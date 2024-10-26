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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Александрия
2:1
Конец матча
Ингулец
0'
1:0
17' Гол
Juan Alvina
1:1
21' Гол
Oleksandr Pyatov
2:1
29' Гол
Мишнёв Дмитрий
64' Желтая карточка
Шабанов Артём
2:1
66' Не забитый пенальти
Филиппов Александр
90'+4
44
Ермаков
Георгий
4
Кравченко
Никита
26
Miguel
II
31
Шабанов
Артём
24
Мартынюк
Александр
5
Калюжный
Иван
23
Джеовани
6
Ковалец
Кирилл
15
Мишнёв
Дмитрий
33
Juan
Alvina
9
Филиппов
Александр
12
Oleksiy
Palamarchuk
26
Сидоренко
Владислав
23
Шершень
Михаил
45
Vilivald
Volodymyr
33
Мысык
Марьян
20
Roman
Volokhatyi
8
Oleksandr
Pyatov
22
Белоцерковец
Владимир
18
Valeriy
Sad
59
Bohdan
Mogylnyi
17
Ситало
Артём
Александрия
Ингулец

История личных встреч

Александрия
Ингулец

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 5 (1) 0.5
Juan Alvina 3 0.3
Ковалец Кирилл 3 0.3
Шабанов Артём 1 0.1
Джеовани 1 0.1
Мишнёв Дмитрий 1 0.1
Miguel II 1 0.1
Калюжный Иван 1 0.1
Беляев Александр 1 0.1
Кравченко Никита 0 0
Копына Юрий 0 0
Шулянский Артём 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oleksandr Pyatov 2 0.18
Vilivald Volodymyr 2 0.18
Козак Александр 1 0.09
Малыш Станислав 1 0.09
Белоцерковец Владимир 1 0.09
Богунов Ярослав 0 0
Сидоренко Владислав 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калюжный Иван 3 0
Смирный Евгений 3 0
Шабанов Артём 2 0
Филиппов Александр 2 0
Ротань Руслан 1 0
Мартынюк Александр 1 0
Miguel II 1 0
Шостак Денис 1 0
Скорко Данил 1 0
Ващенко Даниил 1 0
Juan Alvina 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельничук Максим 3 1
Козак Александр 2 0
Ситало Артём 2 0
Oleg Pushkaryov 2 0
Кобин Василий 0 1
Мысык Марьян 1 0
Малыш Станислав 1 0
Denys Rezepov 1 0
Vilivald Volodymyr 1 0
Roman Volokhatyi 1 0
Vitaliy Dubiley 1 0
Radion Lisnyak 1 0
Valeriy Sad 1 0

Результаты матчей

Александрия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ингулец
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Александрия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Ингулец
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
3
50%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

4
16
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
75%
4
25%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
6
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
1
6%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
4
25%
3
50%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
1
17%
76-90

Пропущено

5
16
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
20%
6
38%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
60%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Александрия - Ворскла 1:0 Александрия - Кривбасс КР 4:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Кривбасс - Александрия 0:1
Александрия - ФК Левый Берег 2:0 Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0
Ингулец
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Карпаты - Ингулец 0:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Верес - Ингулец 2:2
Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2

Результаты матчей

Александрия
Ингулец

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Александрия
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
5
2
2
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
5
5
4
1.5
1
9
1
8
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 10 8 2 0 17 - 7 26
2.
Динамо Киев
 9 8 1 0 21 - 5 25
3.
Полесье
 10 6 4 0 19 - 7 22
4.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 26 - 9 19
5.
ЛНЗ Черкасcы
 10 4 3 3 12 - 13 15
6.
Кривбасс
 9 4 2 3 8 - 9 14
7.
Рух Львов
 10 3 5 2 15 - 6 14
8.
Заря
 10 4 0 6 9 - 12 12
9.
Карпаты
 10 3 3 4 11 - 14 12
10.
Черноморец Од
 11 3 3 5 7 - 11 12
11.
Верес
 10 2 4 4 10 - 14 10
12.
Ворскла
 10 2 3 5 9 - 15 9
13.
Колос Ковалёвка
 11 1 6 4 6 - 9 9
14.
ФК Левый Берег
 10 2 2 6 4 - 12 8
15.
Оболонь
 10 1 2 7 5 - 25 5
16.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 6 5 1 0 12 - 6 16
2.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
4.
Динамо Киев
 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Черноморец Од
 7 3 1 3 5 - 7 10
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 14 - 4 9
7.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
8.
Заря
 5 2 0 3 5 - 6 6
9.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
10.
Верес
 7 1 3 3 7 - 11 6
11.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Оболонь
 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Шахтёр Донецк
 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Карпаты
 5 2 1 2 5 - 7 7
7.
Заря
 5 2 0 3 4 - 6 6
8.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
9.
ФК Левый Берег
 5 1 2 2 3 - 4 5
10.
Ворскла
 7 1 2 4 7 - 10 5
11.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
12.
Верес
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Колос Ковалёвка
 5 0 3 2 4 - 6 3
14.
Черноморец Од
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
ЛНЗ Черкасcы
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 4
Карпаты Мирошниченко Денис 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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