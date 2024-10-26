  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 8.
Арис Лимасол
2:1
Первый тайм: 33'
Неа Саламина
0'
1:0
12' Гол
Квилитая Георгий
17' Желтая карточка
Konstantinos Koumpari
2:0
24' Гол
Бенгтссон Лео
2:1
28' Гол
Веллиос Апостолос

Ход матча

12'
Квилитая Георгий
1:0
17'
 
Konstantinos Koumpari
24'
Бенгтссон Лео
2:0
28'
2:1
Веллиос Апостолос
Лучшие коэффициенты
Арис Лимасол
Ничья
Неа Саламина
5.80
Реклама, zenit.win
9.90
11.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Арис Лимасол
Неа Саламина

История личных встреч

Арис Лимасол
Неа Саламина

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:4
ПД
0:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.75

Среднее время на гол

65
51

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.19
1.38

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
65

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квилитая Георгий 5 (2) 0.63
Zakaria Sawo 2 0.25
Кокорин Александр 1 0.13
Маямбела Михлали 1 0.13
Кажу 1 0.13
Гомис Янник 1 0.13
Бенгтссон Лео 1 0.13
Струски Кароль 1 0.13
Моннор Джейден 1 0.13
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веллиос Апостолос 3 (1) 0.38
Дурмишай Фиорин 2 0.25
Папагеоргиу Гиоргос 2 0.25
Andreas Fragkou 1 0.13
Гбелле Гарланд 1 0.13

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 2 1
Урошевич Слободан 1 1
Гомис Янник 2 0
Бенгтссон Лео 2 0
Струски Кароль 2 0
Николич Велько 2 0
Сане Мамаду 2 0
Alex Opoku Sarfo 2 0
Квилитая Георгий 1 0
Коррейя Андерсон 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Кажу 1 0
Моннор Джейден 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гбелле Гарланд 3 0
Бехарано Данни 2 0
Карлитуш Тавареш 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Andreas Fragkou 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Сержио Констрантинос 1 0
Тчаха Серж 1 0
Konstantinos Koumpari 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Неа Саламина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
2
Арис Лимасол
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Неа Саламина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

9
0
Арис Лимасол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Неа Саламина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

0
12
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
5
71%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

3
19
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
33%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
33%
2
11%
61-75
1
33%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0
Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3
АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Пафос - Неа Саламина 4:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Отеллос - Неа Саламина 2:3

Результаты матчей

Арис Лимасол
Неа Саламина

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 2:1 8 6 2 0 14 - 4 20
2.
Пафос
 7 6 1 0 19 - 4 19
3.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 16 - 5 13
4.
АЕК Ларнака
 7 4 1 2 9 - 7 13
5.
АЕЛ Лимасол
 6 4 0 2 14 - 10 12
6.
Омония Никосия
 7 4 0 3 10 - 7 12
7.
Аполлон
 6 3 1 2 8 - 6 10
8.
Анортосис
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Кармиотисса
 7 2 2 3 6 - 12 8
10.
Омония Арадиппу
 7 2 2 3 5 - 11 8
11.
Эносис
 8 2 1 5 5 - 13 7
12.
Этникос Ахна
 8 1 3 4 13 - 19 6
13.
Неа Саламина
 1:2 8 1 0 7 9 - 22 3
14.
Омония 29-го Мая
 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Арис Лимасол
 2:1 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Аполлон
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
АПОЭЛ
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Омония Арадиппу
 4 0 2 2 1 - 9 2
11.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 5 - 7 1
12.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Эносис
 5 0 1 4 2 - 10 1
14.
Неа Саламина
 1:2 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 12 - 0 10
2.
Арис Лимасол
 2:1 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Пафос
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
АЕК Ларнака
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Эносис
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 12 5
9.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Кармиотисса
 3 1 1 1 2 - 5 4
11.
Омония Никосия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Неа Саламина
 1:2 5 1 0 4 6 - 14 3
13.
Анортосис
 4 0 2 2 3 - 6 2
14.
Омония 29-го Мая
 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
Пафос Жайро 5
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 5
Арис Лимасол Квилитая Георгий 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Весь список

Топ нарушителей
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 4
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Арис Лимасол
Ничья
Неа Саламина
5.80
Реклама, zenit.win
9.90
11.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арис Лимасол 2:1 Неа Саламина онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Арис Лимасол
Неа Саламина
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный