Тур: 11. Стадион: Ника.
2:1
Конец матча
0'
1:0
17' ГолJuan Alvina
1:1
21' ГолOleksandr Pyatov
2:1
29' ГолМишнёв Дмитрий
64' Желтая карточкаШабанов Артём
2:1
66' Не забитый пенальтиФилиппов Александр
90'+4
Ход матча
17'
1:0
21'
29'
64'
66'
26
Miguel
II
23
Джеовани
33
Juan
Alvina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 ДжеованиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Juan AlvinaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Valeriy SadПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
История личных встреч
Александрия
Ингулец
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|5 (1)
|0.5
|Juan Alvina
|3
|0.3
|Ковалец Кирилл
|3
|0.3
|Шабанов Артём
|1
|0.1
|Джеовани
|1
|0.1
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0.1
|Miguel II
|1
|0.1
|Калюжный Иван
|1
|0.1
|Беляев Александр
|1
|0.1
|Кравченко Никита
|0
|0
|Копына Юрий
|0
|0
|Шулянский Артём
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oleksandr Pyatov
|2
|0.18
|Vilivald Volodymyr
|2
|0.18
|Козак Александр
|1
|0.09
|Малыш Станислав
|1
|0.09
|Белоцерковец Владимир
|1
|0.09
|Богунов Ярослав
|0
|0
|Сидоренко Владислав
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калюжный Иван
|3
|0
|Смирный Евгений
|3
|0
|Шабанов Артём
|2
|0
|Филиппов Александр
|2
|0
|Ротань Руслан
|1
|0
|Мартынюк Александр
|1
|0
|Miguel II
|1
|0
|Шостак Денис
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Ващенко Даниил
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельничук Максим
|3
|1
|Козак Александр
|2
|0
|Ситало Артём
|2
|0
|Oleg Pushkaryov
|2
|0
|Кобин Василий
|0
|1
|Мысык Марьян
|1
|0
|Малыш Станислав
|1
|0
|Denys Rezepov
|1
|0
|Vilivald Volodymyr
|1
|0
|Roman Volokhatyi
|1
|0
|Vitaliy Dubiley
|1
|0
|Radion Lisnyak
|1
|0
|Valeriy Sad
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ингулец
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
Александрия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Ингулец
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
3
50%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
4
16
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
75%
4
25%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
6
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
1
6%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
4
25%
3
50%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
1
17%
76-90
Пропущено
5
16
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
20%
6
38%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
60%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Александрия - Ворскла 1:0 Александрия - Кривбасс КР 4:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Кривбасс - Александрия 0:1
Александрия - ФК Левый Берег 2:0 Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0
Ингулец
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Карпаты - Ингулец 0:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Верес - Ингулец 2:2
Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2
Результаты матчей
Александрия
Ингулец
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Александрия
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
55
22
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
55
54
19
18
18
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4