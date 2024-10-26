Тур: 11. Стадион: Украина.
0'
8' Желтая карточкаКлименко Владислав
1:0
10' ГолBruno Roberto
14' Желтая карточкаПедросо Жан
18' Желтая карточкаVadym Vitenchuk
48' Желтая карточкаСуханов Сергей
Ход матча
10'
14'
18'
48'
47
Педросо
Жан
26
Костенко
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Костенко ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
-
10 Невес ИгорНападающий
-
-
16 Artur Ryabov
-
33 Artur Shakh
-
Главный тренер: Владислав Лупашко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
90 Taras Liakh
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
История личных встреч
Карпаты
Оболонь
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.25
Среднее время на гол
72
360
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
102
Бомбардиры внутри турнира
Карпаты
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чачуа Амбросий
|3
|0.27
|Artur Shakh
|2
|0.18
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0.09
|Мирошниченко Денис
|1
|0.09
|Полегенько Павел
|1
|0.09
|Сакив Тарас
|1
|0.09
|Bruno Roberto
|1
|0.09
|Очеретько Олег
|1
|0.09
|Педросо Жан
|1
|0.09
|Клименко Владислав
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черненко Руслан
|1
|0.09
|Слободян Олег
|1
|0.09
|Vitaliy Grusha
|1
|0.09
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.09
|Лукьянчук Павел
|0
|0
|Суханов Сергей
|0
|0
|Igor Medynsky
|0
|0
Карточки
Карпаты
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирошниченко Денис
|4
|0
|Адамюк Владимир
|1
|1
|Костенко Ян
|1
|1
|Альварес Пабло
|2
|0
|Artur Shakh
|2
|0
|Лупашко Владислав
|1
|0
|Клименко Владислав
|1
|0
|Кемкин Александр
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Педросо Жан
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дубко Валерий
|2
|1
|Тарануха Ростислав
|3
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Igor Medynsky
|3
|0
|Черненко Руслан
|2
|0
|Суханов Сергей
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Taras Moroz
|2
|0
|Грисьо Максим
|0
|1
|Сергей Шишченко
|1
|0
|Приймак Владислав
|1
|0
|Карась Даниил
|1
|0
|Vitaliy Grusha
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
Результаты матчей
Карпаты
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Оболонь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Карпаты
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Оболонь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
2
4
Карпаты
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Оболонь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
6
0
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
4
36%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
2
29%
4
27%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
1
14%
4
27%
76-90
Забито
11
4
8 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
2 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Пропущено
14
26
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
1
4%
1-15
4
29%
8
31%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
2
14%
5
19%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
2
14%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Карпаты
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 0:0 Карпаты - Полесье 1:3 Черноморец Од - Карпаты 0:1
Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2
Оболонь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Оболонь - Динамо Киев 1:5 Оболонь - Заря 2:2 Черноморец Од - Оболонь 1:0 Оболонь - Ингулец 2:1
Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1
Результаты матчей
Карпаты
Оболонь
Точный счет
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
4:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Карпаты
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
14
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
37
28
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|17 - 7
|26
|2.
|9
|8
|1
|0
|21 - 5
|25
|3.
|10
|6
|4
|0
|19 - 7
|22
|4.
|9
|6
|1
|2
|26 - 9
|19
|5.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|6.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|13 - 16
|15
|8.
|10
|3
|5
|2
|15 - 6
|14
|9.
|10
|4
|0
|6
|9 - 12
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|7 - 11
|12
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|12.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|4 - 12
|8
|15.
|0:1
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|16.
|11
|0
|5
|6
|7 - 18
|5
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|12 - 6
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 2
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|2 - 3
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|6.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|11.
|11
|0
|5
|6
|7 - 18
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4