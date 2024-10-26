Тур: 16.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
78 Имамов ИсламВратарь
- Защитник
-
21 Гурбан ГлебЗащитник
- Защитник
-
55 Быков АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Алиев КамранПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 ШарльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поддубский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Иванов ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фомин ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Черноморец Нв
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
2.17
0.6
Среднее время на гол
41
150
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.91
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
Среднее время на гол
47
110
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Камран
|3
|0.2
|Гонгадзе Георгий
|3
|0.2
|Быков Артём
|2
|0.13
|Симонян Артём
|2
|0.13
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.13
|Шарль
|2
|0.13
|Емельянов Роман
|1
|0.07
|Поярков Николай
|1
|0.07
|Першин Никита
|1
|0.07
|Гонгапшев Альбек
|1
|0.07
Черноморец Нв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уридия Мераби
|3
|0.2
|Иванов Егор
|2
|0.13
|Акбашев Роман
|2
|0.13
|Гурченко Даниил
|2
|0.13
|Кротов Вячеслав
|1
|0.07
|Хабалов Алан
|1
|0.07
|Черов Василий
|1
|0.07
|Мусалов Магомед
|1
|0.07
|Стежко Виталий
|1
|0.07
|Антонов Антон
|1
|0.07
|Чичинадзе Анри
|1
|0.07
|Родионов Илья
|1
|0.07
|Окладников Андрей
|1
|0.07
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поярков Николай
|4
|1
|Першин Никита
|5
|0
|Симонян Артём
|3
|0
|Емельянов Роман
|2
|0
|Быков Артём
|2
|0
|Бавин Юрий
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|Имамов Ислам
|2
|0
|Гаглоев Александр
|1
|0
|Журавлёв Юрий
|1
|0
|Садики Нехар
|1
|0
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0
Черноморец Нв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стежко Виталий
|4
|0
|Кротов Вячеслав
|3
|0
|Красильниченко Олег
|3
|0
|Ланин Олег
|2
|0
|Фомин Денис
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Фролкин Даниил
|2
|0
|Иванов Егор
|1
|0
|Уридия Мераби
|1
|0
|Хабалов Алан
|1
|0
|Черов Василий
|1
|0
|Мельников Никита
|1
|0
|Антонов Антон
|1
|0
|Чичинадзе Анри
|1
|0
|Родионов Илья
|1
|0
|Эрнандес Тегес
|1
|0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Черноморец Нв
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
2
СКА-Хабаровск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Черноморец Нв
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
8
10
СКА-Хабаровск
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Черноморец Нв
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
4
50%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
22%
3
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
50%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
50%
3
27%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
2
20%
1-15
5
31%
1
10%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
4
25%
2
20%
76-90
Забито
18
19
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
7
39%
8
42%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
5
28%
4
21%
76-90
Пропущено
25
19
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
4
16%
5
26%
1-15
7
28%
1
5%
16-30
3
12%
5
26%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
5
20%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
СКА-Хабаровск - Урал 3:3 Ротор - СКА-Хабаровск 1:1 Уфа - СКА-Хабаровск 3:3 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1
Урал - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:1
Черноморец Нв
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Черноморец Нв - Нефтехимик 0:0 Уфа - Черноморец Нв 0:3 Алания - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Сокол 3:0
Амкар Пермь - Черноморец Нв 3:3 Ротор - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3 Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Енисей 0:2
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
Черноморец Нв
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
СКА-Хабаровск
Черноморец Нв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
52
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
78
78
213
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|8
|0
|28 - 12
|29
|2.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|17 - 10
|27
|3.
|Заявка
|15
|6
|9
|0
|14 - 8
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 17
|24
|6.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 15
|24
|7.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|8.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|12 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 16
|20
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 25
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|9 - 11
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 11
|16
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|8 - 18
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|8 - 3
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|10.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 8
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 5
|9
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|2.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 7
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 13
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 9
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Урал
|Аюпов Тимур
|5
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Тюмень
|Шавлохов Давид
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Черноморец Нв
Исход игры
СКА-Хабаровск
45% (50)
Ничья
44.1% (49)
Черноморец Нв
10.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
32.08% (34)
Меньше
67.92% (72)
Обе команды забьют
Да
71.7% (76)
Нет
28.3% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (42)
1:0 СКА-Хабаровск
21.6% (24)
2:1 СКА-Хабаровск
18.9% (21)
1:2 Черноморец Нв
8.1% (9)
0:1 Черноморец Нв
1.8% (2)
2:0 СКА-Хабаровск
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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