заря
 5 2 0 3 4 - 6 6
8.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
9.
ФК Левый Берег
 5 1 2 2 3 - 4 5
10.
Ворскла
 7 1 2 4 7 - 10 5
11.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
12.
Верес
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Колос Ковалёвка
 5 0 3 2 4 - 6 3
14.
Черноморец Од
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
ЛНЗ Черкасcы
 5 0 2 3 4 - 11 2
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 0:1 5 0 0 5 0 - 12 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 4
Карпаты Мирошниченко Денис 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Тилль Оливье получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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