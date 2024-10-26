Тур: 8.
2:1
Первый тайм: 33'
0'
1:0
12' ГолКвилитая Георгий
17' Желтая карточкаKonstantinos Koumpari
2:0
24' ГолБенгтссон Лео
2:1
28' ГолВеллиос Апостолос
Ход матча
12'
1:0
24'
2:0
28'
- Основной состав
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
История личных встреч
Арис Лимасол
Неа Саламина
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.38
1.75
Среднее время на гол
65
51
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.19
1.38
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
75
65
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квилитая Георгий
|5 (2)
|0.63
|Zakaria Sawo
|2
|0.25
|Кокорин Александр
|1
|0.13
|Маямбела Михлали
|1
|0.13
|Кажу
|1
|0.13
|Гомис Янник
|1
|0.13
|Бенгтссон Лео
|1
|0.13
|Струски Кароль
|1
|0.13
|Моннор Джейден
|1
|0.13
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веллиос Апостолос
|3 (1)
|0.38
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.25
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0.25
|Andreas Fragkou
|1
|0.13
|Гбелле Гарланд
|1
|0.13
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|2
|1
|Урошевич Слободан
|1
|1
|Гомис Янник
|2
|0
|Бенгтссон Лео
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Николич Велько
|2
|0
|Сане Мамаду
|2
|0
|Alex Opoku Sarfo
|2
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Коррейя Андерсон
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Моннор Джейден
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гбелле Гарланд
|3
|0
|Бехарано Данни
|2
|0
|Карлитуш Тавареш
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|Andreas Fragkou
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Сержио Констрантинос
|1
|0
|Тчаха Серж
|1
|0
|Konstantinos Koumpari
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Неа Саламина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
2
Арис Лимасол
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Неа Саламина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
9
0
Арис Лимасол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Неа Саламина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
9
2
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
0
12
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
5
71%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
3
19
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
33%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
33%
2
11%
61-75
1
33%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0
Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3
АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Пафос - Неа Саламина 4:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Отеллос - Неа Саламина 2:3
Результаты матчей
Арис Лимасол
Неа Саламина
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
25
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|2.
|7
|6
|1
|0
|19 - 4
|19
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|14 - 10
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|10 - 7
|12
|7.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|5 - 13
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|13 - 19
|6
|13.
|1:2
|8
|1
|0
|7
|9 - 22
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|4
|0
|2
|2
|1 - 9
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|14.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|2.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|1:2
|5
|1
|0
|4
|6 - 14
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|5
|Пафос
|Жайро
|5
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|5
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Эносис
|Elisha Sam
|1 2