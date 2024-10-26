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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 16.
Арсенал Тула
 
Позже
Шинник
Прогнозы 111
Арсенал Тула 91.9% (102)
X 5.4% (6)
Шинник 2.7% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал Тула
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Арсенал Тула
Шинник

История личных встреч

Арсенал Тула
Шинник

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
1:0
МПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:4
ПЛ
5:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Среднее время на гол

36
72

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2.25
0.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

40
102

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Турищев Максим 3 0.2
Ткачёв Сергей 2 0.13
Липовой Данил 2 0.13
Попов Артём 1 0.07
Цараев Алан 1 0.07
Азявин Илья 1 0.07
Раздорских Никита 1 0.07
Хабибов Ансор 1 0.07
Большаков Кирилл 1 0.07
Одейинка Малик 1 0.07
Гелоян Ишхан 0 0
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малахов Артём 2 0.13
Фёдоров Захар 2 0.13
Алейников Василий 1 0.07
Жамалетдинов Тимур 1 0.07
Косогоров Артемий 1 0.07
Загре Бен Азиз 1 0.07
Самойлов Дмитрий 1 (1) 0.07
Сухомлинов Данила 1 (1) 0.07

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лёвин Владислав 4 0
Попов Артём 3 0
Гелоян Ишхан 2 0
Бердников Алексей 2 0
Печенкин Никита 2 0
Семенчук Давид 2 0
Ткачёв Сергей 1 0
Шевченко Евгений 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Волков Захар 1 0
Цараев Алан 1 0
Азявин Илья 1 0
Турищев Максим 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Жилкин Григорий 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джон Джонатан 3 0
Косогоров Артемий 3 0
Самойлов Дмитрий 2 0
Алейников Василий 2 0
Малахов Артём 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Загре Бен Азиз 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Шакуро Павел 1 0
Чёрный Артур 1 0
Куль Руслан 1 0
Якушевич Глеб 1 0
Скворцов Лев 1 0
Фёдоров Захар 1 0
Гбамбле Нене 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Шинник
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Шинник
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

7
6
Арсенал Тула
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
7% (1)
87% (13)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Шинник
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
1
7%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
4
40%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
3
30%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
14%
4
24%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Чайка - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Сочи 1:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0
Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Урал 1:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2
Шинник
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шинник - Балтика 1:3 Уфа - Шинник 0:1 Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Енисей 2:0
КАМАЗ - Шинник 3:0 Динамо-Владивосток - Шинник 0:0 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Чайка - Шинник 2:2 Шинник - Уфа 2:0 Сокол - Шинник 0:0 Шинник - Алания 1:0 Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2 Шинник - Тюмень 0:2 Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 Торпедо Москва - Шинник 1:0

Результаты матчей

Арсенал Тула
Шинник

Точный счет

1:0
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
7
8
3
12
1.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 15 7 8 0 28 - 12 29
2.
Балтика
 Заявка 15 7 6 2 17 - 10 27
3.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 9 0 14 - 8 27
4.
Урал
 Заявка 15 7 5 3 22 - 15 26
5.
Сочи
 Заявка 15 6 6 3 24 - 15 24
6.
Черноморец Нв
 Заявка 16 7 3 6 22 - 23 24
7.
Ротор
 Заявка 15 5 7 3 12 - 9 22
8.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 12 - 13 21
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
10.
Енисей
 Заявка 15 6 2 7 15 - 16 20
11.
Родина Москва
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
12.
Чайка
 Заявка 15 4 7 4 17 - 18 19
13.
Алания
 Заявка 15 4 5 6 9 - 11 17
14.
КАМАЗ
 Заявка 15 4 4 7 12 - 11 16
15.
Сокол
 Заявка 15 3 6 6 8 - 18 15
16.
Шинник
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
17.
Уфа
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
18.
Тюмень
 Заявка 15 1 3 11 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6.
Сочи
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
7.
Черноморец Нв
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
8.
Енисей
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
9.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
10.
Чайка
 Заявка 8 2 5 1 13 - 8 11
11.
Шинник
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Ротор
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
14.
Сокол
 Заявка 8 2 3 3 4 - 5 9
15.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
16.
Алания
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
2.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 9 - 4 13
3.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
4.
Алания
 Заявка 8 3 3 2 6 - 4 12
5.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
6.
Черноморец Нв
 Заявка 9 3 1 5 9 - 15 10
7.
Родина Москва
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
8.
Арсенал Тула
 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9.
Урал
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
10.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 9 2 2 5 5 - 7 8
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Нефтехимик
 Заявка 7 0 4 3 2 - 9 4
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сочи Крамарич Мартин 7
Родина Москва Юшин Александр 6
Урал Аюпов Тимур 5
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 5
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
СКА-Хабаровск Першин Никита 6
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2024, осталось 32 минуты.



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    • Прогнозы 111
    Арсенал Тула 91.9% (102)
    X 5.4% (6)
    Шинник 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Шинник

    Исход игры
    Арсенал Тула
    92% (103)
    Ничья
    5.4% (6)
    Шинник
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.96% (41)
    Меньше
    62.04% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    39.81% (43)
    Нет
    60.19% (65)
    Популярный счёт
    1:0 Арсенал Тула
    32.1% (36)
    2:1 Арсенал Тула
    30.4% (34)
    2:0 Арсенал Тула
    24.1% (27)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
    1:2 Шинник
    2.7% (3)
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    Арсенал Тула
    Шинник
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