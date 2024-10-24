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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 16.
СКА-Хабаровск
 
Позже
Черноморец Нв
Прогнозы 48
СКА-Хабаровск 47.9% (23)
X 33.3% (16)
Черноморец Нв 18.8% (9)
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СКА-Хабаровск
Ничья
Черноморец Нв
3.15
3.30
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История личных встреч

СКА-Хабаровск
Черноморец Нв

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

МПЛ
3:0
МПЛ
0:0
К
1:3
ТМС
3:1
ПД
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

2.17
0.6

Среднее время на гол

41
150

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.91
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

47
110

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Камран 3 0.2
Гонгадзе Георгий 3 0.2
Быков Артём 2 0.13
Симонян Артём 2 0.13
Гаджимурадов Рамазан 2 0.13
Шарль 2 0.13
Емельянов Роман 1 0.07
Поярков Николай 1 0.07
Першин Никита 1 0.07
Гонгапшев Альбек 1 0.07
Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уридия Мераби 3 0.2
Иванов Егор 2 0.13
Акбашев Роман 2 0.13
Гурченко Даниил 2 0.13
Кротов Вячеслав 1 0.07
Хабалов Алан 1 0.07
Черов Василий 1 0.07
Мусалов Магомед 1 0.07
Стежко Виталий 1 0.07
Антонов Антон 1 0.07
Чичинадзе Анри 1 0.07
Родионов Илья 1 0.07
Окладников Андрей 1 0.07

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поярков Николай 4 1
Першин Никита 5 0
Симонян Артём 3 0
Емельянов Роман 2 0
Быков Артём 2 0
Бавин Юрий 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Имамов Ислам 2 0
Гаглоев Александр 1 0
Журавлёв Юрий 1 0
Садики Нехар 1 0
Цаллагов Дзамболат 1 0
Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 4 0
Кротов Вячеслав 3 0
Красильниченко Олег 3 0
Ланин Олег 2 0
Фомин Денис 2 0
Енин Иван 2 0
Фролкин Даниил 2 0
Иванов Егор 1 0
Уридия Мераби 1 0
Хабалов Алан 1 0
Черов Василий 1 0
Мельников Никита 1 0
Антонов Антон 1 0
Чичинадзе Анри 1 0
Родионов Илья 1 0
Эрнандес Тегес 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Черноморец Нв
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
2
СКА-Хабаровск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Черноморец Нв
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

8
10
СКА-Хабаровск
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Черноморец Нв
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
4
50%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
22%
3
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
50%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
50%
3
27%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
2
20%
1-15
5
31%
1
10%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Забито

18
19
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
7
39%
8
42%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
5
28%
4
21%
76-90

Пропущено

25
19
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
4
16%
5
26%
1-15
7
28%
1
5%
16-30
3
12%
5
26%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
5
20%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
СКА-Хабаровск - Урал 3:3 Ротор - СКА-Хабаровск 1:1 Уфа - СКА-Хабаровск 3:3 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1
Урал - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:1
Черноморец Нв
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Черноморец Нв - Нефтехимик 0:0 Уфа - Черноморец Нв 0:3 Алания - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Сокол 3:0
Амкар Пермь - Черноморец Нв 3:3 Ротор - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3 Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Енисей 0:2

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Черноморец Нв

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Черноморец Нв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
5
2
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
7
8
2
13
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 15 7 8 0 28 - 12 29
2.
Балтика
 Заявка 15 7 6 2 17 - 10 27
3.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 9 0 14 - 8 27
4.
Урал
 Заявка 15 7 5 3 22 - 15 26
5.
Черноморец Нв
 Заявка 15 7 3 5 21 - 17 24
6.
Сочи
 Заявка 15 6 6 3 24 - 15 24
7.
Ротор
 Заявка 15 5 7 3 12 - 9 22
8.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 12 - 13 21
9.
Енисей
 Заявка 15 6 2 7 15 - 16 20
10.
Родина Москва
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
11.
Чайка
 Заявка 15 4 7 4 17 - 18 19
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 4 6 5 18 - 25 18
13.
Алания
 Заявка 15 4 5 6 9 - 11 17
14.
КАМАЗ
 Заявка 15 4 4 7 12 - 11 16
15.
Сокол
 Заявка 15 3 6 6 8 - 18 15
16.
Шинник
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
17.
Уфа
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
18.
Тюмень
 Заявка 15 1 3 11 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Сочи
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
6.
Черноморец Нв
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
7.
Енисей
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
8.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
10.
Чайка
 Заявка 8 2 5 1 13 - 8 11
11.
Шинник
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Ротор
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
14.
Сокол
 Заявка 8 2 3 3 4 - 5 9
15.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
16.
Алания
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
2.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 9 - 4 13
3.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
4.
Алания
 Заявка 8 3 3 2 6 - 4 12
5.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
6.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
7.
Родина Москва
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
8.
Арсенал Тула
 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9.
Урал
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
10.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 9 2 2 5 5 - 7 8
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Нефтехимик
 Заявка 7 0 4 3 2 - 9 4
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сочи Крамарич Мартин 7
Родина Москва Юшин Александр 6
Урал Аюпов Тимур 5
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Тюмень Шавлохов Давид 1 4
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  • Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Черноморец Нв от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2024, осталось 2 дня 2 часа 22 минуты.



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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 48
    СКА-Хабаровск 47.9% (23)
    X 33.3% (16)
    Черноморец Нв 18.8% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Черноморец Нв
    3.15
    3.30
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    3.00
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Черноморец Нв

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    47.9% (23)
    Ничья
    33.3% (16)
    Черноморец Нв
    18.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (20)
    Меньше
    56.52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    71.74% (33)
    Нет
    28.26% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.1% (13)
    2:1 СКА-Хабаровск
    22.9% (11)
    1:0 СКА-Хабаровск
    18.8% (9)
    1:2 Черноморец Нв
    12.5% (6)
    0:1 Черноморец Нв
    4.2% (2)
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    СКА-Хабаровск
    Черноморец Нв
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