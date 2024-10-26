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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 8.
Арис Лимасол
2:1
Конец матча
Неа Саламина
0'
1:0
12' Гол
Квилитая Георгий
17' Желтая карточка
Konstantinos Koumpari
2:0
24' Гол
Бенгтссон Лео
2:1
28' Гол
Веллиос Апостолос
36' Желтая карточка
Гомис Янник
48' Желтая карточка
Маямбела Михлали
56' Желтая карточка
Веллиос Апостолос
81' Желтая карточка
Лекьякс Ян
87' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
90'+5
Арис Лимасол
Неа Саламина

История личных встреч

Арис Лимасол
Неа Саламина

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:4
ПД
0:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.75

Среднее время на гол

65
51

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.19
1.38

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
65

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квилитая Георгий 5 (2) 0.63
Zakaria Sawo 2 0.25
Кокорин Александр 1 0.13
Маямбела Михлали 1 0.13
Кажу 1 0.13
Гомис Янник 1 0.13
Бенгтссон Лео 1 0.13
Струски Кароль 1 0.13
Моннор Джейден 1 0.13
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веллиос Апостолос 3 (1) 0.38
Дурмишай Фиорин 2 0.25
Папагеоргиу Гиоргос 2 0.25
Andreas Fragkou 1 0.13
Гбелле Гарланд 1 0.13

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 2 1
Гомис Янник 3 0
Бенгтссон Лео 3 0
Урошевич Слободан 1 1
Струски Кароль 2 0
Николич Велько 2 0
Сане Мамаду 2 0
Alex Opoku Sarfo 2 0
Квилитая Георгий 1 0
Коррейя Андерсон 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Маямбела Михлали 1 0
Кажу 1 0
Моннор Джейден 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гбелле Гарланд 3 0
Бехарано Данни 2 0
Карлитуш Тавареш 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Лекьякс Ян 1 0
Веллиос Апостолос 1 0
Andreas Fragkou 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Сержио Констрантинос 1 0
Тчаха Серж 1 0
Konstantinos Koumpari 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Неа Саламина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
3
Арис Лимасол
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Неа Саламина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

9
0
Арис Лимасол
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Неа Саламина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

1
14
1 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
100%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
5
71%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
21%
0
0%
1-15
5
36%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
3
21%
2
20%
76-90

Пропущено

4
21
2 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
25%
2
10%
1-15
1
25%
5
24%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
25%
2
10%
61-75
1
25%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0
Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3
АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Пафос - Неа Саламина 4:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Отеллос - Неа Саламина 2:3

Результаты матчей

Арис Лимасол
Неа Саламина

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 8 6 2 0 14 - 4 20
2.
Пафос
 7 6 1 0 19 - 4 19
3.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 16 - 5 13
4.
АЕК Ларнака
 7 4 1 2 9 - 7 13
5.
АЕЛ Лимасол
 6 4 0 2 14 - 10 12
6.
Омония Никосия
 7 4 0 3 10 - 7 12
7.
Аполлон
 6 3 1 2 8 - 6 10
8.
Анортосис
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Кармиотисса
 7 2 2 3 6 - 12 8
10.
Омония Арадиппу
 7 2 2 3 5 - 11 8
11.
Эносис
 8 2 1 5 5 - 13 7
12.
Этникос Ахна
 8 1 3 4 13 - 19 6
13.
Неа Саламина
 8 1 0 7 9 - 22 3
14.
Омония 29-го Мая
 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Аполлон
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
АПОЭЛ
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Омония Арадиппу
 4 0 2 2 1 - 9 2
11.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 5 - 7 1
12.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Эносис
 5 0 1 4 2 - 10 1
14.
Неа Саламина
 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 12 - 0 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Пафос
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
АЕК Ларнака
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Эносис
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 12 5
9.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Кармиотисса
 3 1 1 1 2 - 5 4
11.
Омония Никосия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 6 - 14 3
13.
Анортосис
 4 0 2 2 3 - 6 2
14.
Омония 29-го Мая
 3 0 1 2 1 - 4 1
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Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
Пафос Жайро 5
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 5
Арис Лимасол Квилитая Георгий 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Весь список

Топ нарушителей
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 4
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
Весь список
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