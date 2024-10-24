Тур: 16.
Позже
История личных встреч
Арсенал Тула
Шинник
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Среднее время на гол
36
72
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
2.25
0.88
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
40
102
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Турищев Максим
|3 (1)
|0.2
|Ткачёв Сергей
|2
|0.13
|Липовой Данил
|2
|0.13
|Попов Артём
|1
|0.07
|Цараев Алан
|1
|0.07
|Азявин Илья
|1
|0.07
|Раздорских Никита
|1
|0.07
|Хабибов Ансор
|1
|0.07
|Большаков Кирилл
|1
|0.07
|Одейинка Малик
|1
|0.07
|Гелоян Ишхан
|0
|0
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малахов Артём
|2
|0.13
|Фёдоров Захар
|2
|0.13
|Алейников Василий
|1
|0.07
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.07
|Косогоров Артемий
|1
|0.07
|Загре Бен Азиз
|1
|0.07
|Самойлов Дмитрий
|1 (1)
|0.07
|Сухомлинов Данила
|1 (1)
|0.07
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лёвин Владислав
|4
|0
|Попов Артём
|3
|0
|Гелоян Ишхан
|2
|0
|Бердников Алексей
|2
|0
|Печенкин Никита
|2
|0
|Семенчук Давид
|2
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Шевченко Евгений
|1
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Азявин Илья
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Жилкин Григорий
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джон Джонатан
|3
|0
|Косогоров Артемий
|3
|0
|Самойлов Дмитрий
|2
|0
|Алейников Василий
|2
|0
|Малахов Артём
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Загре Бен Азиз
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Куль Руслан
|1
|0
|Якушевич Глеб
|1
|0
|Скворцов Лев
|1
|0
|Фёдоров Захар
|1
|0
|Гбамбле Нене
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Шинник
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Шинник
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
7
6
Арсенал Тула
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
7% (1)
87% (13)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Шинник
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
1
7%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
4
40%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
3
30%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Пропущено
7
17
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
14%
4
24%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Чайка - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Сочи 1:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0
Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Урал 1:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2
Шинник
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шинник - Балтика 1:3 Уфа - Шинник 0:1 Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Енисей 2:0
КАМАЗ - Шинник 3:0 Динамо-Владивосток - Шинник 0:0 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Чайка - Шинник 2:2 Шинник - Уфа 2:0 Сокол - Шинник 0:0 Шинник - Алания 1:0 Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2 Шинник - Тюмень 0:2 Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 Торпедо Москва - Шинник 1:0
Результаты матчей
Арсенал Тула
Шинник
Точный счет
1:0
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
Шинник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
78
312
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|8
|0
|28 - 12
|29
|2.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|17 - 10
|27
|3.
|Заявка
|15
|6
|9
|0
|14 - 8
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 17
|24
|6.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 15
|24
|7.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|8.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|12 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 16
|20
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 25
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|9 - 11
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 11
|16
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|8 - 18
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|8 - 3
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|10.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 8
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 5
|9
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|2.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 7
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 13
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 9
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Урал
|Аюпов Тимур
|5
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Тюмень
|Шавлохов Давид
|1 4
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Шинник
Исход игры
Арсенал Тула
85.4% (35)
Ничья
9.8% (4)
Шинник
4.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
35% (14)
Меньше
65% (26)
Обе команды забьют
Да
40% (16)
Нет
60% (24)
Популярный счёт
2:0 Арсенал Тула
36.6% (15)
2:1 Арсенал Тула
26.8% (11)
1:0 Арсенал Тула
19.5% (8)
1:1 Ничья
4.9% (2)
1:2 Шинник
4.9% (2)
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