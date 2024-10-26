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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Карпаты
1:0
Второй тайм: 68'
Оболонь
0'
8' Желтая карточка
Клименко Владислав
1:0
10' Гол
Bruno Roberto
14' Желтая карточка
Педросо Жан
18' Желтая карточка
Vadym Vitenchuk
48' Желтая карточка
Суханов Сергей
1
Кинарейкин
Яков
28
Полегенько
Павел
4
Бабогло
Владислав
47
Педросо
Жан
3
Адамюк
Владимир
18
Клименко
Владислав
20
Очеретько
Олег
37
Bruno
Roberto
7
Yevgen
Pidlepenets
13
Устименко
Денис
26
Костенко
Ян
23
Рыбка
Александр
11
Грисьо
Максим
3
Приймак
Владислав
2
Карась
Даниил
15
Стасюк
Пётр
44
Vadym
Vitenchuk
4
Taras
Moroz
9
Igor
Medynsky
17
Черненко
Руслан
7
Viktor
Bliznichenko
55
Суханов
Сергей
Карпаты
Оболонь

История личных встреч

Карпаты
Оболонь

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
5:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.25

Среднее время на гол

72
360

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
102

Бомбардиры внутри турнира

Карпаты
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чачуа Амбросий 3 0.27
Artur Shakh 2 0.18
Yevgen Pidlepenets 1 0.09
Мирошниченко Денис 1 0.09
Полегенько Павел 1 0.09
Сакив Тарас 1 0.09
Bruno Roberto 1 0.09
Очеретько Олег 1 0.09
Педросо Жан 1 0.09
Клименко Владислав 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черненко Руслан 1 0.09
Слободян Олег 1 0.09
Vitaliy Grusha 1 0.09
Viktor Bliznichenko 1 0.09
Лукьянчук Павел 0 0
Суханов Сергей 0 0
Igor Medynsky 0 0

Карточки

Карпаты
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирошниченко Денис 4 0
Адамюк Владимир 1 1
Костенко Ян 1 1
Альварес Пабло 2 0
Artur Shakh 2 0
Лупашко Владислав 1 0
Клименко Владислав 1 0
Кемкин Александр 1 0
Очеретько Олег 1 0
Педросо Жан 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубко Валерий 2 1
Тарануха Ростислав 3 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Igor Medynsky 3 0
Черненко Руслан 2 0
Суханов Сергей 2 0
Курко Василий 2 0
Taras Moroz 2 0
Грисьо Максим 0 1
Сергей Шишченко 1 0
Приймак Владислав 1 0
Карась Даниил 1 0
Vitaliy Grusha 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0

Результаты матчей

Карпаты
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Оболонь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Карпаты
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Оболонь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

2
4
Карпаты
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Оболонь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

6
0
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
4
36%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
2
29%
4
27%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
1
14%
4
27%
76-90

Забито

11
4
8 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
2 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Пропущено

14
26
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
1
4%
1-15
4
29%
8
31%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
2
14%
5
19%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
2
14%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Карпаты
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 0:0 Карпаты - Полесье 1:3 Черноморец Од - Карпаты 0:1
Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2
Оболонь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Оболонь - Динамо Киев 1:5 Оболонь - Заря 2:2 Черноморец Од - Оболонь 1:0 Оболонь - Ингулец 2:1
Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1

Результаты матчей

Карпаты
Оболонь

Точный счет

1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
4:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Карпаты
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
3
7
2
8
1.5
2
8
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 10 8 2 0 17 - 7 26
2.
Динамо Киев
 9 8 1 0 21 - 5 25
3.
Полесье
 10 6 4 0 19 - 7 22
4.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 26 - 9 19
5.
Кривбасс
 10 5 2 3 11 - 10 17
6.
Карпаты
 1:0 11 4 3 4 12 - 14 15
7.
ЛНЗ Черкасcы
 11 4 3 4 13 - 16 15
8.
Рух Львов
 10 3 5 2 15 - 6 14
9.
Заря
 10 4 0 6 9 - 12 12
10.
Черноморец Од
 11 3 3 5 7 - 11 12
11.
Верес
 10 2 4 4 10 - 14 10
12.
Ворскла
 10 2 3 5 9 - 15 9
13.
Колос Ковалёвка
 11 1 6 4 6 - 9 9
14.
ФК Левый Берег
 10 2 2 6 4 - 12 8
15.
Оболонь
 0:1 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 6 5 1 0 12 - 6 16
2.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
4.
Динамо Киев
 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Черноморец Од
 7 3 1 3 5 - 7 10
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 14 - 4 9
7.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
8.
Кривбасс
 5 2 2 1 6 - 5 8
9.
Карпаты
 1:0 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Заря
 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
12.
Верес
 7 1 3 3 7 - 11 6
13.
Оболонь
 0:1 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Шахтёр Донецк
 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Карпаты
 1:0 5 2 1 2 5 - 7 7
7.
Заря
 5 2 0 3 4 - 6 6
8.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
9.
ФК Левый Берег
 5 1 2 2 3 - 4 5
10.
Ворскла
 7 1 2 4 7 - 10 5
11.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
12.
Верес
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Колос Ковалёвка
 5 0 3 2 4 - 6 3
14.
Черноморец Од
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
ЛНЗ Черкасcы
 5 0 2 3 4 - 11 2
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 0:1 5 0 0 5 0 - 12 0
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Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 4
Карпаты Мирошниченко Денис 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Вадим Витенчук получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Педросо Жан получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Yevgen Pidlepenets сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Бруниньо бьет в цель!
  • 8'
    Vladyslav Klymenko получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Карпаты
Ничья
Оболонь
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3.60
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